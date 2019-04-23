«Я тоже не знаю правил»: за что красноярцы любят регби?

Представьте, у вас в руках мяч формой и размером с дыню. Стоите на поле, и ваша задача — пронести этот драгоценный мяч к противоположной стороне. Сделать это не так-то просто, ведь вам изо всех сил старается помешать толпа огромных мужиков. Что им надо? По идее, они хотят отобрать вашу «дыньку», но на самом деле — просто вас уничтожить. Мечтаете увидеть что-то подобное вживую — добро пожаловать на регби!

Сюда ходят не за правилами

Регби только с виду кажется простым месивом мужских тел на поле. На самом деле это игра с четкими правилами, придумали которые еще в XIX веке в Англии.

Основные принципы таковы: на поле две команды, каждая по 15 человек. По краям поля находятся Н-образные ворота, а за ними зачетные зоны команд. Главная задача — поражение ворот мячом выше перекладины или занос мяча в зачетную зону соперника. Передают мяч руками, забрасывают (точнее, запинывают) в ворота — ногами.

По сути, это все, что вам нужно знать при посещении регбийного матча. Большинство сидящих на трибунах этим и ограничиваются, ведь ходят на регби не в поисках тактики и «правильного» спорта. Красноярцы ходят за эмоцией, за борьбой, за настоящим «мясом» схватки. А этого в регби предостаточно.

Билетов нет

Красноярск по праву можно назвать столицей регби всея Руси. У нас есть целых два клуба — по одному на каждый берег. А в прошедшую субботу открылся первый в России исключительно регбийный стадион. Правобережный «Авангард» готовили два года. Теперь комплекс и поле соответствуют всем мировым требованиям и могут принимать у себя крутые игры.

Именно это и случилось в день открытия. Побороть красноярский «Енисей-СТМ» приехала румынская команда «Тимишоара». Игра была сложной, побеждала то одна, то другая команда, но в результате все разрешилось благополучно, и «Енисей-СТМ» одолел румын со счетом 40:32.

Билеты закончились еще за две недели до матча. И это не как на одних именитых соревнованиях — билетов нет, а пустых кресел полно. На стадионе действительно было заполнено все, а некоторые смотрели еще и «зайцем» — из-за сетчатого забора.

Вот уже несколько десятков лет Красноярск — один из немногих городов страны (да и всего мира), где регби в настоящем почете. Пока в красноярском футболе успехов нет, а такой же родной нам хоккей с мячом обрастает скандалами, регби уверенно прет к статусу «самого любимого спорта».

И пусть скептики говорят, что никому, кроме красноярцев, регби в общем-то и не нужен, суровые игры продолжают собирать полные трибуны болельщиков.

Разбиралась в прелестях сурового спорта Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab, фото Алины Ковригиной