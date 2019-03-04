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Репортаж из соцсетей: Парк Универсиады

Репортаж из соцсетей: Парк Универсиады

Интернет-газета Newslab.ru
04.03.2019
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Парк Универсиады расположился сразу в двух местах. На площади Мира, где открыто множество локаций и павильонов...

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#универсиада2019 #паркуниверсиады #красноярск2019

Публикация от Наталья Кожевникова (@natalyakozhevnikova0509) 2 Мар 2019 в 8:46 PST

...и в западной части острова Татышев. Здесь можно посетить Этнодеревню с настоящими чумами...

Познакомиться с представителями северных народов...

Увидеть северного оленя!

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#универсиада2019#красноярск#паркуниверсиады

Публикация от Деревнина Светлана (@shved606) 3 Мар 2019 в 6:47 PST

И погладить белоснежную хаски...

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#хаски #паркуниверсиады #универсиада2019

Публикация от Анна Поздеева (@pozanna) 3 Мар 2019 в 8:16 PST

А еще — сделать такое фото :)

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#паркуниверсиады#маршбросок)))

Публикация от Агапова Екатерина (@agapova6172) 3 Мар 2019 в 6:57 PST

Одна из самых интересных локаций — «Мыс Челюскин». Сюда приземлился арктический вертолет Ми-2...

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#авдругваминтересно 😆 . Самую северную точку Сибири в этнодеревне Парка Универсиады символизирует площадка «Мыс Челюскина», на которой стоит вертолёт 🚁🤩 Так же, здесь будут располагаться тувинские и хакасские юрты, русская изба и эвенкийский чум 😊 Интересно посмотреть это всё, но пока что можно разглядеть только винтокрылую машину, остальное устанавливается 👌🏻😊 . Пробежка с утра — лучший способ проснуться окончательно 🤪😆 . #подготовка #бег #спорт #зож #юлиязахарова #островтатышев #красноярск #универсиада #крск #татышев #паркуниверсиады #krasnoyarsk #krsk #universiada2019krasnoyarsk #universiada #2019

Публикация от ⒻⒾⓉⓃⒺⓈⓈ ⓉⓇⒶⒾⓃⒺⓇ ⓎⓊⓁⒾⒶ (@zakharova_yulianna) 25 Фев 2019 в 10:23 PST

А в небольшом музее под открытым небом можно увидеть реальные артефакты быта советских полярников: армейскую палатку, действующую радиостанцию 60-х годов, патефон...

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#универсиада2019#красноярск#паркуниверсиады

Публикация от Деревнина Светлана (@shved606) 3 Мар 2019 в 7:01 PST

А как вам ожившие картины Сурикова?

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ЖИВАЯ КАРТИНА! Как здорово придумано воплотить легендарную классику в 3д. Жаль конечно аниматоров, которые стоят в одной позе, как живые статуи-тяжело и холодно. Но это так здорово! Моя любимая картина Сурикова-Взятие снежного городка! Честь быть частью картины. На выставку не сходили, но хотя бы так приняли участие. Все равно приятно! #паркуниверсиады #красноярск #универсиада2019 #суриков #взятиеснежногогородка

Публикация от МИРОСЛАВА (@ex.ginger) 3 Мар 2019 в 7:54 PST

Еще одно место для селфи, которым можно поразить своих подписчиков...

А это площадка для настоящего кёрлинга. Детей, говорят, оттуда не оттащить...

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Посетили сегодня Парк Универсиады, сыну больше всего понравилась возможность заняться кёрлингом, еле ушли от этой локации 😄 Камни настоящие, щетки тоже. Камни, кстати, реально очень тяжёлые, почти неподъёмные. Погода в Красноярске и радует и одновременно огорчает, снега на этой зимней Универсиаде почти нет 😢, даже в Татышев-парке почти весь растаял. #универсиада2019 #universiade2019 #татышевпарк #паркуниверсиады #krasnoyarsk

Публикация от Татьяна Ганевич (@tanyabelle) 2 Мар 2019 в 9:08 PST

Масленица началась и в Парке Универсиады...

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#паркуниверсиады 👌✌️👍

Публикация от Ната))) (@nata_bobrovskaya_) 3 Мар 2019 в 4:40 PST

В сердце Сибири...

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