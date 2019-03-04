Репортаж из соцсетей: Парк Универсиады

Парк Универсиады расположился сразу в двух местах. На площади Мира, где открыто множество локаций и павильонов...
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#универсиада2019 #паркуниверсиады #красноярск2019
Публикация от Наталья Кожевникова (@natalyakozhevnikova0509) 2 Мар 2019 в 8:46 PST
...и в западной части острова Татышев. Здесь можно посетить Этнодеревню с настоящими чумами...
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#паркуниверсиады #красноярск Шатры на о. Татышев, где можно познакомиться с культурой и бытом коренных народов Сибири. Кстати, белый нож на последнем фото стоит 20 000 ₽ 🤭
Публикация от Кристина Димова (@dimovakris) 3 Мар 2019 в 6:23 PST
Познакомиться с представителями северных народов...
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Парк Универсиады «Енисейская Сибирь», «Волшебный лёд Сибири», этнодеревня! #таймырскийэтнопарк #этнодеревня #татышев #островтатышев #енисейскаясибирь #паркуниверсиады #УНИВЕРСИАДА2019 #зимняяуниверсиада2019 #realwinter
Публикация от Golubchenko Alina (@golyumochka) 3 Мар 2019 в 6:00 PST
Увидеть северного оленя!
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#универсиада2019#красноярск#паркуниверсиады
Публикация от Деревнина Светлана (@shved606) 3 Мар 2019 в 6:47 PST
И погладить белоснежную хаски...
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#хаски #паркуниверсиады #универсиада2019
Публикация от Анна Поздеева (@pozanna) 3 Мар 2019 в 8:16 PST
А еще — сделать такое фото :)
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#паркуниверсиады#маршбросок)))
Публикация от Агапова Екатерина (@agapova6172) 3 Мар 2019 в 6:57 PST
Одна из самых интересных локаций — «Мыс Челюскин». Сюда приземлился арктический вертолет Ми-2...
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#авдругваминтересно 😆 . Самую северную точку Сибири в этнодеревне Парка Универсиады символизирует площадка «Мыс Челюскина», на которой стоит вертолёт 🚁🤩 Так же, здесь будут располагаться тувинские и хакасские юрты, русская изба и эвенкийский чум 😊 Интересно посмотреть это всё, но пока что можно разглядеть только винтокрылую машину, остальное устанавливается 👌🏻😊 . Пробежка с утра — лучший способ проснуться окончательно 🤪😆 . #подготовка #бег #спорт #зож #юлиязахарова #островтатышев #красноярск #универсиада #крск #татышев #паркуниверсиады #krasnoyarsk #krsk #universiada2019krasnoyarsk #universiada #2019
Публикация от ⒻⒾⓉⓃⒺⓈⓈ ⓉⓇⒶⒾⓃⒺⓇ ⓎⓊⓁⒾⒶ (@zakharova_yulianna) 25 Фев 2019 в 10:23 PST
А в небольшом музее под открытым небом можно увидеть реальные артефакты быта советских полярников: армейскую палатку, действующую радиостанцию 60-х годов, патефон...
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#универсиада2019#красноярск#паркуниверсиады
Публикация от Деревнина Светлана (@shved606) 3 Мар 2019 в 7:01 PST
А как вам ожившие картины Сурикова?
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ЖИВАЯ КАРТИНА! Как здорово придумано воплотить легендарную классику в 3д. Жаль конечно аниматоров, которые стоят в одной позе, как живые статуи-тяжело и холодно. Но это так здорово! Моя любимая картина Сурикова-Взятие снежного городка! Честь быть частью картины. На выставку не сходили, но хотя бы так приняли участие. Все равно приятно! #паркуниверсиады #красноярск #универсиада2019 #суриков #взятиеснежногогородка
Публикация от МИРОСЛАВА (@ex.ginger) 3 Мар 2019 в 7:54 PST
Еще одно место для селфи, которым можно поразить своих подписчиков...
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Как же красиво и интересно сейчас в нашем городе 😍 #универсиада2019 #паркуниверсиады #довольнаяисчастливая
Публикация от @ gorbachevanatali88 3 Мар 2019 в 8:34 PST
А это площадка для настоящего кёрлинга. Детей, говорят, оттуда не оттащить...
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Посетили сегодня Парк Универсиады, сыну больше всего понравилась возможность заняться кёрлингом, еле ушли от этой локации 😄 Камни настоящие, щетки тоже. Камни, кстати, реально очень тяжёлые, почти неподъёмные. Погода в Красноярске и радует и одновременно огорчает, снега на этой зимней Универсиаде почти нет 😢, даже в Татышев-парке почти весь растаял. #универсиада2019 #universiade2019 #татышевпарк #паркуниверсиады #krasnoyarsk
Публикация от Татьяна Ганевич (@tanyabelle) 2 Мар 2019 в 9:08 PST
Масленица началась и в Парке Универсиады...
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Публикация от Ната))) (@nata_bobrovskaya_) 3 Мар 2019 в 4:40 PST
В сердце Сибири...
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💙💙💙 Милые сердца, пусть и изо льда💙 На мастер-классах по рубке лндяных скульптур😀 На первом фото сердечко сделала @annazima30187 , говорит, это для зрителей телеканала ОСА @tv_osa 💙💙💙 #универсиада2019 #красноярск2019 #осаработает #осаотдыхает #паркуниверсиады
Публикация от Наташа (@nato83solod) 3 Мар 2019 в 1:00 PST
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