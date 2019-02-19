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«Морозы прочь, встаём на лыжи!»: красноярцы устроили массовый забег в Ветлужанке

«Морозы прочь, встаём на лыжи!»: красноярцы устроили массовый забег в Ветлужанке

19.02.2019
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Старт забега на 2019 метров — в честь Зимней Универсиады, которая стартует всего через пару недель

Организаторами спортивного лыжного праздника выступили компания РУСАЛ, Федерация лыжных гонок России, министерство спорта Красноярского края, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска и Центр реализации социальных проектов. Праздник «День снега на лыжах» — часть благотворительного проекта «На лыжи!» компании РУСАЛ и En+ Group.

Легендарный Павел Ростовцев с легкостью пробежал 2 дистанции на 10 км и 2019 м
Многочисленная команда Аграрного университета перед стартом
Бежим-стараемся!
Кроме лыж, на празднике каждый мог найти занятие себе по душе. Например, как этот начинающий керлингист
Вот такие очаровательные хаски приветствовали гостей спортивного праздника
Детский забег на 200-300 м. На старте малыши волнуются, ведь пап и мам рядом нет...
...а это малыши бегут!

Погода в минувшие выходные выдалась солнечная и теплая, чувствуется весеннее пробуждение природы. Заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов пришел вместе с сыном участвовать в забеге на 2019 метров:

«Думаю, что для любого человека спорт — важнейшая составляющая жизни. И подобные семейные мероприятия очень важны — это и свежий воздух, и возможность интересно провести выходные дни. РУСАЛ поддерживает федерацию лыжных гонок, и мы это делаем уже на протяжении многих лет.Наше сотрудничество состоит не только организации массовых спортивных мероприятий и полезного досуга для горожан, но и создании специальной программы профессиональной переподготовки тренеров, и улучшении материально-технической базы. Мы привозим сюда тренеров достаточно высокого уровня, именитых спортсменов для проведения семинаров и мастер-классов, обновляем спортивный инвентарь».

Заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов готовится с сыном пройти 2019 метров

В этом году в рамках совместного проекта РУСАЛа и Федерации лыжных гонок «На лыжи!» на «Ветлужанку» доставлен современный ратрак российского производства для опытно-промышленной эксплуатации. И сегодня его могли оценить спортсмены и гости праздника «День снега на лыжах». Ранее для прокладки лыжни на стадионе пользовались снегоходами, а новая машина позволяет ежедневно комплексно ухаживать за трассами — рыхлить, укладывать снег и нарезать лыжню.

Работу новой техники высоко оценил президент федерации лыжных гонок Красноярского края Олег Жгун:

«Лыжи — более доступный вид спорта, и поэтому пользуются популярностью у горожан. Раньше лыжня делалась практически вручную, с помощью нового ратрака снег автоматически правильно укладывается и нарезается. Надеемся, что такие ратраки, а также модульные боксы с коньками, лыжами и трассами появятся во всех районах края, чтобы мы могли активно вовлекать молодежь в занятия спортом».

Олег Жгун отметил сложность лыжной трассы на стадионе «Ветлужанка» и добавил: «Это достойно — преодолеть трудности, чтобы прийти к финишу героем». На трассе затяжные подъемы, но участники все равно не сдаются и идут к финишу.

Марина Кульминская позитивно финиширует на дистанции на 10 км, 40 лет: «Стараюсь поддерживать активный образ жизни! Главное — участие, трасса была для меня новой: много горок и подъёмов, но я ее прошла. Спорт — это здоровье, нужно двигаться и везде участвовать. Солнышко, отличная погода, белый снежок — все на позитиве!»
Участники на трассе в лесу.
Красиво и модно одетая команда лыжников от МЧС
Награждение абсолютных победителей забега на 10 км Максима Родькина, Ирины Самит и марафонца Евгения Ивкина.

Мэр города Сергей Ерёмин в числе первых участвовал в забеге на 2019 м: «Думаю, это уже хорошая традиция, когда наша российская лыжня объединяет, в том числе, и наш большой Красноярск. Мы всегда относимся к этому мероприятию с душой и по-сибирски. И сегодня даже погода помогает нам! У нас буквально осталось несколько дней до того, как мы распахнем наши дружелюбные двери всему миру и начнется первая в истории России универсиада. И сегодня я бы хотел пожелать нам всем, чтобы мы эти маленьким народным марафоном сделали маленький вклад в большую копилку зачетных медалей нашего государства».

Депутат Заксобрания края Павел Ростовцев, замдиректора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов, мэр Красноярска Сергей Еремин и глава «Красспорта» Валерий Черноусов

В рамках праздника состоялась XXXVII открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На 10-километровой дистанции гонки оценивались результаты в 12 возрастных категориях у мужчин и 6 возрастных категориях у женщин.

На финише — притягивающий взгляды своей мощной энергетикой красноярец. Владимир Самофал в 69 лет занял I место в своей возрастной категории:

«Впечатления отличные! Трасса такая экстремальная. Сначала половина пути подъемы, трасса узкая, обгонять тяжело. Но потом разворачиваешься, такие скорости — пришлось дважды упасть даже! Не успевал выворачиваться. Движение — это здоровье, надо бегать, а здоровье есть — значит, жить будем».

Победитель в своей возрастной категории на дистанции 10 км Владимир Самофал.
Участница команды «Левый берег», принесшая команде значительный отрыв от соперников. Эстафета «Битва берегов».
Победительницы мать и дочь с одинаковыми именами — 2 Ирины Самит. Старшая Ирина — майор полиции, дочь — 24-летняя студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
42-летний горнолыжник Брусенцев Алексей каждый год участвует в лыжных забегах: «Беговыми лыжами занимаюсь на любительском уровне. Лыжня сложная и несмотря на то, что дистанция на 2019 м чисто символическая, было много падающих. Занимайтесь спортом, и он ответит вам взаимностью!»
Виктор Россинин занял 1 место в своей возрастной категории, а в эстафете выступает от КрасМАШа за команду «Правый берег», 65 лет: «Выступаю на всех соревнованиях, это уже образ жизни».
Группа поддержки. Услышав шикарное музыкальное исполнение аккордеонистов, к ним подтянулись все участники праздника.
Переживания и радость за своих.

Абсолютным победителем среди мужчин на 10-километровой дистанции стал Максим Родькин, который «пролетел» трассу за 25 минут 22 секунды. В женском зачете абсолютной победительницей стала 24-летняя студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева Ирина Самит, ее время составило 32 минуты 10 секунд. Победители в разных возрастных категориях получили памятные подарки и денежные призы.

На празднике организовали спортивные развлечения как для спортсменов, так и для болельщиков — боулинг на снегу, воздушный бобслей, «конное» троеборье, хоккей, надувные лыжи. Среди лыжников, прошедших дистанцию и набравших наибольшее количество очков, разыграны два сертификата на приобретение спортивного инвентаря.

Состоялся детский старт на дистанцию 200-300 метров. А в эстафете «Битва берегов» с большим отрывом победила команда «Левого берега». Команде «Правого берега» достались утешительные призы — лыжные шапочки с символикой проекта «На лыжи!».

Развлечения не для всех: разогнаться на плюшке и врезаться в пластмассовые кегли.
Награждение победителей в своей возрастной категории в гонке на 10 км: 1 место — Жуль Константин, 2 — место Казанцев Алексей, 3 место — Баздарев Евгений.
Победители в категории свыше 75 лет: 1 место — Николаев Михаил, 2 место — Путилов Юрий.
Команда гимназии № 6 г. Красноярска.
Награжденные члены команды «Левый берег».
Огромная колонна любителей скандинавской ходьбы.
И среди зрителей в снежках разыгрывались 2 приза по 5 тысяч рублей.
А это победители со счастливыми снежками и деньгами.

Проект «На лыжи!» реализуется с 2016 года в городах присутствия РУСАЛа — в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области, этой зимой географию проекта дополнили Кемеровская область и Республика Коми, а также города Урала.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab

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