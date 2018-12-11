Репортаж из соцсетей: Делаем подарки для гостей Зимней универсиады-2019

Проект «Подарки своим руками» стартовал в октябре 2018 года:
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Проект «Подарки своими руками» официально открыт!🎁 Самый милый Посол Зимней универсиады-2019 @zlata.tv вместе с исполняющим обязанности председателя Законодательного собрания Красноярского края @amkleshko и заместителем руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 дала старт проекту!✌️ Событие прошло в волонтёрском центре @dobroedelokvc — участники тут же принялись мастерить подарки для гостей Студенческих игр!⛄// «Handmade gifts» project is oficially started! The nicest Winter Universiade 2019 Ambassador @zlata.tv together with acting Legislative Assembly Chairperson of Krasnoyarsk Territory @amkleshko and Deputy Director General of the Winter Universiade 2019 Directorate Konstantin Gureev launched the project in @dobroedelokvc✌️ #500ДнейДоЗимы #Универсиада2019 #Красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #Красноярск #WU2019
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 17 Окт 2017 в 11:00 PDT
Если на уроках по труду и рисованию в школе вас не слишком-то хвалили, то на мастер-классе всё получается!
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На днях студенты и гости нашей школы стали частью большого события — на открытом уроке по декорированию все вместе делали сувениры своими руками для делегации Универсиады-2019 @winteruniversiade2019! 😊 ⠀ Изучили технику декупаж, а подарки получились по-сибирски снежными! ❄ ⠀ Как это было уже можно посмотреть в небольшом фотоотчёте 📷 ещё больше фотографий в нашей группе vk и в галерее на сайте 🌐 des24.ru ⠀ #сибирскаяшколадизайна #sibdesignschool
Публикация от СИБИРСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА (@sibdesignschool) 29 Ноя 2018 в 7:28 PST
Вот такие душевные игрушки дети делают своими руками:
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#барабулька #e_class #сделано #слюбовью #заданиядедушкимороза #универсиада2019 #красноярск2019 Вот, вы все ждете подарков от Дед Мороза, а наши барабульчата ждут от него заданий :) Потому что у нас стартовал проект #заданиядедушкимороза. Первым было такое: «Подарки изготовить людям достойным. Сибирскую мощь показать да места красивые, чтобы память осталась на годы долгие». Посмотрите какие замечательные картины на сосновых спила сделали наши ребятишки и артисты театра @ettideti.official
Публикация от Антонина Борисенко 2889938 (@antoninabarabulka) 7 Дек 2018 в 8:03 PST
А эти открытки не стыдно показать любому зарубежному гостю:
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Вы не представляете!!! 😁 Привет, вот в моей жизни все складывается до секунды точно! Например, так как в этом году календарь у меня не сложилось порисовать я придумала себе развлечение, решила порисовать открытки. Как говориться и рукам весело и мозг отдыхает😂 и параллельно я всё думала, ну как же мне поучаствовать в предстоящей универсиаде? Вот как, если ты от нее далеко 🤷 рисую открытки на тему зимних видов спорта и думаю, а вдруг! Кто знает)) и тут нашей уютной компании @meetandsketch_krsk приходит предложение порисовать открытки для участников универсиады))) вот он и мой вклад в праздник!! Три открытки ручной работы будут подарены участникам #универсиада2019 спасибо @winteruniversiade2019 за приглашение)) и @trigolki 😊 желаю всем мечтам сбываться!! Всем 😘 #линявская_юлия_иллюстрация #универсиадакрасноярск2019 #крск #открытки #winteruniversiade2019 #meetandsketch #meetandsketch_krsk #meetandsketch_krsk_yuliyalin
Публикация от Линявская Юлия (@yuliyalin) 24 Ноя 2018 в 5:23 PST
Вот еще один пример ручной работы нереальной красоты:
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С чем у вас ассоциируется Сибирь? У меня со снегом, елками и снегирями😁 Вот я это все и нарисована сегодня на нашей встрече скетчеров. ⠀ Встреча была не простая;) Нам написали из администрации @winteruniversiade2019 с просьбой нарисовать открытки-иллюстрации для зарубежных гостей нашего города. Они приедут в Красноярск в марте. И им вручат наши скетчи, оформленные в паспарту. На каждой работе попросили написать свой емейл, чтобы тот кто получит твой скетч, смог написать тебе «Thank you» :))) ⠀ В общем, я нарисовала вот такой скетч❤ У меня было всего 2 часа. Быстро, но я довольна результатом. Снегирь полетел на Универсиаду! ⠀ Как вам мой скетч? Что больше нравится как вышло — снегирь или веточка?😉 ⠀ ⠀ #janelipart_sketch #meetandsketch_krsk
Публикация от КУРСЫ СКЕТЧИНГА для начинающих (@janelip.art) 18 Ноя 2018 в 6:24 PST
А вот так проходил мастер-класс по рисованию достопримечательностей Красноярска:
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⭐️ Мы приняли участие в проекте «Подарки своими руками» и стали частью большого международного события . . 💌 Подарки будут вручены участникам Зимней Универсиады −2019 ❄️ . . #красноярск ⠀ #meetandsketch_krsk #winteruniversiade2019 #sketch #sketching #stolby #siberia #2019
Публикация от Скетч-встречи в Красноярске!☕🎨 (@meetandsketch_krsk) 30 Ноя 2018 в 4:54 PST
А это — обережные коняшки!
Еще один мастер-класс, но уже по рисованию:
Наглядный видеоурок:
Напомним, сбор сувениров проходит до конца 2018 года. С подробными требованиями к подаркам можно ознакомиться здесь.
Ваш креативный Newslab