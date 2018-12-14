Репортаж из соцсетей: Волонтеры Зимней универсиады-2019

Волонтером Зимней универсиады-2019 может стать любой желающий, вне зависимости от пола, расы и вероисповедания. Есть лишь одно ограничение — на момент начала Игр волонтеру должно исполниться 18 лет (для позиции «городской волонтер» из Красноярска минимальный возраст — 16 лет). Впрочем, на некоторых объектах помогали и совсем юные помощники.
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Лето уже близко, а это значит, что совсем скоро Шатер Универсиады-2019 возобновит свою работу! Напоминаем, что волонтерами Шатра могут стать жители Красноярска с 14-ти (!) лет — присоединяйтесь 😉 #volunteers2019 #волонтер2019 #шатер2019 #универсиада2019 #красноярск2019
Публикация от Команда волонтеров WU 2019❄️ (@volunteers2019) 3 Май 2018 в 3:15 PDT
Волонтеры работают на самых разных направлениях.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРА ⠀ #универсиада@kemsu_2019 ⠀ 📌Функциональное направление волонтеров: ОБРАЗ ИГР ⠀ Волонтеры этого направления будут следить за оформлением Игр: оказывать помощь в монтаже конструкций, следить за их состоянием, делать фотоотчеты. ⠀ ➕ПЛЮСЫ Волонтеры «Образа Игр» будут задействованы на объектах Универсиады, смогут увидеть их работу изнутри. ⠀ ➖МИНУСЫ Волонтерам придется проводить много времени на ногах и на открытом воздухе, в любую погоду. ⠀ #универсиада2019 #красноярск2019 #штабуниверсиады #volunteers2019 #волонтер2019
Публикация от Штаб Универсиады КемГУ💎 (@universiadekem) 9 Июн 2018 в 8:52 PDT
В сумме — аж 49 направлений работы: начиная от организации спортивных мероприятий, и заканчивая Эстафетой огня Студенческих игр. Вот, например, «Лицензирование и мерчендайзинг».
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Наш волонтер Ольга Павлова попробовала себя на функции «Линцензирование и Мерчендайзинг» #Repost @olya_pavlova2019 (@get_repost) ・・・ День 3 . . С 10:00 до 13:00 помогла на функции "Линцензирование и Мерчендайзинг«интересная позиция, осуществляют координацию промо-активностей Маркетинговых партнеров на объекте и контроль за соблюдением их прав. Целая куча сувенирки с символикой студенческих игр. Людям очень нравится, хватают как горячие пирожки. . . Потом вернулась на свою функцию, и в свободное время посмотрела Произвольную программу фигурного катания. Очень шикарно.😍Теперь дальше работать. . . #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krasnoyarsk2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #кубокроссииростелеком
Публикация от Красволонтер | КСТ (@krasvolunteers_kst) 18 Окт 2018 в 7:50 PDT
А это — работа по направлению «Церемонии».
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Всем привет! Уже осталось менее 10 дней до закрытия приёма заявок на 29-ю Всемирную Зимнюю Универсиаду 2019 в г. Красноярске! Успевай стать частью самой яркой командой волонтёров⛷🏂⛸🥌🛷🎿 https://krsk2019.ru Hello! Already there are less than 10 days to close the acceptance of applications for the 29th World Winter Universiade 2019 in Krasnoyarsk! Be part of the brightest team of volunteers⛷🏂⛸🥌🛷🎿 https://krsk2019.ru #fisu #FISUambassadors #volunteers2019
Публикация от Students from Krasnoyarsk (@students_from_krasnoyarsk) 23 Сен 2018 в 3:06 PDT
Волонтеров можно встретить за работой на всех мероприятиях Зимней универсиады-2019.
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Шайбу! 🏒 ⠀ Готовимся болеть за любимые команды на Student Hockey Challenge. Со 2 по 7 октября сборные России, США, Чехии и Словакии сыграют на льду «Кристалл арены» и «Первомайского». Уверены, игры будут зрелищными, ведь хоккей — это скорость, точность и непредсказуемость 😼 ⠀ А вы уже купили билеты на матчи? За кого болеть будете? 😀 ⠀ #штаб_универсиады_сфу #сфу #универсиада2019 #universiade2019 #красноярск2019 #волонтер2019 #volunteers2019
Публикация от Штаб Универсиады СФУ (@sfu2019) 28 Сен 2018 в 10:00 PDT
Труд добровольных помощников на III этапе «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию:
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||| этап Кубка России Ростелеком по фигурному катанию |#новости@krasvoluonteer 🙈🙈🙈 С 16 по 20 октября в Красноярске прошёл ||| этап Кубка России Ростелеком по фигурному катанию на коньках⛸ Наши волонтеры по бывали на этом прекрасном мероприятии. После этого у них осталось так много эмоций что и не передать словами.😇 Один из наших волонтеров говорит: " Это было просто супер!👍🏻Я давно не получала такого удовольствия от волонтерства.💚 Пускай мне и не удалось посмотреть выступление фигуристов, но я была очень восхищена этой обстановкой.😁 Зрители приходя в Платинум Арена на фигурное катание были на столько позитивными, что в холодные дни ❄️они нас зарезали своим позитивом и любовью.🙈❤️ Когда мы стояли на улице они каждый раз говорили нам, чтобы мы не замерзали и желали нам хорошего дня.😇 Жду не дождусь новых подобных мероприятий" Ну чтож, давайте пожелаем удачи всем нашим волонтерам и успехов на новых мероприятиях 😁 #команда2019 #team2019 #красволонтер #kkt2019 #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #krasvoluonteer
Публикация от KrasVolunteer_KKT (@krasvol_kkt) 23 Окт 2018 в 6:07 PDT
Кроме того, они постоянно учатся и сами проводят «Уроки Зимней универсиады-2019» для красноярских школьников:
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Урок универсиады | #новость@krasvol_kst С каждым днём идут считанные часы до Универсиады-2019,а так же всё больше подготовки,как у спортсменов ,так и у волонтеров. В среду, 31 октября, прошёл «Урок зимней Универсиады-2019» в лицее № 9. Встреча произошла в одном из кабинетов данного учебного заведения, а именно кабинет астрономии, но в этот день за партами сидели не ученики,а спортсмены, блогеры, политики и ещё много других взрослых людей. Они прочувствовали атмосферу своих школьных дней, ведь в тот день они побывали учениками, слушая лекции и отвечая на вопросы таких тем, как история, природа, промышленность, культура и спорт родного края. Настя Стась, а это волонтёр нашего штаба, встречала почётных гостей. После, на самом уроке, во время вопросов, за каждый правильный ответ она давала браслет с символикой Универсиады-2019. #krasvolunteers #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #урокуниверсиады2019
Публикация от Красволонтер | КСТ (@krasvolunteers_kst) 4 Ноя 2018 в 8:59 PST
А еще волонтеры много путешествуют. Некоторые побывали в офисе популярной социальной сети:
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Члены штаба Универсиады-2019 в Санкт-Петербурге @spbu_2019 побывали на экскурсии в офисе официального информационного партнера Всемирной зимней универсиады 2019 года — «ВКонтакте». Ребятам удалось пообщаться с людьми, создающими популярный it-продукт и посмотреть на процесс работы изнутри 📱. #штабуниверсиады #волонтер2019 #volunteers2019 #спб #вконтакте
Публикация от Команда волонтеров WU 2019❄️ (@volunteers2019) 11 Дек 2017 в 12:22 PST
И снова учатся, ведь нужно узнать столько нового!
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ТИМ Бирюса 2018 | #новость@krasvol_kst В период 31.07-05.08.2018 на Территории Инициативной Молодежи «Бирюса» 2018 проходила федеральная смена «Волонтёры Зимней универсиады 2019». Ребята узнали много нового об объектах универсиады, о своих функциональных направлениях, приняли участие в тренингах чтобы быть готовым ко всему на Зимней Универсиаде 2019. В данной смене приняли участие волонтеры нашего штаба Любовь Зенкова,Юлия Нетбайло, Ольга Павлова, Николай Любарский и наш куратор Марина Ильинична. Ждем впечатлений от форума. #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #тимбирюса2018 #форумоважном #теплаясибирь #тимбирюса #сибирь
Публикация от Красволонтер | КСТ (@krasvolunteers_kst) 12 Авг 2018 в 1:37 PDT
Проводят собрания в дружеской атмосфере.
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Собрание штаба | #новость@krasvol_kst Сегодня, 22 октября, прошло собрание волонтеров, на котором руководитель штаба Тимофей Антонов объявил новости различных мероприятий. Снова повторили и закрепили тренинг на доверие на новоприбывших волонтеров, поиграли в настольные игры, ну и конечно же, рисовали плакаты в фонды поддержки бездомных животных и осиротевших детей. А так же отпраздновали дни рождения волонтеров, и в честь этого был съеден торт. Всё прошло как всегда: весело и позитивненько! #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krasnoyarsk2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018
Публикация от Красволонтер | КСТ (@krasvolunteers_kst) 22 Окт 2018 в 9:53 PDT
Участвуют в крутых конкурсах!
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«А что для тебя студенческий спорт?» ⠀ @fisu_siberia предлагает ответить на вопрос и поучаствовать в розыгрыше. В преддверии Международного дня студенческого спорта ребята запустили фотоконкурс. Для участия нужно: ⠀ ⚽️ опубликовать крутое фото на тему «А что для тебя студенческий спорт?»; 🏀 поставить хэштег #IDUSinSiberia; 🏈 подписаться на аккаунт @fisu_siberia. ⠀ 20 сентября узнаем имена 3 победителей 😍 Покажи свою креативность на максимум! ⠀ 〰️ #штаб_универсиады_сфу #сфу #универсиада2019 #universiade2019 #волонтер2019 #volunteers2019 #LetsIDUS #IDUS2018 #FISUambassadors #fisu
Публикация от Штаб Универсиады СФУ (@sfu2019) 15 Сен 2018 в 11:22 PDT
Активно отдыхают.
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Прогулка в Природный заповедник «Столбы» | #новость@krasvol_kst В воскресение, 7 октября, волонтеры штаба «Красволонтер | КСТ» решили сходить в Природный заповедник «Столбы». И не прогадали. Погода была просто идеальной, запоздалые осенние теплые деньки способствовали поднятию настроения. Не одна достопримечательность не была упущена, каждый столб был лично «прощупан» и покорен волонтерами. На каждом столбе открывался чудесный вид ландшафта Красноярска, которого ещё не захватил индустриализм. Но не забываем и о пользе данного похода, легкая прогулка в 6 километров отлично способствует укреплению здоровья и поддержания тонуса каждого волонтера. В целом, данные выходные прошли на отлично, все остались довольны и явно надолго заполнят это увлекательное путешествие к Природному заповеднику «Столбы». #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krasnoyarsk2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #Столбы #заповедникстолбы
Публикация от Красволонтер | КСТ (@krasvolunteers_kst) 10 Окт 2018 в 9:45 PDT
Чтобы снова включиться в работы в самых разных проектах:
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Проект «50 стран / 50 школ» | #новость@krasvol_kst С 11 по 12 октября в Красноярске прошла итоговая проверка знаний в проекте «50 стран/50 школ». Сам проект «50 стран / 50 школ» направлен на изучение национальных черт каждой страны, чьи атлеты примут участие в Зимней универсиаде-2019, ознакомления с ее географическими особенностями и традиционными способами поддержки спортсменов. Этот проект был проведён среди обучающихся в учебных заведениях. Благодаря этому проекту, все участники смогли понять и прочувствовать огромное разнообразие традиций и характерных черт каждой страны. Участники выступали со своими творческими номерами, они узнали о многих странах, чьи атлеты будут участвовать в зимней Универсиаде. После подведения итогов, прошло награждение победителей. Волонтеры нашего штаба, а именно Юлия Нетбайло и Елизавета Раджабова присутствовали на данном конкурсе. Они охраняли вход и следили за каждым входящим и выходящим человеком, а так же помогли в награждении победителей. #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krasnoyarsk2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018
Публикация от Красволонтер | КСТ (@krasvolunteers_kst) 16 Окт 2018 в 8:23 PDT
Оказывается, у волонтеров есть и свои собственные конкурсы!
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Мисс и Мистер Волонтер 2018 | #новость@krasvol_kst Всем привет! Спешим сообщить о мероприятии, состоявшееся 21 сентября в культурной станции «Гагарин», и проводившимся среди волонтеров штабов зимней Универсиады 2019 — «Мисс и Мистер волонтер 2018» Главная цель данного конкурса — это не только популяризировать волонтерского движения Студенческих игр, но и показать на что способны волонтёры, продемонстрировать свои лучшие качества. Отметим, что волонтёр нашего штаба Любовь Зенкова участвовала в этом мероприятии, представляла штаб городских волонтёров, показала не только свою красоту, но и острый ум и слаженную работу в команде! Нам очень жаль что ты не заняла первое место, но весь штаб не только гордится тобой, а так же желает тебе успехов в следующих мероприятиях! #krasvolunteer #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #krasnoyarsk2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #сибирь #миссимистерволонтер2018
Публикация от Красволонтер | КСТ (@krasvolunteers_kst) 28 Сен 2018 в 6:39 PDT
И снова — увлекательные поездки с пользой.
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Поездка в Ужур прошла удачно, активисты Российского Движения Школьников встретили нас, было приятно, провели для них Уроки Универсиады, веселые старты. Ну я как обычно запечатлила моменты 📸Все такие активные, счастливые. Просто глаза радуются. . . . #krasvolunteers #красволонтер #kst2019 #krasvol_kst #волонтер2019 #квцдоброедело #Универсиада2019 #Красноярск2019 #volunteers2019 #RealWinter #krsk2019 #годволонтера2018 #РДШ #РДШ24 #РДШУжурскийрайон #СОШ3 #ШколаАктива
Публикация от Olya Pavlova | Photograph (@olya_pavlova2019) 31 Окт 2018 в 10:28 PDT
Каждый раз — что-то новое!
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД ⠀ U-лайка, брендированный баннер, волонтёры. Знакомые мотивы? Уверены, что да, если ты приходил на штабовский интерактив. ⠀ Каждый семестр организации зовут нас в гости: просят провести площадку. Разбег мероприятий большой: от институтских праздников до городских событий. Здесь и вступает в дело команда «Интерактива». ⠀ Работа у ребят проста и интересна: они проводят игры для гостей, рассказывают об Универсиаде-2019 и приглашают на фотографию с U-лайкой. Гостям — счастье, а волонтёрам — опыт и бонус к повышенной стипендии. ⠀ А вы были на наших площадках? 🙃 ⠀ #штаб_универсиады_сфу #сфу #универсиада2019 #universiade2019 #красноярск2019 #волонтер2019 #volunteers2019
Публикация от Штаб Универсиады СФУ (@sfu2019) 11 Ноя 2018 в 10:52 PST
Для многих стать волонтером — это мечта, причем вполне осуществимая.
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Счастливы лица волонтеров 😃 Никогда не думала, а только мечтала, что буду волонтёром наградной группы. Но жизнь так повернулась, что на один день мне предоставилась такая возможность😍 Изначально меня выбрали на другую позицию, но попросили на день выйти в наградной группе. Спасибо за такую возможность❤️ #волонтер2019#универсиада2019 #красноярск2019 #winteruniversiade2019 #зимняяуниверсиада2019
Публикация от Евгения (@evgenia.geints) 30 Ноя 2018 в 11:53 PST
Важно отметить, что сегодня любой желающий житель Красноярска сможет присоединиться к большой команде волонтеров Зимней универсиады-2019. Нужно лишь успеть подать заявку до 29 декабря и соответствовать простым требованиям:
- возраст от 18 лет;
- проживание в Красноярске;
- большое желание стать частью масштабного международного события!
Владение иностранными языками будет большим преимуществом при отборе.
Для работы на Зимней универсиаде-2019 требуются волонтеры, которые будут встречать и сопровождать всех спортсменов, зрителей и гостей нашего города. Кстати, умение уверенно кататься на горных лыжах или коньках дает шанс быть в самом центре спортивных соревнований — работать спортивным волонтером непосредственно на горнолыжных склонах или ледовых аренах.
Все желающие могут отправить свою заявку на электронную почту volunteers@krsk2019.ru. В теме письма необходимо указать: «Хочу быть волонтером». В тексте письма обязательно указать фамилию, имя, возраст и контактный телефон для связи (например, Иванов Сергей, 20 лет, 2222222).
Телефон колл-центра волонтерской программы Зимней универсиады-2019: 8-800-222-2019.
Ваш спортивный Newslab.ru