Репортаж из соцсетей: Волонтеры Зимней универсиады-2019

Сегодня ни одно крупное спортивное событие не обходится без добровольных помощников. На мероприятиях по подготовке и проведению Зимней универсиады-2019 будут задействованы 5 000 волонтеров. Newslab заглянул в соцсети, чтобы узнать, чем живут и занимаются волонтеры Студенческих игр.

Волонтером Зимней универсиады-2019 может стать любой желающий, вне зависимости от пола, расы и вероисповедания. Есть лишь одно ограничение — на момент начала Игр волонтеру должно исполниться 18 лет (для позиции «городской волонтер» из Красноярска минимальный возраст — 16 лет). Впрочем, на некоторых объектах помогали и совсем юные помощники.

Волонтеры работают на самых разных направлениях.

В сумме — аж 49 направлений работы: начиная от организации спортивных мероприятий, и заканчивая Эстафетой огня Студенческих игр. Вот, например, «Лицензирование и мерчендайзинг».

А это — работа по направлению «Церемонии».

Волонтеров можно встретить за работой на всех мероприятиях Зимней универсиады-2019.

Труд добровольных помощников на III этапе «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию:

Кроме того, они постоянно учатся и сами проводят «Уроки Зимней универсиады-2019» для красноярских школьников:

А еще волонтеры много путешествуют. Некоторые побывали в офисе популярной социальной сети:

И снова учатся, ведь нужно узнать столько нового!

Проводят собрания в дружеской атмосфере.

Участвуют в крутых конкурсах!

Активно отдыхают.

Чтобы снова включиться в работы в самых разных проектах:

Оказывается, у волонтеров есть и свои собственные конкурсы!

И снова — увлекательные поездки с пользой.

Каждый раз — что-то новое!

Для многих стать волонтером — это мечта, причем вполне осуществимая.

Важно отметить, что сегодня любой желающий житель Красноярска сможет присоединиться к большой команде волонтеров Зимней универсиады-2019. Нужно лишь успеть подать заявку до 29 декабря и соответствовать простым требованиям:

возраст от 18 лет;

проживание в Красноярске;

большое желание стать частью масштабного международного события!

Владение иностранными языками будет большим преимуществом при отборе.

Для работы на Зимней универсиаде-2019 требуются волонтеры, которые будут встречать и сопровождать всех спортсменов, зрителей и гостей нашего города. Кстати, умение уверенно кататься на горных лыжах или коньках дает шанс быть в самом центре спортивных соревнований — работать спортивным волонтером непосредственно на горнолыжных склонах или ледовых аренах.

Все желающие могут отправить свою заявку на электронную почту volunteers@krsk2019.ru. В теме письма необходимо указать: «Хочу быть волонтером». В тексте письма обязательно указать фамилию, имя, возраст и контактный телефон для связи (например, Иванов Сергей, 20 лет, 2222222).

Телефон колл-центра волонтерской программы Зимней универсиады-2019: 8-800-222-2019.

Ваш спортивный Newslab.ru