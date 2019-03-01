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«Огонь в наших сердцах»: как в Красноярске прошла эстафета огня Зимней универсиады-2019

«Огонь в наших сердцах»: как в Красноярске прошла эстафета огня Зимней универсиады-2019

Интернет-газета Newslab.ru
01.03.2019
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Исторический старт

Ровно в полдень у главного корпуса СФУ на Свободном сотни горожан собрались в ожидании открытия главного события этого года — эстафеты огня, который положит начало Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Огонь Зимней универсиады преодолел тысячи километров, объехал 30 городов, побывал в жаркой Италии и на холодном Севере. И теперь его встретили на родине в Красноярске.

Первым факелоносцем стал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов. Эстафету приняла вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления РУСАЛа Елена Безденежных.

Церемония открытия эстафеты огня началась у СФУ
Посмотреть на старт пришли жители города, многие из них взяли с собой детей...
... или любимых питомцев
Поздравить красноярцев с началом Зимней универсиады приехали российские олимпийцы — на сцене Алексей Ягудин, Динара Сафина и Николай Олюнин
Старт эстафеты дан, первый факелоносец президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов
Передача огня вовремя эстафеты
Второй отрезок пробежала вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления РУСАЛа Елена Безденежных

«Компания РУСАЛ принимала участие в подготовке медалей для Универсиады. И это особенно ценно, так как эти детали станут самыми памятными не только спортсменов, но и для всех зрителей. Компания РУСАЛ не только подготавливала город к проведению самой Универсиады, это длительная работы, которая велась последние годы в Красноярске. Заметно, что город стал чище, интереснее, стало больше активностей и развлечение. И освещение, и дороги, и внешний вид — все здесь преобразилось. Универсиада — это хороший толчок для того, чтобы развивался и Красноярск, и весь край», — поделилась с журналистами Елена Безденежных.

После этого эстафета переместилась в центр города. Факелоносцы пробежали по проспекту Мира и вышли на финишную прямую - вантовый мост.

После этого огонь пронесли по центру города до острова Татышева
Многие горожане собрались вдоль маршрута эстафеты, чтобы встретить огонь и факелоносцев
Огонь в руках генерального директора группы компаний «Медведь Холдинг» Николая Бякова
Николай Бяков не только возглавляет крупнейшую компанию, он также увлекается спортом и является активным общественным деятелем. В студенческие годы Николай Бяков занимался боксом, был чемпионом Красноярского края и чемпионом Сибири и Дальнего Востока. Сейчас он продолжает вести здоровый образ жизни, является членом правления Федерации биатлона Красноярского края, членом Общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю, заведующим базовой кафедры СФУ «Высшая школа автомобильного сервиса»
Горожане в ожидании эстафеты

Долгожданный финиш

Закончилась эстафета Универсиады на острове Татышеве в Парке Универсиады. Центральным местом спортивного праздника стала главная сцена, на которой выступили танцоры, певцы, детские творческие коллективы. Здесь же разместили и городскую чашу Универсиады, которую зажег последний факелоносец — президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Финал эстафеты состоялся на Татышеве. Увидеть это историческое событие пришли сотни красноярцев
Последние факелоносцы бежали свои отрезки в окружении вот таких счастливых зрителей
Ожидание главного символа эстафеты и Универсиады скрашивали выступления танцоров и музыкантов
Всем хотелось запечатлеть памятный момент и поучаствовать в нем хотя бы на фото
Главная сцена выглядит роскошно — опоры и крыша сделаны из вековых кедров

В торжественной церемонии приняли участие первые лица города и края, спортсмены и гости. Со сцены к зрителям обратился глава Красноярска Сергей Ерёмин.

«Я хотел выразить слова благодарности семье FISU, которая позволяет нашим спортсменам и нашим ребятам добиться своей мечты! Дорогие друзья, дай бог нам здоровья, наслаждайтесь играми, заряжайтесь от этого огня, это наша зима, это наша Универсиада!», — заявил со сцены мэр города.

Сергей Ерёмин 

Сам Сергей Ерёмин в беседе с журналистами признался, что собирается вместе с семьей посетить несколько спортивных мероприятий — хоккей, горнолыжные спуски, фигурное катание и фристайл.

В Парке Универсиады для гостей и участников праздника приготовили большой праздник.

До главного события — зажжения чаши — считанные секунды. На сцене глава города Сергей Ерёмин, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, председатель Горсовета Наталья Фирюлина и президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов
И вот главное событие — зажжение городской чаши огня Универсиалы
Огонь горит!
Групповое фото всех факелоносцев — их в Красноярске рекордное число — 70 человек
У микрофона факелоносец, заместитель директора Заполярного филиала компании «Норникель» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин: «Участие в эстафете вызывает волнительные чувства. Бежать с факелом — это очень классно и здорово, но прежде всего испытываешь гордость. Это гордость за Красноярский край, ведь Зимняя универсиада впервые проходит в России. Гордость за мой город Норильск, потому что именно там начался региональный этап эстафеты»
Частичку огня поместили в колбу
И вот в этой колбе его доставят к главной чаше Универсиады возле «Платинум Арены»
Эстафета закончилась, а горожане продолжили веселиться
Публику развлекали танцами и песнями
Сама Универсиада еще впереди, красноярцев ждут 10 дней спортивного праздника

Для многих горожан эстафета огня стала не просто событием спортивного мира, а настоящим праздником. Красноярцы с нетерпением ждали этого исторического события — они приветствовали факелоносцев улыбками и восторженными возгласами. Кто бы ни победил в соревнованиях, для Красноярска Универсиада стала одной большой победой, к которой город готовился несколько лет.

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab,
фотографии Алины Ковригиной, ГК «Медведь-Холдинг»

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