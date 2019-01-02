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«Что вы забыли на Татышеве?»: исследуем городок самой высокой ёлки в России

«Что вы забыли на Татышеве?»: исследуем городок самой высокой ёлки в России

02.01.2019
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Главная ёлка Красноярска на восточной стороне острова Татышев. Нам повезло: дым с туманом рассеялись, и она предстала во всей красе

В первый день нового года, когда город ещё относительно пуст, вокруг ёлки кипит жизнь. Большинство гостей — дети или с детьми. Чтобы скатиться с горки, надо постоять в очереди.

У ворот ледового городка гостей встречают собачники и лошадники. И предлагают прокатиться.
Провожают они же. Предлагают то же.
С утра трудятся коммунальщики, прибирающие территорию у главной красноярской ёлки после праздничной ночи.
Работы у них невпроворот!
Прямо у ёлки можно приобрести всё необходимое для празднования: ледянки, колпачки Санты с музыкой, леденцы-петушки, мягкие игрушки и прочую дребедень.
Есть киоск с горячим кофе и чаем.
Для желающих потрапезничать более основательно есть уличное кафе со столиками и мангалом. Но утром 1 января желающих не нашлось.
За порядком следят полицейские, готовые откликнуться на любой зов.
А в сторонке стоят ледяные ангелы и безучастно наблюдают за праздничной кутерьмой.

Тема праздничного ансамбля — «Светопритяжение». С наступлением темноты всё должно сиять, искриться или мигать. При свете дня об этом можно только догадываться — например, по негаснущим огням в основании горок. И несведущим может показаться, что темой ёлки стал транспорт: тут и легковушки изо льда, и грузовик, и лодки, и ладьи, и олени, и сани. Мечта начальника транспортного цеха!

В этом году горок построили много и для всех возрастов. Правда, горожане в своих отзывах жалуются на разрушившиеся съезды у части горок.
Ледяные горки — самые популярные локации. Здесь очередь начинается с нижних ступеней деревянной лестницы.
Главные символы праздника — Дед Мороз и Снегурочка на фоне гигантской ёлки.
Неподалёку от деда и внучки стоит ледяная скульптура с едва различимым номером наступившего года.
Помимо горок, есть скульптуры —транспортные средства. Например, легковая машина в стиле рисунков 5-летнего ребенка, ...
... или грузовая, наполненная не то ледяным углем, не то ледяными самородками ...
... или вот лодка — почти как настоящая.
А тут во льду воплощена вся история Красноярска: приплыли ладьи, основали город, построили красивую часовню и некрасивые пятиэтажки.
Эта ледяная скульптура, похоже, представляет север края: люди в национальных костюмах, бубны, сани, чумы — романтика.

Но новый елочный городок понравился не всем. Недовольные неудобными горками горожане атаковали инстаграм мэра, в ответ Еремину пришлось признатьсъезды с некоторых из них за несколько дней пришли в негодность и уже не являются безопасными. Недочеты обещал устранить.

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Получил сегодня в инстаграме много жалоб на качество ледяных горок на острове Татышев. Лично проверял их на открытии главной городской ёлки в конце декабря. Тогда всё было хорошо. Сегодня ещё раз посетил остров. Нарекания красноярцев справедливы. Съезд с горок для малышей за несколько дней пришёл в негодность. Дал поручение оперативно всё исправить. Красноярцы — очень активные и не сидят по домам. И отдых должен быть безопасным. #красноярск #татышев #татышевпарк

Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk) 2 Янв 2019 в 2:37 PST

Основной идея городка в этом году стало путешествие по Сибири. В разных ледовых воплощениях тут можно найти реки, горы и леса. На создание сибирских примет потребовалось два месяца. Лёд выпиливали из водоемов около Песчанки.

Лосиха с лосёнком внутри, по-видимому, символизирует лес.
А вот что символизирует этот неведомый зверь около ледяной чаши? И кого (или что) он свернул в бараний рог?
Для тех, кто плохо понимает метафоры, но умеет читать, соорудили фигуры попроще — главные для каждого красноярца слова: любовь, ...
... река, ...
... город.
Его название тоже тут.
Некоторым посетителям не нужны ни горки, ни ледяные скульптуры. Главное — дружная семья.
Даже разбросанные то тут, то там зарубежные деньги никого не интересуют — и это хорошо!
С Новым годом, друзья!

В этом году у красноярцев будет время, чтобы вдоволь налюбоваться красавицей-рекордсменкой. Самая высокая ель станет ещё и долгожительницей: разобрать её планируется только после Универсиады, во второй половине марта. Ёлочка успеет понравиться всем, если только не вмешаются вандалы или погода.

Интернет-газета Newslab.ru

Обновлено 2 января «Нарекания справедливы»: мэр пообещал красноярцам улучшить горки на Татышеве 

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