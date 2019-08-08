«В первую очередь скупили весь алкоголь, а затем хлеб и воду»: как Ачинск пережил страшную ночь

Режим чрезвычайной ситуации в Ачинске снят — жители города, в окрестностях которого 5 августа произошел пожар и взрывы на складе боеприпасов, вернулись домой. Происшествие не прошло бесследно для ачинцев — в соцсетях они рефлексируют на тему произошедшего. Newslab собрал в одном тексте яркие посты и кадры о случившемся с реакцией горожан.

Некоторые, например, впервые узнали о собственной нехладнокровности — ситуация, по словам автора поста, показала, насколько люди «не готовы к такому».

Само собой, не обошлось без конспирологических теорий — ходили слухи и о складе химических боеприпасов, который вот-вот взорвется, и о радиации. Очевидцы железнодорожного состава с военной техникой на границей с Ачинском выкладывали в соцсети видео с посылом «от нас что-то скрывают».

Лейтмотив большинства постов — радость по поводу того, что режим ЧС и взрывы позади.

По словам жителей, равнодушных к происшествию в городе не было — люди помогали друг другу покидать город, скупали продукты первой необходимости в магазинах, обрывали телефоны и оперативно рассказывали друзьям, родственникам и вовсе незнакомым обо всем, что слышали или видели.

И все-таки людям было страшно — из-за эвакуации и грохочущих снарядов ачинцы практически не спали, стояли в огромных пробках на пути из города, ютились по родственникам и знакомым. Будем надеяться, что тот кошмар, который они пережили, не повторится.

Из Ачинска и окрестных поселений жители уезжали не только по команде спасателей и не только в Красноярск, Назарово и пункты временного размещения в деревнях и поселках. Некоторые экстренно собирали вещи и на машинах держали курс на другие сибирские города — например, Томск.

Взрывы оставили после себя последствия — жители Каменки, например, делились фотографиями разрушенных домов и дорог, снарядами, об опасности которых им не сообщили, переживали о компенсации. Напомним, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о гибели человека при взрывах на складах снарядов, а пострадавшим пообещали оказать материальную помощь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram После бомбардировки Публикация от Оксана Музыкаева (@oksanamuzykaeva) 6 Авг 2019 в 9:56 PDT

Вот еще несколько видеороликов о последствиях происшествия для мирных жителей:

Те, кто остались в городе, боялись, что взрывы будут не умолкать несколько дней.

Рефлексировали и сообщали о случившемся очевидцы, региональные журналисты и федеральные СМИ. Посты появлялись и в международных медиа — например, вот что написали коллеги в инстаграме Radio Free Europe:

Лето 2019 года для Красноярского края выдалось богатым на неприятные новости. Пожары в лесах, затопленный Канск, взрывы на складе под Ачинском — череда событий, которые обсуждали и будут обсуждать в соцсетях. Будем надеяться, что на этом цепочка происшествий прервется, виновных накажут, а остаток лета и года пройдет без печальных новостей.

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Интернет-газета Newslab