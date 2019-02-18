«Бластер для верховного мага»: лучшие фото с битвы косплееров Сибири

17 февраля в Красноярске в рамках Кубка главы города по киберспорту прошел Сибирский конкурс косплея. К зрелищному дефиле его участники готовились не один месяц: рисовали, шили, кроили, собирали волшебный арсенал и репетировали выход на сцену, где им предстояло не просто пройтись взад-вперед, а еще и добавить частичку магии. Newslab там тоже побывал и готов поделиться лучшими кадрами.

Для поклонников косплея (хобби с переодеванием в любимых героев аниме, компьютерных игр или кинофильмов) нынешний конкурс — он проводится в МВДЦ «Сибирь» уже в четвертый раз — одно из главных событий года, и готовятся к нему со всей серьезностью — даже на простой с виду костюм уходит не одна неделя ручного труда. Ну и лишний выход в свет — магический бальзам на душу любого косплеера.

Косплей-дефиле по сути — театральное представление примерно на минуту: за это время нужно эффектно продемонстрировать внешний вид и характер персонажа. Помогают в этом музыка и спецэффекты — сойдут даже блёстки из дула бластера или клубок ниток вместо паутины, главное, что называется, зажечь!

Публика, пришедшая посмотреть на сибирских косплееров, как правило, молодая, но есть и те, кто в своем детстве вместо западных комиксов читал лишь «Мурзилку» и «Веселые картинки».

«Если попробовать описать типичного зрителя, которого можно здесь встретить, это будет человек от 10 до 35 лет, который, как правило, посещает все подобные мероприятия у себя в городе, а ради масштабных многие ездят по всей России. Наше поколение — мне 30 лет — успела зацепить волна поп-культуры 90-х, а тех, кто старше, уже нет. В США, к примеру, Comic Con (крупнейший международный фестиваль поп-культуры — прим. ред.) проходит с 1970 года, и среди зрителей там немало тех, кому уже за 40, и старше. Соответственно, в России нынешние молодые поклонники косплея спустя годы и в зрелом возрасте продолжат посещать такие фестивали — мы просто позже стартовали», рассказывает организатор Сибирского конкурса косплея Николай Демиденко.

Дьявол (как и любой другой персонаж косплея) кроется в деталях:

«При создании костюма и образа сталкиваешься с кучей сложностей: от укладки парика — нужно достоверно передать движение волос, чтобы было как в игре, либо красиво изобразить, как колышется ткань костюма. Буквально каждый раз заново изобретаешь колесо! Кто-то делает костюм целый год, а то и дольше. У меня бывает так, что долго собираюсь, откладываю, а потом, когда вижу, что конкурс уже на носу, начинаю в срочном порядке шить, мастерить — в этот раз успел за два месяца», — рассказывает Александр — он предстал в образе Ронина — верховного мага Кирин-Тора из вселенной ролевой игры World of Warcraft.

«Мы увлечены косплеем с 2012 года — стараемся участвовать во всех подобных дефиле и конкурсах. Эти костюмы мы изготовили за месяц — сами шили, кроили, рисовали... Интересен не только сам показ, но и подготовка к нему: ты с головой погружаешься в работу и чувствуешь азарт — ведь нужно не только сделать костюм максимально похожим, но и изучить движения, повадки своего героя, передать характер», — рассказывает косплеер Юлия (вместе с подругой Натальей они изображали ангелов смерти из китайской игры Onmyoji).

Совсем скоро — с 3 по 4 мая — в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет один из крупнейших российских фестивалей поп-культуры Comic Con Siberia, который соберет любителей кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов, аниме и технологий. Так что самое время приниматься за работу над костюмом вашего любимого героя. Ну, или можно просто прийти и посмотреть на то, как это получается у других.

Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab,

фото: Алина Ковригина