«Становимся моложе, ярче и креативнее!»: как Красноярск отпраздновал День города на Татышеве

В Красноярске на острове Татышеве состоялся большой летний фестиваль впечатлений, приуроченный ко Дню города. Для горожан и гостей города работало больше 250 самых разных локаций, где можно было весело и с пользой провести время. В финале праздника между опорами Вантового моста по натянутому канату прошел канатоходец, а завершился фестиваль большим фейерверком. Смотрим, как это было!

На официальном открытии фестиваля к горожанам и гостям города с приветственным словом обратился мэр Красноярска Сергей Еремин:

«Красноярску исполняется 391 год, и мы стремительно движемся к 400-летию, но с каждым годом город становится моложе, ярче и креативнее: достаточно посмотреть вокруг — на площадь, где сегодня проходит фестиваль; на тех, кто сегодня сюда пришел. Девиз этого большого праздника: „Красноярск — душа и сила Сибири“, и мы хотим оставить у горожан незабываемые впечатления!».

Одним из самых громких и в буквальном смысле мощных событий фестиваля стал Кубок Сибири по силовому экстриму «Силачи Енисея». Свою силу публике демонстрировали атлеты из Красноярска, Абакана, Кемерово, Читы, Томска и других городов.

По соседству с силачами показывали ловкость мотофристайлисты, а юные мастера капоэйры участвовали в поединках. В это же время на батуте молодежь из центра экстремальных видов спорта «Спортэкс» взмывала в воздух и крутила сальто.

Пока на земле зрителей удивляли одни участники фестиваля, в небе вовсю старались другие: парашютисты парили в воздухе и точно приземлялись, а опытный пилот самолета демонстрировал фигуры высшего пилотажа.

Для гостей фестиваля работали и творческие площадки, где можно было играть в интеллектуальные игры, рисовать, конструировать и участвовать в самых разных мастер-классах.

По традиции на Татышеве работали многочисленные кафе и фудтраки фестиваля еды «Рестодэй»: здесь можно было подкрепиться вкуснейшим пловом и шашлыками, отведать необычный десерт или освежиться прохладными напитками.

Под конец фестивального дня на Вантовом мосту состоялось еще одно экстремальное шоу: по канату, натянутому между опорами Вантового моста, прошел канатоходец.

А в завершении праздника ночное небо окрасил фейерверк — подарок городу от Почётного гражданина Красноярска Хазрета Совмена.

На этом празднование Дня города не закончилось. Впереди — большая концертная программа в честь Дня России. Следите за нашей афишей.

Интернет-газета Newslab.ru

фото Алины Ковригиной