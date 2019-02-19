«Морозы прочь, встаём на лыжи!»: красноярцы устроили массовый забег в Ветлужанке

В Красноярске на стадионе «Ветлужанка» в рамках праздника «День снега на лыжах» прошла эстафета «Битва берегов», массовый старт на символическую дистанцию 2019 метров и забеги в рамках «Лыжня России» на 10 километров для взрослых и на 500 метров — для детей. На лыжню вышли около 3 000 красноярцев. О моде на лыжи, именитых спортсменах, свежем морозном воздухе и победителях — в фоторепортаже Newslab.

Организаторами спортивного лыжного праздника выступили компания РУСАЛ, Федерация лыжных гонок России, министерство спорта Красноярского края, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска и Центр реализации социальных проектов. Праздник «День снега на лыжах» — часть благотворительного проекта «На лыжи!» компании РУСАЛ и En+ Group.

Погода в минувшие выходные выдалась солнечная и теплая, чувствуется весеннее пробуждение природы. Заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов пришел вместе с сыном участвовать в забеге на 2019 метров:

«Думаю, что для любого человека спорт — важнейшая составляющая жизни. И подобные семейные мероприятия очень важны — это и свежий воздух, и возможность интересно провести выходные дни. РУСАЛ поддерживает федерацию лыжных гонок, и мы это делаем уже на протяжении многих лет.Наше сотрудничество состоит не только организации массовых спортивных мероприятий и полезного досуга для горожан, но и создании специальной программы профессиональной переподготовки тренеров, и улучшении материально-технической базы. Мы привозим сюда тренеров достаточно высокого уровня, именитых спортсменов для проведения семинаров и мастер-классов, обновляем спортивный инвентарь».

В этом году в рамках совместного проекта РУСАЛа и Федерации лыжных гонок «На лыжи!» на «Ветлужанку» доставлен современный ратрак российского производства для опытно-промышленной эксплуатации. И сегодня его могли оценить спортсмены и гости праздника «День снега на лыжах». Ранее для прокладки лыжни на стадионе пользовались снегоходами, а новая машина позволяет ежедневно комплексно ухаживать за трассами — рыхлить, укладывать снег и нарезать лыжню.

Работу новой техники высоко оценил президент федерации лыжных гонок Красноярского края Олег Жгун:

«Лыжи — более доступный вид спорта, и поэтому пользуются популярностью у горожан. Раньше лыжня делалась практически вручную, с помощью нового ратрака снег автоматически правильно укладывается и нарезается. Надеемся, что такие ратраки, а также модульные боксы с коньками, лыжами и трассами появятся во всех районах края, чтобы мы могли активно вовлекать молодежь в занятия спортом».

Олег Жгун отметил сложность лыжной трассы на стадионе «Ветлужанка» и добавил: «Это достойно — преодолеть трудности, чтобы прийти к финишу героем». На трассе затяжные подъемы, но участники все равно не сдаются и идут к финишу.

Мэр города Сергей Ерёмин в числе первых участвовал в забеге на 2019 м: «Думаю, это уже хорошая традиция, когда наша российская лыжня объединяет, в том числе, и наш большой Красноярск. Мы всегда относимся к этому мероприятию с душой и по-сибирски. И сегодня даже погода помогает нам! У нас буквально осталось несколько дней до того, как мы распахнем наши дружелюбные двери всему миру и начнется первая в истории России универсиада. И сегодня я бы хотел пожелать нам всем, чтобы мы эти маленьким народным марафоном сделали маленький вклад в большую копилку зачетных медалей нашего государства».

В рамках праздника состоялась XXXVII открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На 10-километровой дистанции гонки оценивались результаты в 12 возрастных категориях у мужчин и 6 возрастных категориях у женщин.

На финише — притягивающий взгляды своей мощной энергетикой красноярец. Владимир Самофал в 69 лет занял I место в своей возрастной категории:

«Впечатления отличные! Трасса такая экстремальная. Сначала половина пути подъемы, трасса узкая, обгонять тяжело. Но потом разворачиваешься, такие скорости — пришлось дважды упасть даже! Не успевал выворачиваться. Движение — это здоровье, надо бегать, а здоровье есть — значит, жить будем».

Абсолютным победителем среди мужчин на 10-километровой дистанции стал Максим Родькин, который «пролетел» трассу за 25 минут 22 секунды. В женском зачете абсолютной победительницей стала 24-летняя студентка СибГУ им. М.Ф. Решетнева Ирина Самит, ее время составило 32 минуты 10 секунд. Победители в разных возрастных категориях получили памятные подарки и денежные призы.

На празднике организовали спортивные развлечения как для спортсменов, так и для болельщиков — боулинг на снегу, воздушный бобслей, «конное» троеборье, хоккей, надувные лыжи. Среди лыжников, прошедших дистанцию и набравших наибольшее количество очков, разыграны два сертификата на приобретение спортивного инвентаря.

Состоялся детский старт на дистанцию 200-300 метров. А в эстафете «Битва берегов» с большим отрывом победила команда «Левого берега». Команде «Правого берега» достались утешительные призы — лыжные шапочки с символикой проекта «На лыжи!».

Проект «На лыжи!» реализуется с 2016 года в городах присутствия РУСАЛа — в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области, этой зимой географию проекта дополнили Кемеровская область и Республика Коми, а также города Урала.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab