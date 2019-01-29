«Аттестат в крови, по бокам конвой»: Newslab на себе проверил красноярскую службу перевозки заключенных

Преступников из Красноярска развозят тремя способами — на машинах, по железной дороге и самолетами. В год ГУФСИН перевозит до 100 тысяч осужденных, а на днях конвой захватил с собой и нас — показал «одиночки» в автозаках, чартеры в Норильск и много другое. Как устроена служба конвоирования, во всех ли автозаках есть пандусы и почему побег а-ля «воздушная тюрьма» невозможен — в репортаже Newslab.ru.

Самолетом, поездом, машиной

Красноярское управление по конвоированию ГУФСИН работает с 1999 года, в этом году оно отмечает 20-летний юбилей. До этого обязанности конвоя выполняли внутренние войска. С тех пор изменились не только правила безопасности, но и «уровень комфорта», если можно его так назвать. Например, если раньше в малых камерах в спецвагонах могло содержаться 5 осужденных, то сейчас — только четыре. В работе сейчас участвует автотранспорт с кондиционером, есть специальные автозаки для людей с ограниченными возможностями.

В распоряжении автомобильного конвоя несколько марок машин: автозаки на базе КАМАЗа (2 камеры по 15 человек и 2 одиночки), на базе ГАЗ «ВАЛДАЙ» (до 15 заключенных) и на базе ГАЗели NEXT. По сравнению с предыдущим вариантом перевозки это машины повышенной комфортности. В них есть кондиционер — зимой не холодно, летом не жарко, в камерах установлено видеонаблюдение: водитель видит все, что происходит внутри.

Несмотря на это, даже короткая поездка по городу в общей камере автозака — приключение не из веселых. Относительно интересно только первые 10 минут, потом же поездка в железной коробке без окон и на жесткой скамейке оказывает, мягко говоря, тягостное впечатление. А в одиночке достаточно только посидеть, чтобы понять — проехать в ней 300 км никому не пожелаешь.

«Наше управление — одно из самых больших в России. Мы выполняем все виды конвоирования. И если другие территориальные органы могут двух-трех осужденных везти в самолетах вместе с простыми пассажирами, то мы заключаем госконтракты и выполняем чартеры в Норильск — туда и обратно. Есть и особое конвоирование особо опасных заключенных», — рассказал глава управления полковник внутренней службы Евгений Татаренко.

За 2018 год в северные колонии самолетом из Красноярска перевезли 607 человек.

Попал в конвой — стал элитой

Попасть в службу конвоирования стремятся многие сотрудники ФСИН. Конвоиры считаются элитой. Во-первых, отбирают сюда физически крепких мужчин, прошедших армейскую подготовку. Во-вторых, те, кто служит в конвое, постоянно совершенствуют свои навыки — это и физическая подготовка, и стрельба.

Но служба в конвое так же опасна, как и заманчива. Все-таки сотрудники находятся с десятками заключенных почти в открытом пространстве, а не в тюремных стенах. И охраняют десятки осужденных всего несколько конвоиров. Возить приходится порой самых отъявленных негодяев, а от них можно ожидать чего угодно — провокации, побега, нападения. Некоторые во время перевозки угрожают суицидом, симулируют приступы и многое другое.

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Поэтому те, кто служат в конвое, сильны не только физически, но и морально.

«С годами ко всему привыкаешь, уже учишься отличать настоящее происшествие от симуляции и провокации. В последние годы к заключенным все лучше относятся — так закон требует. На каждом сотруднике всегда есть видеорегистратор при общении с осужденным. Применять силу нельзя, лучше на словах все объяснять», — рассказывает начальник отделения по конвоированию Андрей Якунин.

За 20 лет служба конвоирования перевезла более 1,5 миллионов заключенных. Из них не сбежал ни один.

Каталась в автозаках Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab.ru.