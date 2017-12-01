«Гастроном строгого режима»: фоторепортаж из первого в Красноярске тюремного магазина

Кол-во осужденных, занятых на произ-ве в пищевом цехе: 8, в теплице: 2, на швейном произ-ве: 520
На официальном открытии магазина было людно: пришли не только журналисты, но и жители окрестных домов, окна которых выходят прямиком на зону. Для них, хоть и привыкших к подобному соседству, продукты из-за решетки — тоже экзотика, но сумки для покупок взяли с собой, говорят, что там, в колонии, за качество уж точно отвечают, так что смело можно брать.
Объем производства полуфабрикатов: 100 кг. в день
Первый вопрос от корреспондентов как раз про качество и безопасность, все-таки у покупателей с воли есть устойчивый стереотип — а вдруг там чего в тесто подмешают, или сделают спустя рукава тюремной робы. Присутствующий на открытии магазина замначальника ГУФСИН по краю Андрей Исламов спешит развеять подозрения:
«Продукция полностью проходит многоступенчатый контроль, имеются все сертификаты качества и декларации о соответствии. Все сотрудники обязательно проходят санитарный минимум, а за производством следят опытные технологи».
В ассортименте первого тюремного магазина — всё, чем можно досыта накормить среднестатистического красноярца без гурманских запросов:
блинчики с самой разной начинкой, чебупели, хлеб и сладкая выпечка, мясо и колбасы, свежая зелень, яйца и даже молоко.
Готовят, как подчеркивает руководство ИК-22, из сырья, целиком и полностью произведенного в исправительных учреждениях Красноярска.
В ИК-22 не только готовят еду, но и шьют — униформу для самих заключенных и обмундирование для сотрудников министерств МВД и обороны России, а также одежду и постельное белье для горожан (в открывшемся магазине представлены даже походные костюмы). При колонии есть и свое ПТУ, так что те, кто шить не умеет вовсе, могут овладеть полезной профессией; она пригодится и после освобождения из мест заключения.
ул. Парашютная, 13
В планах краевого ГУФСИН — расширение сети магазинов строгого режима — еще один скоро должен открыться на левом берегу. В СМИ новый бренд продуктов из колонии получил и собственное, неофициальное название: «Сделано в тюрьме».
В пресс-службе уточняют: слоган, конечно, придуман журналистами ради «хайпа», но при этом не возражают — подобран он вполне удачно.
Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru