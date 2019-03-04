Репортаж из соцсетей: Парк Универсиады

В Красноярске в дни Студенческих игр открыт Парк Универсиады со множеством интересных локаций: Этнодеревня, в которой гостей встречают представители северных народов, озеро-каток для любителей катания на коньках, снежные и ледовые скульптуры, арктический вертолет Ми-2 и много чего еще. Newslab заглянул в соцсети на странички красноярцев, которые уже успели прогуляться по Парку.

Парк Универсиады расположился сразу в двух местах. На площади Мира, где открыто множество локаций и павильонов...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #универсиада2019 #паркуниверсиады #красноярск2019 Публикация от Наталья Кожевникова (@natalyakozhevnikova0509) 2 Мар 2019 в 8:46 PST

...и в западной части острова Татышев. Здесь можно посетить Этнодеревню с настоящими чумами...

Познакомиться с представителями северных народов...

Увидеть северного оленя!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #универсиада2019#красноярск#паркуниверсиады Публикация от Деревнина Светлана (@shved606) 3 Мар 2019 в 6:47 PST

И погладить белоснежную хаски...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #хаски #паркуниверсиады #универсиада2019 Публикация от Анна Поздеева (@pozanna) 3 Мар 2019 в 8:16 PST

А еще — сделать такое фото :)

Посмотреть эту публикацию в Instagram #паркуниверсиады#маршбросок))) Публикация от Агапова Екатерина (@agapova6172) 3 Мар 2019 в 6:57 PST

Одна из самых интересных локаций — «Мыс Челюскин». Сюда приземлился арктический вертолет Ми-2...

А в небольшом музее под открытым небом можно увидеть реальные артефакты быта советских полярников: армейскую палатку, действующую радиостанцию 60-х годов, патефон...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #универсиада2019#красноярск#паркуниверсиады Публикация от Деревнина Светлана (@shved606) 3 Мар 2019 в 7:01 PST

А как вам ожившие картины Сурикова?

Еще одно место для селфи, которым можно поразить своих подписчиков...

А это площадка для настоящего кёрлинга. Детей, говорят, оттуда не оттащить...

Масленица началась и в Парке Универсиады...

Посмотреть эту публикацию в Instagram #паркуниверсиады 👌✌️👍 Публикация от Ната))) (@nata_bobrovskaya_) 3 Мар 2019 в 4:40 PST

В сердце Сибири...

Ваш культурный Newslab

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