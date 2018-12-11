Репортаж из соцсетей: Делаем подарки для гостей Зимней универсиады-2019

Проект «Подарки своими руками» — это возможность для жителей Красноярска и края стать частью большого международного события. Подарки, которые можно сделать самостоятельно, будут вручены в марте 2019 года участникам Студенческих игр — спортсменам со всего мира, тренерам, представителям Международной федерации студенческого спорта. На сегодня красноярцы сделали больше 3 тыс. самых разных сувениров. Newslab заглянул в соцсети и посмотрел, как можно поделиться сибирской душой и теплом с теми, кто приедет к нам в гости.

Проект «Подарки своим руками» стартовал в октябре 2018 года:

Если на уроках по труду и рисованию в школе вас не слишком-то хвалили, то на мастер-классе всё получается!

Вот такие душевные игрушки дети делают своими руками:

А эти открытки не стыдно показать любому зарубежному гостю:

Вот еще один пример ручной работы нереальной красоты:

А вот так проходил мастер-класс по рисованию достопримечательностей Красноярска:

А это — обережные коняшки!



Еще один мастер-класс, но уже по рисованию:



Наглядный видеоурок:

Напомним, сбор сувениров проходит до конца 2018 года. С подробными требованиями к подаркам можно ознакомиться здесь.

Ваш креативный Newslab