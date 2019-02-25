Оберег китайского императора, камера шпиона и консервированная вода из СССР: тайны кладовых Краеведческого музея

В этом году Красноярский краеведческий музей отмечает свой 130-летний юбилей. Для горожан и гостей столицы края приготовили много новых экспозиций с погружением в разные эпохи истории Сибири. Совсем недавно мы знакомили вас с ними. На этот раз Newslab заглянул ещё и в хранилища музея, скрытые от глаз посетителей.

Молчаливая кукушка и консервы с водой

Прогулки по хранилищам главного здания музейного комплекса (на Дубровинского, 84) стали любимым видом экскурсий для особо любопытных красноярцев. Главный плюс — экспонаты здесь можно трогать, они не прячутся за стеклом, при этом у каждого предмета есть своя удивительная история.

Первым делом мы заглянули в зал со звуковоспроизводящей аппаратурой, телевизорами, старыми фотоаппаратами и прочей техникой из обихода сибиряков XIX-XX веков. Некоторые экземпляры на полках давно стали раритетом, который вы вряд ли встретите даже в старых русских фильмах.

Среди самых необычных — фонограф Эдисона, музыкальная шкатулка (совсем не миниатюрного размера) середины XIX века и часы, которые изготовили в самом Шварцвальде — на родине деревянных часов с кукушкой.

«Мастера говорят, что заставить их „кукукнуть“ можно, но мы решили не рисковать. Всё-таки механизм полностью деревянный, клееный, а ему без малого полтора века. Лучше поберечь эксклюзив», — рассказывает главный хранитель Красноярского краеведческого музея Александр Гуляев.

Музейщики собрали целую коллекцию фотокамер: от массивной аппаратуры из фотосалонов до любительских и даже «шпионских» экземпляров. Например, небольшую коробочку «Киев-30» (или «Киев-Вега»), которая делала снимки по принципу задвижки, можно легко принять за пачку сигарет. Её и прятали в кармане, чтобы незаметно фотографировать всё, что угодно. Такие аппараты сначала использовали сотрудники спецслужб, а потом и просто практичные любители съёмки.

В углу зала как бы между прочим спрятался холодильник «Москва». В нем небольшой набор консервов родом из СССР. Если с сухим молоком в банке, похожим на современные детские смеси, ещё можно смириться, то консервированная питьевая вода поставила нас в тупик.

«Берегите консервированную воду. Собирайте и пейте дождевую воду, заполните ею все имеющиеся в вашем распоряжении ёмкости. Консервированную воду используйте в самом крайнем случае», — написано на банке.

Лик утопленницы и старинные иконы

В залах скульптуры все укрыто простынями, поэтому разобраться, где и что находится, сможет только хранитель. Но только так можно сберечь экспонаты от лишней влаги и света. Материал у всех разный — от гипса до бронзы. Самый старый обитатель — лик утопленницы из мрамора 1914 года.

Большинство экспонатов изготавливали для украшения общественных пространств в городе или домов богатых красноярцев. Есть бюсты Ленина, полная копия статуи Архиепископу Луке Войно-Ясенецкому, стоящей на углу проспекта Мира и улицы Горького.

«Недавно обратилась женщина, искала скульптуру своего дедушки. Сама она живёт в Московской области, а про скульптуру узнала из электронного каталога музея. Дедушка этот в советское время работал в Норильске сталеваром. Профессия тогда была очень уважаемой. Вот местный мастер и решил его увековечить», — говорит Александр Гуляев.

В другой стороне зала хранятся в ожидании реставрации старинные иконы. Есть и полотно XVIII века с редким сюжетом Страшного суда. Оно занимает почти всю стену. Специалисты музея так берегут эту икону, что пока не рискуют выставлять в открытые залы. Несколько лет назад её отреставрировали из состояния «половой тряпки», восстановив изображения до мельчайших деталей. Но даже во время реставрации на полотно выпало несколько несчастных случаев — от потопа в мастерской до пожара.

Секреты императора Китая

Двигаемся дальше в хранилище археологии. Нас решили познакомить с самыми эксклюзивными находками с раскопок 1942 года в Хакасии, недалеко от Абакана. Там нашли осколок древней черепицы и маску-оберег. Артефакты принадлежат либо пленному китайскому императору, либо правителю, перешедшему на сторону своих врагов — гуннов. Предметам более двух тысяч лет, о чём свидетельствуют иероглифы на застывшей глине черепицы:

«Сыну неба (императору) — 10 тысяч лет счастья, императрице — 10 тысяч лет счастья», — читает научный сотрудник Николай Макаров, хранитель отдела археологии. Надпись перевёл президент Китайской академии наук.

Ещё одна гордость хранения — древний железный меч, который нашли на территории Ангары. Это один из символов переходного периода перед железным веком.

«Сибирь не была в изоляции, как многие привыкли считать, она входила в мировую цивилизацию. Это как раз доказывают высокие навыки в обработке металла. Оружие и посуда сибиряков попадали и на территорию соседних государств, в том числе Китая. Может звучать фантастически, но современный состав металла не слишком отличается от того, что человечеству удавалось получать из руды пару тысячелетий назад», — добавляет хранитель отдела археологии.

Здесь хранятся глиняные изделия с орнаментом, свойственным арийцам — крестообразными рисунками, близкими к свастике. Это подтверждает тот факт, что иноземцы приходили в Сибирь со своими навыками, так они и остались увековечены на обожжённой глине возрастом в три тысячи лет.

Подобные экскурсии по фондохранилищам музей проводит редко. Чтобы попасть на прогулку по труднодоступным помещениям «египетского храма», нужно записаться на неё заранее (по телефонам: 227-92-04, 227-05-80) или следить за обновлениями на сайте музея.

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Празднуем большой юбилей вместе!

А уже завтра, 26 февраля, музей приглашает всех на праздник в честь своего Дня рождения, он пройдёт в главном здании на ул. Дубровинского, 84 с 15:00 до 17:00. Гости смогут погрузиться в мир древнего человека — попробуют выделать шкуру животного или порисовать на шаманском бубне. Для юных посетителей приготовили шоу мыльных пузырей и конкурсы с раскопками доисторических животных.

Также все желающие познакомятся с бытом сибиряков XIX-XX веков в спектаклях по произведениям Виктора Астафьева и на новых экспозициях.

Вход свободный. Ждут всех!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фотографии Алины Ковригиной