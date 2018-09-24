В прошедшую субботу, 22 сентября, в Красноярске состоялся исторический для края матч. На Центральном стадионе встретились две команды из Премьер-лиги — красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Урал». Восьмой тур Премьер-лиги принял Центральный стадион на острове Отдыха. Посмотреть на игру пришли более 12 тысяч зрителей. Как прошел исторический матч — в фоторепортаже Newslab.ru.

На знаменательное событие не только для любителей футбола, но и для всех красноярцев съехались 12 тысяч горожан. Встреча «Енисея» и «Урала» проходила на Центральном стадионе. Ради домашних игр красноярских футболистов здесь подсуетились с ремонтом, и сдали объект раньше обещанного. Изменилось на самом стадионе не так много — обновили сидения на трибунах, заштукатурили и покрасили само здание, привели в порядок уборные.

На выходе всех встречала новая система безопасности. Сам стадион оцеплен сеткой, пройти можно только через рамки. Досмотр проводился тщательно — осматривали сумки, рюкзаки, пакеты. Пронести «запрещенку» практически невозможно.

На площади перед стадионом организовали развлечения и фудкорт. В ожидании матча можно было поесть, выпить кофе или лимонад. Молодым футбольным фанатам предложили спортивные развлечения — конкурсы, аэрохоккей, фотографии с талисманом команды — львом и многое другое.

В первом тайме атак было не так много, как хотелось бы болельщикам. Обе команды вели себя осторожно. Итог — автогол от красноярца Максима Семакина на 25-й минуте. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв. Второй тайм стал более зрелищным. За 45 минут каждая команда забила по мячу в ворота соперника. На 58 минуте «Урал» удвоил преимущество, забив «Енисею». Красноярцам уже через минуту удалось нанести ответный гол — забил Петар Занев.

«Хотел бы поблагодарить, в первую очередь, наших болельщиков, которых собралось сегодня очень много! Все мы ждали этого праздника, все-таки семь туров играли практически на выезде. И вот хотели подарить фанатам праздник, к сожалению, огорчили их результатом, не на тот исход мы надеялись. В первом тайме игроки наши были не столь активны. Возможно, сказывалась какая-то скованность в наших действиях, потому что пришел полный стадион, давно мы не играли при таком количестве болельщиков», — прокомментировал игру главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Несмотря на проигрыш, красноярские болельщики пока поддерживают свою команду. Сейчас клуб занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.

Следующая игра «Енисея» состоится 29 сентября против команды из Уфы. Впереди у красноярцев еще есть возможность побывать на домашних играх с участием легендарных команд. Фанаты надеются, что в ближайшее время «Енисей» на родном стадионе сыграет со «Спартаком».

Валентина Котляр специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии Ирины Егоровой