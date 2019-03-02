Репортаж из соцсетей: Эстафета огня Зимней универсиады-2019 в Красноярске

Многие из красноярцев ждали этого момента годами... И вот он наступил! Правда, самые маленькие немного отвлеклись от происходящего...
Счастливые секунды, которые запомнятся навсегда...
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🔥ОГНЕННАЯ ЭСТАФЕТА🔥 Вот ради этих нескольких секунд видео на память я постояла у дороги полчаса. Очень хотелось чувствовать себя причастной мировому событию. Огонь Универсиады в Красноярске пробежал трусцой мимо меня и скрылся в светлом будущем...А вы видели сегодня эту эстафету огня? . #универсиада2019#универсиадавкрасноярске#эстафетаогня#realwinter#welcometowinter#krsk2019#Krasnoyarsk
Публикация от Юлия Жарова🖍Журналист (@vasha_zharova) 1 Мар 2019 в 12:29 PST
Общая протяженность маршрута этапа в Красноярске — почти 11 км. Огонь по улицам столицы Студенческих игр пронесли 70 факелоносцев...
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Ура! 🎉 Красноярск принял эстафету огня #универсиада2019 ⛷🏅🏆 Одним из факелоносцев стала ректор Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова. #красноярскийгау #красгау #универсиадакрасноярск2019 #зимняяуниверсиада2019 #этонашазима
Публикация от Новости Красноярского ГАУ (@news_krasgau) 1 Мар 2019 в 1:24 PST
Железнодорожный район встречает огонь Эстафеты...
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Железнодорожный район большой дружной семьёй встретил «шествие» Огня Универсиады-2019. 13 предприятий и учреждений. 3100 участников. Волонтёры и работники организаций, жители и гости района — здесь были все неравнодушные. Долгожданное пламя «прошествовало» 1,7 км по территории Железнодорожного района через улицы Пушкина, Копылова, Профсоюзов, проспект Мира, Робеспьера, Декабристов, Горького. Эта эстафета в год 40-летия Железнодорожного района останется одной из самых ярких страниц в его истории. #универсиада #универсиада2019 #universiade #universiade2019 #krasnoyarsk2019 #realwinter #эстафетаогня2019
Публикация от Железнодорожный р-н/Красноярск (@nashzd) 1 Мар 2019 в 12:02 PST
Зрители приходили целыми семьями — не каждый день увидишь столь яркое событие!
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Встретили огонь Универсиады🔥🔥🔥 Все таки это здорово, что в нашем городе проходит такое масштабное событие!! 👍🏼 #универсиада2019
Публикация от Anna Samonova 🌸 (@annaasamonova) 1 Мар 2019 в 1:23 PST
Еще одна семейная фотосессия...
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И мы на эстафете огня#универсиада2019 #эстафетаогня2019 #моилюбимые
Публикация от Светлана Макарова (@svetlanamakarova_84) 1 Мар 2019 в 12:22 PST
Для романтики всегда найдется время...
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Публикация от Егор Шушаков (@goga537) 28 Фев 2019 в 10:52 PST
Сделать селфи во время Эстафеты огня — бесценно!
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#универсиада2019 #эстафетаогня2019 #жизнь_в_кайф #сыночек #счастья_полные_штаны #коллективныйотдых #100метровка
Публикация от IILINA VASILINA (@vasilina87) 28 Фев 2019 в 11:45 PST
А огонь тем временем несли по улицам Красноярска. Самые удачливые могли посмотреть на шествие сверху...
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В работе в центре города есть свои плюсы))) всегда в центре событий! Огонь пронесли под нашими окнами 🔥🔥🔥#универсиада2019 #эстафетаогня2019 #этонашазима #живувкрасноярске
Публикация от Нина Либерт (@nina_liebert) 28 Фев 2019 в 11:47 PST
Еще один шикарный вид на Площадь Мира:
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Когда повезло с работой 😁😎 #Универсиада2019 #ЭстафетаОгня2019
Публикация от Оля (@oly9885) 28 Фев 2019 в 10:08 PST
Юные болельщики встречают Эстафету огня на Площади Мира:
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Красноярск#универсиада2019#зима#спорт#огонь
Публикация от Елена Мазурова (@elenikray) 1 Мар 2019 в 1:23 PST
Энергичные танцы от сотрудников одного из партнеров Студенческих игр...
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А в Красноярске жара! #siberianwellness #siberianhealth #krasnoyarsk #universiade2019 Соревнования — это всегда интересно и захватывающе! Хочется переживать эмоции и делиться этим каждую минуту! @tatyana.gorokhovskaya Президент компании лично участвует на каждом событии, оттого лучше всех знает, что из себя представляет каждый партнёр компании🙏🏻❄️ #fromsiberiawithlove ❤️
Публикация от Кристина К. (@kristina.x94) 1 Мар 2019 в 1:20 PST
А вот и еще один факелоносец...
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29th Winter Universiade Krasnoyarsk 2019 https://krsk2019.com * #krasnoyarsk2019 #winteruniversiade2019 #ЗимняяУниверсиада2019 #Красноярск2019 #universiade2019 #fisu #fisu2019 #olympictorch #эстафетаогня
Публикация от Tiago Mendes (@mendestf20) 1 Мар 2019 в 1:22 PST
Шествие на Вантовом мосту...
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Всего один день остался до открытия Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Сегодня огонь универсиады прибыл в город. К празднику спорта все готовы! #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports
Публикация от «Россия 1» (@tvrussia) 1 Мар 2019 в 3:28 PST
Среди зрителей — дружинники одной из волонтерских организаций Красноярска...
Церемония зажжения огня на острове Татышеве в Парке Универсиады. Последним факелоносцем в эстафете стал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Он пронес факел до главной сцены, где вместе с главой города Сергеем Ерёминым зажег городскую чашу огня...
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Зажжение огня на о-ве Татышев после эстафеты.🔥😉 #Универсиада2019, #krsk2019, #universiade2019, #Красноярск2019, @eremin__krsk #добрыйфотографрф
Публикация от Макс Мозговой (@max.mozgovoy) 1 Мар 2019 в 2:58 PST
Огонь Зимней универсиады-2019 зажжён!
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Публикация от @ sanya.kuzurgashev 1 Мар 2019 в 2:47 PST
Уже сегодня, 2 марта, в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» состоится торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Трехчасовое шоу, которое готовили больше двух лет, начнется в 20:19 по местному времени и будет транслироваться более чем на 60 стран мира. Российские телезрители увидят церемонию на «Первом канале», «Матч ТВ» и «Енисее». Интернет-пользователи могут посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах Зимней универсиады-2019 в социальных сетях: «ВКонтакте» — на русском языке, Facebook — на английском. Не пропустите!
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