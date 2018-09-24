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«Первый в истории»: как в Красноярске прошел матч «Енисей» — «Урал» российской Премьер-лиги

«Первый в истории»: как в Красноярске прошел матч «Енисей» — «Урал» российской Премьер-лиги

24.09.2018
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На знаменательное событие не только для любителей футбола, но и для всех красноярцев съехались 12 тысяч горожан. Встреча «Енисея» и «Урала» проходила на Центральном стадионе. Ради домашних игр красноярских футболистов здесь подсуетились с ремонтом, и сдали объект раньше обещанного. Изменилось на самом стадионе не так много — обновили сидения на трибунах, заштукатурили и покрасили само здание, привели в порядок уборные.

На выходе всех встречала новая система безопасности. Сам стадион оцеплен сеткой, пройти можно только через рамки. Досмотр проводился тщательно — осматривали сумки, рюкзаки, пакеты. Пронести «запрещенку» практически невозможно.

Люди начали съезжаться на матч задолго для начала.
Несмотря на очереди, которые были в дни старта продаж билетов, в день самого матча возле касс столпотворения не было. Система продажи билетов здесь пока мало изменилась — расположение секторов показывают вот на таком альбомном листе.
Болельщики пришли с детьми. Многие подготовились заранее — надели фирменную форму, либо одежду красного цвета, запаслись шарфиками. На месте можно было сделать вот такой аквагрим.
Настоящих футбольных фанатов ничего не остановит.

На площади перед стадионом организовали развлечения и фудкорт. В ожидании матча можно было поесть, выпить кофе или лимонад. Молодым футбольным фанатам предложили спортивные развлечения — конкурсы, аэрохоккей, фотографии с талисманом команды — львом и многое другое.

Разминка «Урала» перед матчем.
Фанатский сектор красноярцев всю игру подбадривал игроков. «Вперед, Енисей!», " В Красноярске только победа!" и другие кричалки не утихали все 90 с лишним минут.
Выход команд на поле. Традиционно — с детьми.
«Енисей» вышел на поле под поддерживающие крики всего стадиона. Поболеть за команду пришли не только фанаты, но и люди, далекие от футбола.
Традиция раздеваться по пояс появилась у фанатов еще во времена советского футбола Во время игры Советского союза и греческой команды греки разделись, несмотря на холод, и таким образом поддержали своих игроков. Ход подхватили и российские болельщики.
На игре практически все трибуны были заполнены. Центральный стадион рассчитан на 15 тысяч зрителей. На эту игру пришли 12 тысяч человек.

В первом тайме атак было не так много, как хотелось бы болельщикам. Обе команды вели себя осторожно. Итог — автогол от красноярца Максима Семакина на 25-й минуте. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв. Второй тайм стал более зрелищным. За 45 минут каждая команда забила по мячу в ворота соперника. На 58 минуте «Урал» удвоил преимущество, забив «Енисею». Красноярцам уже через минуту удалось нанести ответный гол — забил Петар Занев.

Начало игры, на табло 0:0.
Первые травмы на поле.
В первом тайме обе команды вели себя не слишком активно.
Зрители в ожидании голов и атак.
«Разогрелись» футболисты во второй 45-минутке. В тайме забили два гола — по одному на каждую команду.
Футболист «Урала» готовится бить угловой.
Итог встречи — 1:2 в пользу соперника из Екатеринбурга.

«Хотел бы поблагодарить, в первую очередь, наших болельщиков, которых собралось сегодня очень много! Все мы ждали этого праздника, все-таки семь туров играли практически на выезде. И вот хотели подарить фанатам праздник, к сожалению, огорчили их результатом, не на тот исход мы надеялись. В первом тайме игроки наши были не столь активны. Возможно, сказывалась какая-то скованность в наших действиях, потому что пришел полный стадион, давно мы не играли при таком количестве болельщиков», — прокомментировал игру главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Несмотря на проигрыш, красноярские болельщики пока поддерживают свою команду. Сейчас клуб занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.

Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев.
Молодые болельщики в ожидании любимых футболистов.
Фото с нападающим Михаилом Комковым.
Фанаты фотографируются с игроками «Енисея». Несмотря на проигрыш, красноярцы поддержали свою команду.

Следующая игра «Енисея» состоится 29 сентября против команды из Уфы. Впереди у красноярцев еще есть возможность побывать на домашних играх с участием легендарных команд. Фанаты надеются, что в ближайшее время «Енисей» на родном стадионе сыграет со «Спартаком».

Валентина Котляр специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии Ирины Егоровой

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