Кольцо с метеоритом, черные бриллианты и серьги из мха: топ необычных украшений с ювелирной выставки в Красноярске

В Красноярске проходит главное ювелирное событие года — выставка «Ювелирный салон Сибири-2019». Только раз в году под одной крышей собрано огромное количество украшений на любой вкус и кошелёк, авторская бижутерия, эксклюзивные коллекции из разных городов России и зарубежья, которые не продаются в магазинах Красноярска. Newslab выяснил, что необычного привезли ювелирные компании из других городов и чем удивляют красноярцев.

В этом году на выставку «Ювелирный салон Сибири» привезли десятки тысяч украшений от более 120 компаний. Это и новые коллекции, и авторские украшения дизайнеров Европы, США и Израиля. Впервые на выставке презентуют коллекцию Royal Московского ювелирного завода, хит сезона — новую коллекцию от итальянского бренда Roberto Bravo, новую коллекцию серебра итальянского бренда Madde, новинки Московского экспериментального ювелирного завода и новые коллекции Beavers и G. Kabirski. На выставке даже пройдут презентации и модные показы детских ювелирных коллекций-2019.

Посетителям представят широкий выбор украшений из золота и серебра со вставками из якутских бриллиантов, драгоценных и полудрагоценных камней. Отличным предложением для красноярцев станут скидки на украшения — все ювелирные изделия от российских производителей с 50-процентной скидкой.

Удивлять посетителей в этом году будут нестандартными материалами и формами. На выставке представят изделия из декоративного бетона и смолы с живыми цветами, с сусальным золотом и серебром, изделия из редких пород дерева, капсульные коллекции моносережек, кольца на мизинец или фалангу и другие стильные аксессуары. Посетители смогут увидеть реалистичные украшения в виде ягод и цветов, изделия в византийском стиле, «космические» и «инопланетные» изделия необычных форм и фактур. К Пасхе можно выбрать изящную ювелирную бижутерию в виде веточек вербы, расписные пасхальные яйца из селенита.

На выставке все желающие смогут сделать бесплатную чистку и ремонт ювелирных изделий, получить консультацию эксперта-геммолога и сделать экспертизу качества и подлинности драгоценных камней. Также будет работать консультационная площадка сотрудников Восточно-Сибирской инспекции пробирного надзора о клеймении и пробах ювелирных изделий. Откроется приемный пункт, где можно обменять старые украшения на новые.

Выставка «Ювелирный салон Сибири» проходит в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19) с 25 по 28 апреля. Стоимость билета — 150 рублей, для пенсионеров — 100 рублей, детям до 10 лет — вход свободный, для студентов — 100 рублей.

Интернет-газета Newslab, фото Павла Антонова