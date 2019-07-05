«Невозможно было вывозить отходы»: в рамках мусорной реформы в Академгородке установили новые баки

«Мусорная реформа» — это не только своевременный вывоз отходов, но и технологичное оборудование, в том числе — новые баки, которые облегчают работу региональным операторам. На днях 50 новых контейнеров появились в Академгородке, жители которого неоднократно жаловались левобережному оператору, «Красноярской рециклинговой компании». Newslab проверил обновленные контейнеры, узнал, чем они лучше старых, и попросил оператора ответить на главные вопросы.

«Красноярская рециклинговая компания» приняла решение обновить контейнерный парк Академгородка без участия управляющих компаний, то есть за свой счет. По словам исполнительного директора компании Игоря Кима, многочисленные вопросы и жалобы на состояние мусорных площадок регулярно поступали от жителей.

«Невозможно было нормально вывозить отходы — при погрузке старые контейнеры разваливались на части, мусор выпадал на землю. Мы пытались организовать работу с местными управляющими компаниями, но, к сожалению, реакции на наши предложения не последовало, хотя мы предлагали контейнеры и в рассрочку, и в аренду, и на ответственное хранение без оплаты. Отклика не получили и решили, чтобы минимизировать количество обращений и не нагнетать обстановку, своими силами провести замену контейнерного парка», — уточнил Игорь Ким.

Новые контейнеры — не панацея, поскольку уборка и содержание контейнерных площадок и территории вокруг них должны вестись силами управляющих компаний. Каждый день убираться должен приходить дворник. В «Красноярской рециклинговой компании» выразили надежду, что управляющие компании предпримут необходимые меры.

«На площадках стояли контейнеры разных типов, в том числе и железные — мы поставили евроконтейнеры большей емкости, что позволяет использовать новые мусоровозы для вывоза отходов — в современный подвижной состав с начала года наша компания инвестировала более 170 млн рублей. Это позволит забирать не только контейнер, но и крупногабаритный мусор — например, если на площадке лежит старая дверь или кресло», — уточнил исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Контролировать ход «мусорной реформы» приходится не только региональным операторам, но и другим структурам. Как рассказала координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Марина Якубенко, с января они проводят мониторинг реализации реформы на территории Красноярского края и выявляют проблемы.

«Мы выявили, что левому берегу очень не хватает контейнеров на мусорных стоянках — они получаются какими-то бесхозными. По закону, следить за стоянкой должен собственник земельного участка, но часто стоянки расположены не на придомовых территориях, а на муниципальной земле. Получается двоякая ситуация, когда у стоянки нет хозяина — управляющая компания снимает с себя ответственность по содержанию, и муниципалитет говорит, что это мусор жильцов, и не обслуживает стоянку. В итоге мы видим, что контейнеры ржавые, их не хватает, и территория, прилегающая к мусорным площадкам, выглядит печально», — прокомментировала Якубенко.

По ее словам, на одной из стоянок в Академгородке левобережный оператор поставил камеру и в течение 15 дней дворник ни разу не пришел убраться. Очень часто нарушаются нормы и по количеству контейнеров на площадке — их должно быть не более пяти.

«Красноярская рециклинговая компания» делает все возможное, чтобы «мусорная реформа» на левом берегу Красноярска проходила успешно. Управляющие компании и местные жители должны в свою очередь делать все от них зависящее, чтобы в городе было чисто не только на центральных улицах, но и во дворе каждого жилого дома.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной