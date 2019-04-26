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Кольцо с метеоритом, черные бриллианты и серьги из мха: топ необычных украшений с ювелирной выставки в Красноярске

Кольцо с метеоритом, черные бриллианты и серьги из мха: топ необычных украшений с ювелирной выставки в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
26.04.2019
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Брошь Michael Michaud ручной работы в виде веточки вербы из патинированной бронзы и натурального жемчуга можно найти на выставке «Ювелирный салон Сибири»

В этом году на выставку «Ювелирный салон Сибири» привезли десятки тысяч украшений от более 120 компаний. Это и новые коллекции, и авторские украшения дизайнеров Европы, США и Израиля. Впервые на выставке презентуют коллекцию Royal Московского ювелирного завода, хит сезона — новую коллекцию от итальянского бренда Roberto Bravo, новую коллекцию серебра итальянского бренда Madde, новинки Московского экспериментального ювелирного завода и новые коллекции Beavers и G. Kabirski. На выставке даже пройдут презентации и модные показы детских ювелирных коллекций-2019.

Посетителям представят широкий выбор украшений из золота и серебра со вставками из якутских бриллиантов, драгоценных и полудрагоценных камней. Отличным предложением для красноярцев станут скидки на украшения — все ювелирные изделия от российских производителей с 50-процентной скидкой.

Авторское кольцо BEAVERS ручной работы из натурального белого коралла с Мальдивских островов
Авторское кольцо BEAVERS с натуральной необработанной друзой аметиста и корпусом из черненого серебра
Авторское кольцо «Пришелец с другой планеты» с вставками из настоящего метеорита
Авторская бижутерия BETON UND GLAS: комплект из ювелирной смолы с натуральным зеленым мхом
Кольцо «Русские самородки» (г. Москва) с цельным золотым самородком весом 10,65 гр., изготовленное в уникальной технике из двух видов золота — белого и желтого
«Кольцо-вулкан» от компании «АРТ-Базар» (г. Ростов-на-Дону) с ярко-красным кораллом, представляющим собой жерло вулкана, и стекающей золотой «лавой»
Серьги-фонари «АРТ-Базар» из золота 585 пробы с желтыми цитринами особой огранки, создающей эффект свечения внутри каждого фонарика

Удивлять посетителей в этом году будут нестандартными материалами и формами. На выставке представят изделия из декоративного бетона и смолы с живыми цветами, с сусальным золотом и серебром, изделия из редких пород дерева, капсульные коллекции моносережек, кольца на мизинец или фалангу и другие стильные аксессуары. Посетители смогут увидеть реалистичные украшения в виде ягод и цветов, изделия в византийском стиле, «космические» и «инопланетные» изделия необычных форм и фактур. К Пасхе можно выбрать изящную ювелирную бижутерию в виде веточек вербы, расписные пасхальные яйца из селенита.

Столовый комплект «Пингвины» для соли и перца из чернёного серебра 875 пробы
Роскошное бриллиантовое колье с 825 якутскими бриллиантами. Общей каратность — 32
Обручальное кольцо с черным бриллиантом 1,06 карат в черном золоте
Кольцо с камнем «Лондон топаз» 22 карата в белом золоте
Кольцо SOKOLOV из белой керамики с бриллиантом круглой огранки 0,34 карата
Золотое кольцо на два пальца с лягушкой из опала и кувшинкой с бриллиантами

На выставке все желающие смогут сделать бесплатную чистку и ремонт ювелирных изделий, получить консультацию эксперта-геммолога и сделать экспертизу качества и подлинности драгоценных камней. Также будет работать консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской инспекции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных изделий. Откроется приемный пункт, где можно обменять старые украшения на новые.

Выставка «Ювелирный салон Сибири» проходит в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19) с 25 по 28 апреля. Стоимость билета — 150 рублей, для пенсионеров — 100 рублей, детям до 10 лет — вход свободный, для студентов — 100 рублей.

Интернет-газета Newslab, фото Павла Антонова

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