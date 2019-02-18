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«Бластер для верховного мага»: лучшие фото с битвы косплееров Сибири

«Бластер для верховного мага»: лучшие фото с битвы косплееров Сибири

18.02.2019
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Для поклонников косплея (хобби с переодеванием в любимых героев аниме, компьютерных игр или кинофильмов) нынешний конкурс — он проводится в МВДЦ «Сибирь» уже в четвертый раз — одно из главных событий года, и готовятся к нему со всей серьезностью — даже на простой с виду костюм уходит не одна неделя ручного труда. Ну и лишний выход в свет — магический бальзам на душу любого косплеера.

Эта красотка известна многим любителям компьютерных игр. На сцену взлетела чародейка Йеннифэр — возлюбленная Геральта, главного героя игры «Ведьмак 3»
Адское дефиле — обсидиановая горгулья из еще одной игры — «Герои меча и магии 3».
А это Мей — смертоносная девушка из игры Overwatch. В руках у нее эндотермический бластер — глубокая заморозка врагов без лишних сантиментов.
Нико из вселенной игры League of Legends. Если кто не догадался, это любопытный хамелеон. Сама грация и очарование!
Санс — обожает черный юмор. Персонаж из Underfell — альтернативной вселенной игры Undertale.
Имя этого персонажа из игры NieR : Automata трудно не то что запомнить, а даже правильно произнести — YoRHa No.9 Type S.

Косплей-дефиле по сути — театральное представление примерно на минуту: за это время нужно эффектно продемонстрировать внешний вид и характер персонажа. Помогают в этом музыка и спецэффекты — сойдут даже блёстки из дула бластера или клубок ниток вместо паутины, главное, что называется, зажечь!

У Сянь Вэй — персонаж аниме Mo dao zu shi на правах основателя дьявольского культа проводит обряд прямо со сцены.
Джейн Фостер (девушка-Тор) из вселенной Marvel показывает, на что способна женщина, если в руках у нее — смертоносный молот.
Тут разыгралось целое представление: Нуарный человек-паук (да, у Marvel есть и такой) изящно убил нациста (с сердечком на рукаве вместо свастики).
Нерона Клавдия — пятый император Рима. Да, бывает и такое аниме.
Демон-лис. Как и полагается, с хвостом.
У этой героини аниме тоже есть хвост, но уже посерьезнее, а на голове — милые рожки. И не спрашивайте, как так получилось.
Знакомьтесь — Megumin — четырнадцатилетняя архиволшебница из расы багровых демонов. Судя по всему, у нечисти в этом аниме есть своя цветовая классификация.

Публика, пришедшая посмотреть на сибирских косплееров, как правило, молодая, но есть и те, кто в своем детстве вместо западных комиксов читал лишь «Мурзилку» и «Веселые картинки».

«Если попробовать описать типичного зрителя, которого можно здесь встретить, это будет человек от 10 до 35 лет, который, как правило, посещает все подобные мероприятия у себя в городе, а ради масштабных многие ездят по всей России. Наше поколение — мне 30 лет — успела зацепить волна поп-культуры 90-х, а тех, кто старше, уже нет. В США, к примеру, Comic Con (крупнейший международный фестиваль поп-культуры — прим. ред.) проходит с 1970 года, и среди зрителей там немало тех, кому уже за 40, и старше. Соответственно, в России нынешние молодые поклонники косплея спустя годы и в зрелом возрасте продолжат посещать такие фестивали — мы просто позже стартовали», рассказывает организатор Сибирского конкурса косплея Николай Демиденко.

Представление для зрителей разыгрывается даже вдали от сцены.
На других посмотреть и себя показать — главное правило поклонников косплея.
В перерывах между выходами косллееров на сцене выступил световой дэнс-балет.
Участники дефиле успевают следить за происходящим на сцене.
И, возможно, брать на заметку идеи для своих будущих костюмов.
Ничего особенного. Обычный демон готовится к выходу на сцену.

Дьявол (как и любой другой персонаж косплея) кроется в деталях:

«При создании костюма и образа сталкиваешься с кучей сложностей: от укладки парика — нужно достоверно передать движение волос, чтобы было как в игре, либо красиво изобразить, как колышется ткань костюма. Буквально каждый раз заново изобретаешь колесо! Кто-то делает костюм целый год, а то и дольше. У меня бывает так, что долго собираюсь, откладываю, а потом, когда вижу, что конкурс уже на носу, начинаю в срочном порядке шить, мастерить — в этот раз успел за два месяца», — рассказывает Александр — он предстал в образе Ронина — верховного мага Кирин-Тора из вселенной ролевой игры World of Warcraft.

Александр (он же — Ронин) с верной подругой

«Мы увлечены косплеем с 2012 года — стараемся участвовать во всех подобных дефиле и конкурсах. Эти костюмы мы изготовили за месяц — сами шили, кроили, рисовали... Интересен не только сам показ, но и подготовка к нему: ты с головой погружаешься в работу и чувствуешь азарт — ведь нужно не только сделать костюм максимально похожим, но и изучить движения, повадки своего героя, передать характер», — рассказывает косплеер Юлия (вместе с подругой Натальей они изображали ангелов смерти из китайской игры Onmyoji).

Наталья (слева) и Юлия — ангелы смерти из китайской игры Onmyoji.
А этот костюм не такой красочный, но уж точно запоминается надолго.
А в таком наряде можно даже утренники проводить.
После дефиле его участники охотно позируют для фото.
И фотографируют сами. Выражение лица Нуарного человека-паука скрыто под маской, но он, кажется, одобряет.
Крылья, крылья, главное — уши!

Совсем скоро — с 3 по 4 мая — в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет один из крупнейших российских фестивалей поп-культуры Comic Con Siberia, который соберет любителей кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов, аниме и технологий. Так что самое время приниматься за работу над костюмом вашего любимого героя. Ну, или можно просто прийти и посмотреть на то, как это получается у других.

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab,
фото: Алина Ковригина

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