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«Становимся моложе, ярче и креативнее!»: как Красноярск отпраздновал День города на Татышеве

«Становимся моложе, ярче и креативнее!»: как Красноярск отпраздновал День города на Татышеве

Интернет-газета Newslab.ru
10.06.2019
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На официальном открытии фестиваля к горожанам и гостям города с приветственным словом обратился мэр Красноярска Сергей Еремин:

«Красноярску исполняется 391 год, и мы стремительно движемся к 400-летию, но с каждым годом город становится моложе, ярче и креативнее: достаточно посмотреть вокруг — на площадь, где сегодня проходит фестиваль; на тех, кто сегодня сюда пришел. Девиз этого большого праздника: „Красноярск — душа и сила Сибири“, и мы хотим оставить у горожан незабываемые впечатления!».

Глава Красноярска Сергей Еремин на открытии фестиваля.
На Татышеве было людно, многие пришли семьями.
Сергей Еремин прогулялся по Татышеву...
...и посетил площадки фестиваля.

Одним из самых громких и в буквальном смысле мощных событий фестиваля стал Кубок Сибири по силовому экстриму «Силачи Енисея». Свою силу публике демонстрировали атлеты из Красноярска, Абакана, Кемерово, Читы, Томска и других городов.

Участники Кубка Сибири по силовому экстриму «Силачи Енисея».
Штанга, которую можно соорудить из подручных материалов.
Один из конкурсов для зрителей: силач-ведущий выбирает тех, кто справится с заданием.
Молодые атлеты готовы показать мощь настоящих сибиряков!
Кто удержит дольше?

По соседству с силачами показывали ловкость мотофристайлисты, а юные мастера капоэйры участвовали в поединках. В это же время на батуте молодежь из центра экстремальных видов спорта «Спортэкс» взмывала в воздух и крутила сальто.

Мотофристайл — один из самых зрелищных видов экстремального спорта.
Спустя годы тренировок можно взмыть в воздух на фоне облаков.
Трюки под звуки барабанов.
Юные бойцы капойэры — бразильского боевого искусства — поединок здесь выглядит как грациозный танец.
Флэтленд — один из видов велофристайла.

Пока на земле зрителей удивляли одни участники фестиваля, в небе вовсю старались другие: парашютисты парили в воздухе и точно приземлялись, а опытный пилот самолета демонстрировал фигуры высшего пилотажа.

Парашютисты в небе над островом Татышевым.
Можно было смотреть шоу, не прерывая загар.
Особенно радовались дети.
Одна из фигур высшего пилотажа.

Для гостей фестиваля работали и творческие площадки, где можно было играть в интеллектуальные игры, рисовать, конструировать и участвовать в самых разных мастер-классах.

Мастер-класс по столярному делу от Дяди Жени — преподавателя красноярского технопарка «Твори-Гора».
Урок живописи под открытым небом.
Игры для ума и воображения.
На радость детям!
А еще здесь можно было примерить настоящую кольчугу.
Увидеть гигантский мыльный пузырь...
...и дать пять доброму белому мишке.

По традиции на Татышеве работали многочисленные кафе и фудтраки фестиваля еды «Рестодэй»: здесь можно было подкрепиться вкуснейшим пловом и шашлыками, отведать необычный десерт или освежиться прохладными напитками.

Шашлыки с пылу с жару!
Суп по-восточному.
Ароматный плов, сделанный руками профи.
Необычный десерт.
Напитки с «сухим льдом».
Вкусить всё это можно было на одном из многочисленных столиков.

Под конец фестивального дня на Вантовом мосту состоялось еще одно экстремальное шоу: по канату, натянутому между опорами Вантового моста, прошел канатоходец.

На канате — чемпион России по хайлайну (стропохождение) Максим Кагин.
Такой трюк для красноярцев в новинку.
Канат подвешен на высоте больше 15 метров.
Канатоходец преодолел дистанцию между опорами моста в 155 метров.

А в завершении праздника ночное небо окрасил фейерверк — подарок городу от Почётного гражданина Красноярска Хазрета Совмена.

Фестиваль завершился красочным фейерверком.
Для горожан и гостей города такой финал праздника стал уже традицией.
Красноярск, с Днем рождения!

На этом празднование Дня города не закончилось. Впереди — большая концертная программа в честь Дня России. Следите за нашей афишей.

Интернет-газета Newslab.ru
фото Алины Ковригиной

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