«Что вы забыли на Татышеве?»: исследуем городок самой высокой ёлки в России

Новогодняя ёлка в столице края установила новый рекорд. Её высота — 55 метров. Выше нет в России. А по заявлению мэра, и даже во всей Евразии. Мы решили проверить, что за городок соорудили на острове Татышев для горожан и гостей Красноярска. И увидели неведомого зверя, грузовик ледышек и разбросанные по снегу купюры.

В первый день нового года, когда город ещё относительно пуст, вокруг ёлки кипит жизнь. Большинство гостей — дети или с детьми. Чтобы скатиться с горки, надо постоять в очереди.

Тема праздничного ансамбля — «Светопритяжение». С наступлением темноты всё должно сиять, искриться или мигать. При свете дня об этом можно только догадываться — например, по негаснущим огням в основании горок. И несведущим может показаться, что темой ёлки стал транспорт: тут и легковушки изо льда, и грузовик, и лодки, и ладьи, и олени, и сани. Мечта начальника транспортного цеха!

Но новый елочный городок понравился не всем. Недовольные неудобными горками горожане атаковали инстаграм мэра, в ответ Еремину пришлось признать: съезды с некоторых из них за несколько дней пришли в негодность и уже не являются безопасными. Недочеты обещал устранить.

Основной идея городка в этом году стало путешествие по Сибири. В разных ледовых воплощениях тут можно найти реки, горы и леса. На создание сибирских примет потребовалось два месяца. Лёд выпиливали из водоемов около Песчанки.

В этом году у красноярцев будет время, чтобы вдоволь налюбоваться красавицей-рекордсменкой. Самая высокая ель станет ещё и долгожительницей: разобрать её планируется только после Универсиады, во второй половине марта. Ёлочка успеет понравиться всем, если только не вмешаются вандалы или погода.

Интернет-газета Newslab.ru

Обновлено 2 января «Нарекания справедливы»: мэр пообещал красноярцам улучшить горки на Татышеве