«Огонь в наших сердцах»: как в Красноярске прошла эстафета огня Зимней универсиады-2019

30 городов, десятки тысяч километров и сотни факелоносцев. Эстафета огня Всемирной зимней универсиады-2019 подошла к концу, и точку поставили в столице студенческих соревнований — в Красноярске. Факел с огнем по городу пронесли 70 человек, а встречали их тысячи горожан. Как огонь Универсиады растопил сибирскую зиму, в фоторепортаже Newslab.

Исторический старт

Ровно в полдень у главного корпуса СФУ на Свободном сотни горожан собрались в ожидании открытия главного события этого года — эстафеты огня, который положит начало Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Огонь Зимней универсиады преодолел тысячи километров, объехал 30 городов, побывал в жаркой Италии и на холодном Севере. И теперь его встретили на родине в Красноярске.

Первым факелоносцем стал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов. Эстафету приняла вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления РУСАЛа Елена Безденежных.

«Компания РУСАЛ принимала участие в подготовке медалей для Универсиады. И это особенно ценно, так как эти детали станут самыми памятными не только спортсменов, но и для всех зрителей. Компания РУСАЛ не только подготавливала город к проведению самой Универсиады, это длительная работы, которая велась последние годы в Красноярске. Заметно, что город стал чище, интереснее, стало больше активностей и развлечение. И освещение, и дороги, и внешний вид — все здесь преобразилось. Универсиада — это хороший толчок для того, чтобы развивался и Красноярск, и весь край», — поделилась с журналистами Елена Безденежных.

После этого эстафета переместилась в центр города. Факелоносцы пробежали по проспекту Мира и вышли на финишную прямую - вантовый мост.

Долгожданный финиш

Закончилась эстафета Универсиады на острове Татышеве в Парке Универсиады. Центральным местом спортивного праздника стала главная сцена, на которой выступили танцоры, певцы, детские творческие коллективы. Здесь же разместили и городскую чашу Универсиады, которую зажег последний факелоносец — президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

В торжественной церемонии приняли участие первые лица города и края, спортсмены и гости. Со сцены к зрителям обратился глава Красноярска Сергей Ерёмин.

«Я хотел выразить слова благодарности семье FISU, которая позволяет нашим спортсменам и нашим ребятам добиться своей мечты! Дорогие друзья, дай бог нам здоровья, наслаждайтесь играми, заряжайтесь от этого огня, это наша зима, это наша Универсиада!», — заявил со сцены мэр города.

Сам Сергей Ерёмин в беседе с журналистами признался, что собирается вместе с семьей посетить несколько спортивных мероприятий — хоккей, горнолыжные спуски, фигурное катание и фристайл.

В Парке Универсиады для гостей и участников праздника приготовили большой праздник.

Для многих горожан эстафета огня стала не просто событием спортивного мира, а настоящим праздником. Красноярцы с нетерпением ждали этого исторического события — они приветствовали факелоносцев улыбками и восторженными возгласами. Кто бы ни победил в соревнованиях, для Красноярска Универсиада стала одной большой победой, к которой город готовился несколько лет.

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab,

фотографии Алины Ковригиной, ГК «Медведь-Холдинг»