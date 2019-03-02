Репортаж из соцсетей: Эстафета огня Зимней универсиады-2019 в Красноярске

1 марта в Красноярске прошел финальный этап Зимней универсиады-2019. Шествие стартовало около библиотеки СФУ, затем факелоносцы пробежали по пр. Свободному, улицам Годенко, Красной Армии и Копылова, далее по проспекту Мира и Вантовому мосту. Финишировали они на острове Татышев в Парке Универсиады — в этнодеревне «Енисейская Сибирь», где зажгли городскую чашу огня. В подборке Newslab — фотографии красноярцев, запечатлевших историческое событие!

Многие из красноярцев ждали этого момента годами... И вот он наступил! Правда, самые маленькие немного отвлеклись от происходящего...

Счастливые секунды, которые запомнятся навсегда...

Общая протяженность маршрута этапа в Красноярске — почти 11 км. Огонь по улицам столицы Студенческих игр пронесли 70 факелоносцев...

Железнодорожный район встречает огонь Эстафеты...

Зрители приходили целыми семьями — не каждый день увидишь столь яркое событие!

Еще одна семейная фотосессия...

Посмотреть эту публикацию в Instagram И мы на эстафете огня#универсиада2019 #эстафетаогня2019 #моилюбимые Публикация от Светлана Макарова (@svetlanamakarova_84) 1 Мар 2019 в 12:22 PST

Для романтики всегда найдется время...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #эстафетаогня2019 Публикация от Егор Шушаков (@goga537) 28 Фев 2019 в 10:52 PST

Сделать селфи во время Эстафеты огня — бесценно!

А огонь тем временем несли по улицам Красноярска. Самые удачливые могли посмотреть на шествие сверху...

Еще один шикарный вид на Площадь Мира:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда повезло с работой 😁😎 #Универсиада2019 #ЭстафетаОгня2019 Публикация от Оля (@oly9885) 28 Фев 2019 в 10:08 PST

Юные болельщики встречают Эстафету огня на Площади Мира:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Красноярск#универсиада2019#зима#спорт#огонь Публикация от Елена Мазурова (@elenikray) 1 Мар 2019 в 1:23 PST

Энергичные танцы от сотрудников одного из партнеров Студенческих игр...

А вот и еще один факелоносец...

Шествие на Вантовом мосту...

Среди зрителей — дружинники одной из волонтерских организаций Красноярска...

Церемония зажжения огня на острове Татышеве в Парке Универсиады. Последним факелоносцем в эстафете стал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Он пронес факел до главной сцены, где вместе с главой города Сергеем Ерёминым зажег городскую чашу огня...

Огонь Зимней универсиады-2019 зажжён!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #эстафетаогня2019#красноярск Публикация от @ sanya.kuzurgashev 1 Мар 2019 в 2:47 PST

Уже сегодня, 2 марта, в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» состоится торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Трехчасовое шоу, которое готовили больше двух лет, начнется в 20:19 по местному времени и будет транслироваться более чем на 60 стран мира. Российские телезрители увидят церемонию на «Первом канале», «Матч ТВ» и «Енисее». Интернет-пользователи могут посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах Зимней универсиады-2019 в социальных сетях: «ВКонтакте» — на русском языке, Facebook — на английском. Не пропустите!

В ожидании побед, ваш спортивный Newslab