«Вместе за золотом»: самые яркие кадры финала Кубка России по регби в Красноярске

Вчера, 20 мая, в Красноярске состоялась решающая игра сезона 2018-2019 по регби. За звание чемпионства боролись команды «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Спортсмены обоих клубов держали своих болельщиков в напряжении до последней минуты. А мы постарались не упустить самые решающие эпизоды матча. Смотрим, вспоминаем и гордимся мощью ребят.

Ровно в 19:00 на стадионе «Красный Яр» (улица Маерчака, 57) в Красноярске состоялось первое красноярское дерби сезона. На кону стояло два трофея — кубок России и кубок легендарного 10-го номера «Красного Яра» Юрия Николаева.

Старт принципиального поединка

Спортсмены клуба «Красный Яр» подошли к игре с выдающимися результатами в российской Премьер-Лиге. В матче с «ВВА-Подмосковье» красноярцы завершили зрелищную игру со счётом — 23:12, в Таганроге им досталась уверенная победа — 76:0.

Их соперники, команда «Енисей-СТМ», в этом году уступили победу в одном матче Еврокубка румынской «Тимишоаре» — 18:20, но позже отвоевал очки у иностранцев у себя дома в Красноярске. В чемпионате страны «сине-белые» одолели московскую «Славу».

По мнению многих спортивных обозревателей, «Красный Яр» ещё до финальной игры с «Енисей-СТМ» стал главным претендентом на победу в финале Кубка России. Это подкреплялось результатами первого тайма — хозяева поля вели со счётом 17:3.

На трибунах не было свободных мест — обе команды заручились мощной поддержкой своих болельщиков. Многие пришли на игру семьями с маленькими детьми. Юные болельщики следили за жёсткими атаками игроков, не отводя глаз.

«Кубок наш, кубок наш», — кричали фанаты «Красного Яра» и «Енисей-СТМ» с левого и правого секторов.

Игроки «Енисей-СТМ» удивляли изощрёнными траекториями. Команде удалось завладеть мячом спустя 30 минут, 3 очка им принес Рамиль Гайсин, пробив штрафной. Под конец тайма «Красному Яру» удалось вернуть мяч на половину соперников. Антон Рудой отыскал брешь в линии обороны «Енисей-СТМ», а Юрий Кушнарев реализовал попытку. Команды ушли на перерыв со счетом 17:3.

На вопрос, кто же победит — «Красный Яр» или «Енисей-СТМ» — после первого тайма фанаты уверенно отвечали — Красноярск.

Неожиданный поворот в битве за трофеи

Во втором тайме «Енисей-СТМ» нанес несколько атак хозяевам поля и заставил всех поволноваться. На протяжении всего времени силы команд были примерно равны.

Мощная оборона «Красного Яра» привела их к последней минуте матча со счётом 17:10. Команда стала 9-кратным обладателем Кубка России, им же достался и второй трофей — Кубок Николаева.

В финале Кубка России «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» играли пять раз за всю свою историю. И во всех пяти противостояниях «Красный Яр» брал верх. В 1996 году «Енисей-СТМ» проиграл со счётом 32:15, в 1998-м со счётом 14:5. В 2006 году «Красный Яр» закрывал счёт с преимуществом в пять очков — 13:8, а в 2011 году — 9:6. Предпоследняя борьба за Кубок России состоялась в 2013 году — «Красный Яр» выиграл у «Енисея-СТМ» со счетом 23:17.

«Мы долго готовились к игре, это долгожданная победа. В первом тайме „Красный Яр“ вел, но во втором мы неожиданно подсели. Увидели счёт, почувствовали уверенность. Не тут-то было. Команда „Енисей-СТМ“ успела перегруппироваться и занести нам одну попытку. Но по итогам матча мы выдержали прессинг — победа. Впереди серьёзная подготовка и много игр, в следующем сезоне также рассчитываем на чемпионство. Клуб усилился новыми игроками, появилась хорошая финансовая поддержка со стороны компании „Полюс“. Благодаря этому всему мы и есть успех в общем деле!» — поделился своими впечатлениями после игры капитан команды «Красный Яр» Виктор Архип.

В ноябре 2018 года «Красный Яр» заключил трехлетнее соглашение с крупнейшей золотодобывающей компанией «Полюс». В поддержку профессиональных спортсменов и молодежи, играющей в регби, «Полюс» в ближайшие три года построит на стадионе «Красный яр» современный регбийный центр.

Девиз «Красного Яра» и генерального партнера клуба: «Вместе за золотом!» оправдал себя в первый же год тандема. И это только начало невероятных побед и следующих рывков в развитии клуба.

Анастасия Щепетова, специально для интернет-газеты Newslab