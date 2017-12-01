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«Гастроном строгого режима»: фоторепортаж из первого в Красноярске тюремного магазина

«Гастроном строгого режима»: фоторепортаж из первого в Красноярске тюремного магазина

Интернет-газета Newslab.ru
01.12.2017
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Замначальника ГУФСИН по краю Андрей Исламов и начальник ИК-22 Евгения Потылицина торжественно открывают магазин при колонии.
Магазин ГУФСИН при ИК-22
Дата открытия: 30 ноября 2017 г.
Кол-во осужденных, занятых на произ-ве в пищевом цехе: 8, в теплице: 2, на швейном произ-ве: 520

На официальном открытии магазина было людно: пришли не только журналисты, но и жители окрестных домов, окна которых выходят прямиком на зону. Для них, хоть и привыкших к подобному соседству, продукты из-за решетки — тоже экзотика, но сумки для покупок взяли с собой, говорят, что там, в колонии, за качество уж точно отвечают, так что смело можно брать.

На открытии магазина — полный аншлаг: пришли журналисты, покупатели, начальство и сотрудники колонии. Труднопроизносимое название «Гардарика» весьма символично, так скандинавы называли древнюю Русь. В переводе — «Страна острогов».
Хлеб и соль для первых покупателей.
За прилавком подробно рассказывают, чем хороши продукты из тюрьмы: никаких сомнительных добавок — всё свежее и натуральное.
В это время в соседнем отделе идет дегустация для всех желающих.

В ассортименте магазина: замороженные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, мясная продукция, зелень.
Объем производства полуфабрикатов: 100 кг. в день

Первый вопрос от корреспондентов как раз про качество и безопасность, все-таки у покупателей с воли есть устойчивый стереотип — а вдруг там чего в тесто подмешают, или сделают спустя рукава тюремной робы. Присутствующий на открытии магазина замначальника ГУФСИН по краю Андрей Исламов спешит развеять подозрения:

«Продукция полностью проходит многоступенчатый контроль, имеются все сертификаты качества и декларации о соответствии. Все сотрудники обязательно проходят санитарный минимум, а за производством следят опытные технологи».

Горячий цех. От ресторанного не отличить.
Чебупели — маленькие чебуреки в форме пельменей, жаренные во фритюре. Фирменное блюдо и кулинарный хит в тюремном магазине.
Блины с пылу с жару. Оборудование, как можно заметить, тоже профессиональное.
Начинки на любой вкус: мясо, сыр, творог, повидло.
Гордость колонии — теплица на гидропонике. Здесь зелень выращивают не в грунте, а с помощью питательного раствора, который подается к корням.
Круглый год здесь выращивают экологически чистые петрушку, укроп, рукколу и салат аж четырех видов!

В ассортименте первого тюремного магазина — всё, чем можно досыта накормить среднестатистического красноярца без гурманских запросов:

блинчики с самой разной начинкой, чебупели, хлеб и сладкая выпечка, мясо и колбасы, свежая зелень, яйца и даже молоко.

Готовят, как подчеркивает руководство ИК-22, из сырья, целиком и полностью произведенного в исправительных учреждениях Красноярска.

Удачное название, но, может, лучше «За качество отвечаю»?
Начальство колонии подчеркивает: цены в магазине ниже среднерыночных.
Судя по ценникам, так и есть.
Те самые чебупели и блинчики.
Мясное изобилие.
Мясное изобилие.
Магазин небольшой, но есть всё самое необходимое для простого, но сытного стола.

В ИК-22 не только готовят еду, но и шьют — униформу для самих заключенных и обмундирование для сотрудников министерств МВД и обороны России, а также одежду и постельное белье для горожан (в открывшемся магазине представлены даже походные костюмы). При колонии есть и свое ПТУ, так что те, кто шить не умеет вовсе, могут овладеть полезной профессией; она пригодится и после освобождения из мест заключения.

В ИК-22 целых три швейных цеха, в которых трудятся около 500 женщин-заключенных.
Рабочий день — с 8:00 до 17:00.
Зарплата начисляется исходя из минимального размера оплаты труда (около 7800 руб.). С учетом всех необходимых по закону удержаний заключенные получают на руки около 2 тыс. рублей.
Есть здесь и свое ателье, где разрабатывают новые модели одежды. Пошитое в колонии можно приобрести в небольшом отделе при продуктовом магазине.

Магазин ГУФСИН при ИК-22
Адрес: Красноярск,
ул. Парашютная, 13

В планах краевого ГУФСИН — расширение сети магазинов строгого режима — еще один скоро должен открыться на левом берегу. В СМИ новый бренд продуктов из колонии получил и собственное, неофициальное название: «Сделано в тюрьме».

В пресс-службе уточняют: слоган, конечно, придуман журналистами ради «хайпа», но при этом не возражают — подобран он вполне удачно.

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru

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