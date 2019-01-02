«Что вы забыли на Татышеве?»: исследуем городок самой высокой ёлки в России

В первый день нового года, когда город ещё относительно пуст, вокруг ёлки кипит жизнь. Большинство гостей — дети или с детьми. Чтобы скатиться с горки, надо постоять в очереди.
Тема праздничного ансамбля — «Светопритяжение». С наступлением темноты всё должно сиять, искриться или мигать. При свете дня об этом можно только догадываться — например, по негаснущим огням в основании горок. И несведущим может показаться, что темой ёлки стал транспорт: тут и легковушки изо льда, и грузовик, и лодки, и ладьи, и олени, и сани. Мечта начальника транспортного цеха!
Но новый елочный городок понравился не всем. Недовольные неудобными горками горожане атаковали инстаграм мэра, в ответ Еремину пришлось признать: съезды с некоторых из них за несколько дней пришли в негодность и уже не являются безопасными. Недочеты обещал устранить.
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Получил сегодня в инстаграме много жалоб на качество ледяных горок на острове Татышев. Лично проверял их на открытии главной городской ёлки в конце декабря. Тогда всё было хорошо. Сегодня ещё раз посетил остров. Нарекания красноярцев справедливы. Съезд с горок для малышей за несколько дней пришёл в негодность. Дал поручение оперативно всё исправить. Красноярцы — очень активные и не сидят по домам. И отдых должен быть безопасным. #красноярск #татышев #татышевпарк
Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk) 2 Янв 2019 в 2:37 PST
Основной идея городка в этом году стало путешествие по Сибири. В разных ледовых воплощениях тут можно найти реки, горы и леса. На создание сибирских примет потребовалось два месяца. Лёд выпиливали из водоемов около Песчанки.
В этом году у красноярцев будет время, чтобы вдоволь налюбоваться красавицей-рекордсменкой. Самая высокая ель станет ещё и долгожительницей: разобрать её планируется только после Универсиады, во второй половине марта. Ёлочка успеет понравиться всем, если только не вмешаются вандалы или погода.
Обновлено 2 января «Нарекания справедливы»: мэр пообещал красноярцам улучшить горки на Татышеве