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«Я тоже не знаю правил»: за что красноярцы любят регби?

«Я тоже не знаю правил»: за что красноярцы любят регби?

23.04.2019
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Сюда ходят не за правилами

Регби только с виду кажется простым месивом мужских тел на поле. На самом деле это игра с четкими правилами, придумали которые еще в XIX веке в Англии.

Основные принципы таковы: на поле две команды, каждая по 15 человек. По краям поля находятся Н-образные ворота, а за ними зачетные зоны команд. Главная задача — поражение ворот мячом выше перекладины или занос мяча в зачетную зону соперника. Передают мяч руками, забрасывают (точнее, запинывают) в ворота — ногами.

По сути, это все, что вам нужно знать при посещении регбийного матча. Большинство сидящих на трибунах этим и ограничиваются, ведь ходят на регби не в поисках тактики и «правильного» спорта. Красноярцы ходят за эмоцией, за борьбой, за настоящим «мясом» схватки. А этого в регби предостаточно.

Обновленный стадион «Авангард» на правом берегу. Замгубернатора Сергей Пономаренко уже окрестил комплекс «храмом регби»
На первую игру пришли более 2,5 тысяч человек. На входе в стадион — очередь
Среди болельщиков, что называется, и стар и млад. Во многих красноярских школах есть регбийные секции, и любовь к этому виду детям прививают с детства, несмотря на его агрессивность и травмоопасность
Регби любят даже влюбленные парочки. Не обязательно знать правила, чтобы почувствовать настоящую спортивную страсть
Многие известные красноярцы и их друзья ходят на регби уже много лет
Билетов на этот матч не было уже за пару недель. Стадион заполнен полностью, а кто-то подглядывает за игрой из-за забора

Билетов нет

Красноярск по праву можно назвать столицей регби всея Руси. У нас есть целых два клуба — по одному на каждый берег. А в прошедшую субботу открылся первый в России исключительно регбийный стадион. Правобережный «Авангард» готовили два года. Теперь комплекс и поле соответствуют всем мировым требованиям и могут принимать у себя крутые игры.

А ты уже купил билет на регби?

Именно это и случилось в день открытия. Побороть красноярский «Енисей-СТМ» приехала румынская команда «Тимишоара». Игра была сложной, побеждала то одна, то другая команда, но в результате все разрешилось благополучно, и «Енисей-СТМ» одолел румын со счетом 40:32.

Билеты закончились еще за две недели до матча. И это не как на одних именитых соревнованиях — билетов нет, а пустых кресел полно. На стадионе действительно было заполнено все, а некоторые смотрели еще и «зайцем» — из-за сетчатого забора.

В регби множество нюансов, своя тактика и техника.
Наш «Енисей-СТМ» играет против румынского клуба «Тимишоара». Кто не понимает — наши в голубой форме
Регби — спорт не для слабаков. На фотографиях игроки выглядят, как обычные люди, но в жизни — поверьте, их размеры потрясают
Регбисты обоих клубов — мужчины фактурные, в стиле фильмов Гая Ричи
Молодежь хочет быть похожей и уже тренируется

Вот уже несколько десятков лет Красноярск — один из немногих городов страны (да и всего мира), где регби в настоящем почете. Пока в красноярском футболе успехов нет, а такой же родной нам хоккей с мячом обрастает скандалами, регби уверенно прет к статусу «самого любимого спорта».

И пусть скептики говорят, что никому, кроме красноярцев, регби в общем-то и не нужен, суровые игры продолжают собирать полные трибуны болельщиков.

Разбиралась в прелестях сурового спорта Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab, фото Алины Ковригиной

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