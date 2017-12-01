«Гастроном строгого режима»: фоторепортаж из первого в Красноярске тюремного магазина

Накануне в Красноярске при женской исправительной колонии № 22 на правобережье впервые открылся магазин продуктов, сделанных руками заключенных. В краевом ГУФСИН рассказали, что с подобной инициативой выступило начальство местной колонии; они уверены в том, что накормить красноярцев вкусной и натуральной едой им вполне по силам.

Магазин ГУФСИН при ИК-22 Дата открытия: 30 ноября 2017 г.

Кол-во осужденных, занятых на произ-ве в пищевом цехе: 8, в теплице: 2, на швейном произ-ве: 520

На официальном открытии магазина было людно: пришли не только журналисты, но и жители окрестных домов, окна которых выходят прямиком на зону. Для них, хоть и привыкших к подобному соседству, продукты из-за решетки — тоже экзотика, но сумки для покупок взяли с собой, говорят, что там, в колонии, за качество уж точно отвечают, так что смело можно брать.

В ассортименте магазина: замороженные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, мясная продукция, зелень.

Объем производства полуфабрикатов: 100 кг. в день

Первый вопрос от корреспондентов как раз про качество и безопасность, все-таки у покупателей с воли есть устойчивый стереотип — а вдруг там чего в тесто подмешают, или сделают спустя рукава тюремной робы. Присутствующий на открытии магазина замначальника ГУФСИН по краю Андрей Исламов спешит развеять подозрения:

«Продукция полностью проходит многоступенчатый контроль, имеются все сертификаты качества и декларации о соответствии. Все сотрудники обязательно проходят санитарный минимум, а за производством следят опытные технологи».

В ассортименте первого тюремного магазина — всё, чем можно досыта накормить среднестатистического красноярца без гурманских запросов:

блинчики с самой разной начинкой, чебупели, хлеб и сладкая выпечка, мясо и колбасы, свежая зелень, яйца и даже молоко.

Готовят, как подчеркивает руководство ИК-22, из сырья, целиком и полностью произведенного в исправительных учреждениях Красноярска.

В ИК-22 не только готовят еду, но и шьют — униформу для самих заключенных и обмундирование для сотрудников министерств МВД и обороны России, а также одежду и постельное белье для горожан (в открывшемся магазине представлены даже походные костюмы). При колонии есть и свое ПТУ, так что те, кто шить не умеет вовсе, могут овладеть полезной профессией; она пригодится и после освобождения из мест заключения.

Магазин ГУФСИН при ИК-22 Адрес: Красноярск,

ул. Парашютная, 13

В планах краевого ГУФСИН — расширение сети магазинов строгого режима — еще один скоро должен открыться на левом берегу. В СМИ новый бренд продуктов из колонии получил и собственное, неофициальное название: «Сделано в тюрьме».

В пресс-службе уточняют: слоган, конечно, придуман журналистами ради «хайпа», но при этом не возражают — подобран он вполне удачно.

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru