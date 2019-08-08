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«В первую очередь скупили весь алкоголь, а затем хлеб и воду»: как Ачинск пережил страшную ночь

«В первую очередь скупили весь алкоголь, а затем хлеб и воду»: как Ачинск пережил страшную ночь

08.08.2019
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Некоторые, например, впервые узнали о собственной нехладнокровности — ситуация, по словам автора поста, показала, насколько люди «не готовы к такому».

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И так, все более менее устаканилось. И вот какие выводы я сделала: — оказывается, я бываю паникером. Всегда считала себя хладнокровным человеком. Пережила пожар, ДТП, роды😂 и никогда не впадала в панику. Но тут, поняв, что в городе находиться опасно, а там одна в квартире моя дочь, внутри все перевернулось. — оказывается я умею экстренно собирать вещи. Я молодец, взяла все документы, тёплые вещи и обувь для детей и мужа. Только вот себе ни фига взяла 🤦&zwj;♀️ А, не, ноутбук захватила... — оказывается, что муж ещё хладнокровнее меня. Он взял документы, про которые я не подумала 🤨 - оказывается, ачинцы не собираются уныло наблюдать за происходящим: в единственном открытом по пути магазине продавцы рассказали, что в первую очередь скупили алкоголь и сигареты. Уже потом хлеб и воду 🤪 Ну а в общем, ситуация показала, насколько мы не готовы к такому. И ещё. Золовка сказала: это ненормально, засыпать под звук взрывов... #ачинсквзрыв

Публикация от Natalya Drozdova (@nataly.drozdova) 6 Авг 2019 в 11:18 PDT

Само собой, не обошлось без конспирологических теорий — ходили слухи и о складе химических боеприпасов, который вот-вот взорвется, и о радиации. Очевидцы железнодорожного состава с военной техникой на границей с Ачинском выкладывали в соцсети видео с посылом «от нас что-то скрывают».

Лейтмотив большинства постов — радость по поводу того, что режим ЧС и взрывы позади.

По словам жителей, равнодушных к происшествию в городе не было — люди помогали друг другу покидать город, скупали продукты первой необходимости в магазинах, обрывали телефоны и оперативно рассказывали друзьям, родственникам и вовсе незнакомым обо всем, что слышали или видели.

И все-таки людям было страшно — из-за эвакуации и грохочущих снарядов ачинцы практически не спали, стояли в огромных пробках на пути из города, ютились по родственникам и знакомым. Будем надеяться, что тот кошмар, который они пережили, не повторится.

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05.08.2018 я этот день не забуду!В деревне Каменка, что под Ачинском загорелись хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам! Я была дома с мамой и сыном,когда начались взрывы!Сначала позвонил папа,а потом муж и рассказали,что происходит.Сказали собрать на всякий случай документы и вещи для сына.Затем сирена 🚨 и объявление "Внимание!!..«а дальше не понятно что...Система оповещения включалась и раньше во время учебной тревоги и всегда не понятно,что говорят!То ли опасность,то ли учения.Ее так и не починили🤦🏻&zwj;♀️Муж позвонил и сказал быть наготове.Я успела собрать только документы,вещи и еду ребёнку и за нами приехали родители мужа и повезли нас в район,что у нас называют Шанхай,к родителям зятя,которые нас приютили и накормили!Правда ехали мы наверное час,на улице были жуткие пробки и люди с вещами!Все хотели уехать подальше.Тем не менее информации было минимум и мы знали лишь,что склады горят,идут взрывы,но якобы опасности для города нет!Наш район как раз ближайший и наиболее опасный,поэтому нас с ребёнком и мамой и начали срочно увозить!Проезжая по горе мы видели взрывы и огненное зарево!Меня поражает,что сначала говорили,что для города опасности нет,а через несколько часов районы города стали эвакуировать официально!Хотя куча людей уже до Красноярска успела доехать(была тоже пробка)и в ближайшие города.Некоторые были спокойны!Может и я была бы,но сейчас у меня ребёнок,который я хочу чтобы был в безопасности,я хотела из Ачинска вообще уехать!Спал он ужасно,я сама не спала практически,вздрагивала всю ночь от взрывов и прижимала сына к себе!Да все обошлось!Хотя с такой системой оповещения и «своевременной» эвакуацией...и инфо по тв было минимум я считаю нам просто повезло!Повезло,что все это не полетело на Ачинск...от Каменки,где рядом базировались склады ничего не осталось!То же самое могло произойти и с нашим городом..Слава Богу все обошлось,спасибо тем,кто обеспечивал нашу безопасность!Но все могло быть иначе.Я предпочитаю не проверять на жизнях своих близких и на их безопасности!Папа мой вообще находился на работе и я переживала.Да и мне в городе было страшно!Люди спасали себя сами!Эвакуация и оповещение все не вовремя и не налажено!А это могло ➡️

Публикация от Марина 🍫 (@meloni_i) 6 Авг 2019 в 8:14 PDT

Из Ачинска и окрестных поселений жители уезжали не только по команде спасателей и не только в Красноярск, Назарово и пункты временного размещения в деревнях и поселках. Некоторые экстренно собирали вещи и на машинах держали курс на другие сибирские города — например, Томск.

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Если честно, я думала, что со мной такого никогда не случится. Но отдыхая у родителей на даче в нескольких километрах от взорвавшихся складов в Каменке, я поняла, что никогда не говори никогда. Это страшно. После вывалившейся оконной рамы нашего дома, нескольких минут слёз и истерики, мы собрали вещи и уехали. Сейчас уже в Томске. По новостям как всегда всё преуменьшают, а очевидцы преувеличивают. Одно могу сказать, никому никогда не пожелаю почувствовать на себе взрывную волну. Будьте здоровы и осторожны.

Публикация от Татьяна Феоктистова (@feotany) 6 Авг 2019 в 7:10 PDT

Взрывы оставили после себя последствия — жители Каменки, например, делились фотографиями разрушенных домов и дорог, снарядами, об опасности которых им не сообщили, переживали о компенсации. Напомним, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о гибели человека при взрывах на складах снарядов, а пострадавшим пообещали оказать материальную помощь.

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После бомбардировки

Публикация от Оксана Музыкаева (@oksanamuzykaeva) 6 Авг 2019 в 9:56 PDT

Вот еще несколько видеороликов о последствиях происшествия для мирных жителей:

Те, кто остались в городе, боялись, что взрывы будут не умолкать несколько дней.

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Очень странное чувство, когда рядом с тобой гремят взрывы. Всего 6 км отделяло меня от этого ада. На данный момент я дома и все хорошо, но взрывы за окном гремят до сих пор, и скорее всего это продлится не один день. До сих пор звенит в ушах после двух самых мощных взрывов, это, кстати, один из них. Как только он прогремел я спрятался за бетонную стену и ощутил силу ударной волны, у забора чуть дальше оторвало облицовку, а у меня заложило уши. Отдельное спасибо @nordhorizon за обработку фотки. Т.к. мой лайтрум решил не запускаться.

Публикация от Dima-loh (@loh_chiliysky) 5 Авг 2019 в 8:45 PDT

Рефлексировали и сообщали о случившемся очевидцы, региональные журналисты и федеральные СМИ. Посты появлялись и в международных медиа — например, вот что написали коллеги в инстаграме Radio Free Europe:

Лето 2019 года для Красноярского края выдалось богатым на неприятные новости. Пожары в лесах, затопленный Канск, взрывы на складе под Ачинском — череда событий, которые обсуждали и будут обсуждать в соцсетях. Будем надеяться, что на этом цепочка происшествий прервется, виновных накажут, а остаток лета и года пройдет без печальных новостей.

Материалы по теме:

Интернет-газета Newslab

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