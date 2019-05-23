«Однажды я всё равно открою свой театр!»: как Школа-студия МХАТ выбирала новых звезд в Красноярске

Блистать на сцене многие мечтают с детства — но исполнить свою мечту удается единицам. На днях молодым талантливым красноярцам выпал такой шанс на прослушивании на актерский факультет Школы-студии МХАТ в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Newslab вместе с будущими актерами побывал на первом этапе поступления в один из главных театральных вузов страны — смотрите, как это было!

В Камерном зале Красноярской краевой филармонии шумно — собрались школьники 11-х классов и студенты из Красноярска и городов края, желающие связать свою жизнь с театром и кино. В прошлом году из 8 человек, прошедших первый этап, лишь одна Влада Сухорукова стала студенткой Школы-студии МХАТ.

«В этом году у нас большой интерес у ребят в регионах прослушивания. Первые туры уже прошли в Новокузнецке, Сыктывкаре, Волгограде, — рассказывает Ольга Санарова, директор департамента общественных связей компании РУСАЛ. — Педагоги, приезжающие к нам со спектаклями, заинтересованы в молодых талантах, а в Красноярске их огромное количество. Волнение у всех присутствует, это естественно. Но самое главное при отборе — это индивидуальность, важно эмоциональное отношение к тексту».

Существуют стандартные правила для поступления в театральные вузы: необходимо подготовить несколько отрывков прозы, стихов, басен. Затем уже на первых турах преподаватели смотрят, какие из произведений подходят человеку больше, исходя из индивидуальности и типажа. На таких прослушиваниях, как сегодня, преподаватели могут просить и спеть, и станцевать, и это нормально.

17-летний Михаил Коноваленков из Боготола заканчивает 11 класс, и уже успел съездить в составе театральной студии «Глобус» в Москву со спектаклем. Миша прошел первые туры в ГИТИСе и Щукинском училище: «Я давно выбрал для себя актерское мастерство, другого я не умею и больше ничего не хочу. Планирую двигаться в этом же направлении и получить второе образование — режиссера».

Две очаровательные 19-летние девушки чеховского образа — студентки СФУ, но мечты о сцене до сих пор их не покидают. Алена Фалелеева с детства мечтала стать актрисой, в школе всегда участвовала в праздниках и на конкурсах чтецов, но учится на юриста. Для прослушивания подготовила монолог Липочки из пьесы Островского «Свои люди — сочтемся!», стихотворение Некрасова «Железная дорога» и басни Крылова.

«Железную дорогу я выбрала потому, что эта тема до сих пор у нас актуальна. Думаю, народ недооценивает Некрасова, и так как мы из простого народа, то мне это очень близко, накипело. Липочка — это образ достаточно простой девушки, которая очень хочет выйти в свет, и таких сейчас очень много», — говорит Алена. И потом, смеясь, добавляет: «Если заставят плакать, то наверное смогу». Алена уверяет, что уедет в Москву учиться на актрису, если пройдет отборочный тур, и оставит юриспруденцию. Это же Школа-студия МХАТ!

Полина Шукшина учится в красноярском Институте нефти и газа и занимается в театральной студии. Играет в спектакле Зощенко «Свадьба» роль второго плана — опоздавшую гостью, а в спектакле по Чехову у нее целых две роли. Но бросать институт не спешит: «Поговорим, когда возьмут. Я хочу показать себя и услышать мнение профессионалов. Хочу понять, подходящее ли это для меня занятие. Родители сильно сомневались в моем выборе, да и я сама тоже, и именно поэтому я сейчас на втором курсе Института нефти и газа, а не на театральном. Но время идет, у меня появляется опыт выступлений, появляются другие приоритеты. И родители постепенно смиряются с этим. Если душа к чему-то лежит, нужно ведь к этому стремиться».

Привлекает и заражает своим энтузиазмом группа ребят, сидящих в центре зала. Это красноярские школьники, им по 17-18 лет, и все мечтают стать актерами театра и кино. На мой вопрос «Хотите насовсем уехать из Красноярска?» звучит четкое и громкое: «Нет! Мы уедем, а потом вернемся. Театр в глубинке тоже возможен!».

Выпускник школы № 46 Антон Семенов занимается 6-й год в театральной студии и уже участвовал в театральном фестивале «Отражение»:

«Я знаю, как вести себя на сцене, и чего хочу от себя, как от актера. В театре я могу быть, кем угодно. В самом начале актерской карьеры у меня не будет особого выбора — куда позовут, там и буду играть. Любой актер играет сначала небольшие роли, растет постепенно». Антон подготовил отрывок из романа Достоевского «Преступление и наказание» — и прочитал его выразительно и достойно.

Алина Буторина в этом году тоже заканчивает школу. Ходила на курсы актерского мастерства, а в 15 лет даже снималась в красноярских фильмах «Ритмы улиц» и «Оберег» режиссеров Олега Егорушкина и Александра Власова. Играла девушку-полицейского и была в массовке.

«Я хорошо подготовилась, программу составила, надеюсь, что пройду. Если не пройду в Школу-студию МХАТ, то буду поступать в нашу Академию театра и музыки на актерское мастерство. Планирую окончить здесь и уехать в Москву».

На подоконнике играет на гитаре 19-летний студент Красноярского колледжа искусств Дмитрий Елисеев. Он окончил музыкальную школу по классу баяна, а теперь учится оперному пению. Планы у Димы большие:

«Актерским мастерством я буквально заболел еще со школы. Опера — это не то, чем я буду заниматься по жизни. Сейчас у меня голос поставленный, сформированный, к тому же я разбираюсь в музыке. Сначала поступаешь на актера, потом работаешь — у самых именитых режиссеров с полной отдачей, разбираешься в их замыслах, проникаешься и создаешь свой стиль, при этом не допуская банальных ошибок. Лет в 40 я стану режиссером. Режиссер должен понимать кухню актера, поэтому даже если я не поступлю в Школу-студию МХАТ, то пойду работать актером. А потом все равно открою свой театр».

Прослушивание в актерский факультет Школы-студии МХАТ — лишь часть большой программы проекта под названием «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Красноярцам уже показали спектакль по творчеству Виктора Астафьева. Студенты Школы-студии МХАТ впервые представили на красноярской сцене свою постановку, основой для которой послужило путешествие на родину писателя, в Овсянку, зимой 2018 года. А 23 и 24 мая перед городской публикой выступает театр «Июльансамбль» — коллектив выпускников Школы-студии МХАТ, с постановками «Лилиом» и «По-Чехову. Три сестры».

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» — масштабный социокультурный проект компании РУСАЛ, который проходит в Красноярске уже в третий раз. Его основная задача — повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab