«Мир расцвёл цветами»: как отпраздновали 8 Марта в Деревне Универсиады

Соревнования соревнованиями, а про праздники на Зимней универсиаде-2019 тоже не забывают. В 8 Марта для спортсменок, которые прибыли в Красноярск со всего мира, устроили настоящую феерию из цветов и сувениров. Newslab показывает самые милые моменты Дня весны и любви в Деревне Универсиады.

Режим у всех спортсменов сейчас предельно напряжённый — тренировки и борьба за медали отнимают всё время, расслабляться нельзя. Многие даже не заметили, как наступил Международный женский день. Но сильная половина человечества всё подготовила заранее, чтобы как следует порадовать прекрасных дам. Девушек встречали с подарками и цветами прямо во время завтрака.

«Для спортсменов праздники проходят не особо заметно, тем более сейчас здесь, в Красноярске, где у нас такой важный старт — Универсиада. Сегодня у нас была ранняя тренировка, но потом мы пришли на завтрак, и тут мир для нас просто расцвел — нас встречали молодые люди с цветами, вокруг вазы с тюльпанами. Это было прекрасное утро. Даже если у кого-то из нас не было праздничного настроения, то нам его создали», — рассказывает капитан самарской команды по синхронному фигурному катанию Dream Team Армине Оганисян.

Спортсменки некоторых стран были очень поражены такому вниманию и потому, что в их стране 8 Марта не отмечают широко, в отличие от России:

«В нашей стране также есть праздник 8 Марта, но поздравляют, как правило, только матерей. Было очень приятно получить цветы и подарки - это станет ещё одним моим приятным воспоминанием о Деревне Универсиады в Красноярске», — поделилась Саша Брезовник, спортсменка из сборной Словении по горнолыжному спорту.

В Северной Америке празднование посвящают развитию феминистского движения и известным женщинам, добившимся больших высот, рассказывают хоккеистки из Канады.

«Мы с подругами были очень удивлены, что в России особое отношение к 8 Марта, что это один из главных праздников в году. Думаю, 8 Марта имеет большее значение здесь, за океаном, нежели у нас», — считает Мари-Камий Теорет, защитник женской сборной Канады по хоккею с шайбой.

К примеру, в Корее 8 Марта и вовсе не «красный день календаря». Но идея спортсменкам из Восточной Азии очень понравилась, порадовались они и такому вниманию к себе:

«Сегодня я поначалу не поняла, почему всем девушкам вручают цветы и подарки. Но я оценила идею этого прекрасного праздника. Ведь в истории Кореи есть великие женщины, например, Ю Гван Сун, сражавшаяся за независимость Кореи в начале XX века», — рассказала Ан Сонын, представительница сборной Кореи по биатлону.

Море радости утренние сюрпризы принесли спортсменкам из Венгрии. В этой стране на 8 Марта женщинам всегда дарят цветы.

«Так же, как и в России, у нас принято на 8 Марта благодарить женщин за всё прекрасное, что они приносят в жизнь мужчин. Но это обычный рабочий день, он не считается особенно примечательным. Так или иначе, получить сегодня утром подарки и букет цветов, как в родной стране, мне было очень приятно», — отметила Эмили Монаган, спортсменка сборной Венгрии, выступающая в танцах на льду.

Хоть есть и небольшие отличия в традициях, такой жест напомнил молодым фигуристкам о родине в далёком сибирском Красноярске.

С весенним приветом, Ваш Newslab

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