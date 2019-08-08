«В первую очередь скупили весь алкоголь, а затем хлеб и воду»: как Ачинск пережил страшную ночь

Некоторые, например, впервые узнали о собственной нехладнокровности — ситуация, по словам автора поста, показала, насколько люди «не готовы к такому».
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И так, все более менее устаканилось. И вот какие выводы я сделала: — оказывается, я бываю паникером. Всегда считала себя хладнокровным человеком. Пережила пожар, ДТП, роды😂 и никогда не впадала в панику. Но тут, поняв, что в городе находиться опасно, а там одна в квартире моя дочь, внутри все перевернулось. — оказывается я умею экстренно собирать вещи. Я молодец, взяла все документы, тёплые вещи и обувь для детей и мужа. Только вот себе ни фига взяла 🤦‍♀️ А, не, ноутбук захватила... — оказывается, что муж ещё хладнокровнее меня. Он взял документы, про которые я не подумала 🤨 - оказывается, ачинцы не собираются уныло наблюдать за происходящим: в единственном открытом по пути магазине продавцы рассказали, что в первую очередь скупили алкоголь и сигареты. Уже потом хлеб и воду 🤪 Ну а в общем, ситуация показала, насколько мы не готовы к такому. И ещё. Золовка сказала: это ненормально, засыпать под звук взрывов... #ачинсквзрыв
Публикация от Natalya Drozdova (@nataly.drozdova) 6 Авг 2019 в 11:18 PDT
Само собой, не обошлось без конспирологических теорий — ходили слухи и о складе химических боеприпасов, который вот-вот взорвется, и о радиации. Очевидцы железнодорожного состава с военной техникой на границей с Ачинском выкладывали в соцсети видео с посылом «от нас что-то скрывают».
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В Ачинск ввезли военную технику. Людям возвращаться ещё запрещено. Официально пожар на складе боеприпасов ликвидирован. #ноэтонеточно Но Моя мама вернулась к себе домой. Её соседи тоже. ((( . #ачинсквзрыв #ачинск #ачинскгорит#каменкавзрыв#каменкагорит#складбоеприпасов . Видео от @nastyapiskunova
Публикация от Edvina Martin (@edvina_martin) 6 Авг 2019 в 10:51 PDT
Лейтмотив большинства постов — радость по поводу того, что режим ЧС и взрывы позади.
По словам жителей, равнодушных к происшествию в городе не было — люди помогали друг другу покидать город, скупали продукты первой необходимости в магазинах, обрывали телефоны и оперативно рассказывали друзьям, родственникам и вовсе незнакомым обо всем, что слышали или видели.
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День, который не оставил равнодушным ни одного жителя Ачинска и всего Красноярского края . День , который надолго останется в нашей памяти . Как хорошо , что всё прошло как страшный сон и город живет дальше 🙏🏻 #ачинск #каменка #взрыв #пустьвнашихсердцахвсегдаживетлюбовь ❤️
Публикация от Dasha K. (@dasha_k_333) 6 Авг 2019 в 5:41 PDT
И все-таки людям было страшно — из-за эвакуации и грохочущих снарядов ачинцы практически не спали, стояли в огромных пробках на пути из города, ютились по родственникам и знакомым. Будем надеяться, что тот кошмар, который они пережили, не повторится.
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05.08.2018 я этот день не забуду!В деревне Каменка, что под Ачинском загорелись хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам! Я была дома с мамой и сыном,когда начались взрывы!Сначала позвонил папа,а потом муж и рассказали,что происходит.Сказали собрать на всякий случай документы и вещи для сына.Затем сирена 🚨 и объявление "Внимание!!..«а дальше не понятно что...Система оповещения включалась и раньше во время учебной тревоги и всегда не понятно,что говорят!То ли опасность,то ли учения.Ее так и не починили🤦🏻‍♀️Муж позвонил и сказал быть наготове.Я успела собрать только документы,вещи и еду ребёнку и за нами приехали родители мужа и повезли нас в район,что у нас называют Шанхай,к родителям зятя,которые нас приютили и накормили!Правда ехали мы наверное час,на улице были жуткие пробки и люди с вещами!Все хотели уехать подальше.Тем не менее информации было минимум и мы знали лишь,что склады горят,идут взрывы,но якобы опасности для города нет!Наш район как раз ближайший и наиболее опасный,поэтому нас с ребёнком и мамой и начали срочно увозить!Проезжая по горе мы видели взрывы и огненное зарево!Меня поражает,что сначала говорили,что для города опасности нет,а через несколько часов районы города стали эвакуировать официально!Хотя куча людей уже до Красноярска успела доехать(была тоже пробка)и в ближайшие города.Некоторые были спокойны!Может и я была бы,но сейчас у меня ребёнок,который я хочу чтобы был в безопасности,я хотела из Ачинска вообще уехать!Спал он ужасно,я сама не спала практически,вздрагивала всю ночь от взрывов и прижимала сына к себе!Да все обошлось!Хотя с такой системой оповещения и «своевременной» эвакуацией...и инфо по тв было минимум я считаю нам просто повезло!Повезло,что все это не полетело на Ачинск...от Каменки,где рядом базировались склады ничего не осталось!То же самое могло произойти и с нашим городом..Слава Богу все обошлось,спасибо тем,кто обеспечивал нашу безопасность!Но все могло быть иначе.Я предпочитаю не проверять на жизнях своих близких и на их безопасности!Папа мой вообще находился на работе и я переживала.Да и мне в городе было страшно!Люди спасали себя сами!Эвакуация и оповещение все не вовремя и не налажено!А это могло ➡️
Публикация от Марина 🍫 (@meloni_i) 6 Авг 2019 в 8:14 PDT
Из Ачинска и окрестных поселений жители уезжали не только по команде спасателей и не только в Красноярск, Назарово и пункты временного размещения в деревнях и поселках. Некоторые экстренно собирали вещи и на машинах держали курс на другие сибирские города — например, Томск.
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Если честно, я думала, что со мной такого никогда не случится. Но отдыхая у родителей на даче в нескольких километрах от взорвавшихся складов в Каменке, я поняла, что никогда не говори никогда. Это страшно. После вывалившейся оконной рамы нашего дома, нескольких минут слёз и истерики, мы собрали вещи и уехали. Сейчас уже в Томске. По новостям как всегда всё преуменьшают, а очевидцы преувеличивают. Одно могу сказать, никому никогда не пожелаю почувствовать на себе взрывную волну. Будьте здоровы и осторожны.
Публикация от Татьяна Феоктистова (@feotany) 6 Авг 2019 в 7:10 PDT
Взрывы оставили после себя последствия — жители Каменки, например, делились фотографиями разрушенных домов и дорог, снарядами, об опасности которых им не сообщили, переживали о компенсации. Напомним, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о гибели человека при взрывах на складах снарядов, а пострадавшим пообещали оказать материальную помощь.
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Публикация от Оксана Музыкаева (@oksanamuzykaeva) 6 Авг 2019 в 9:56 PDT
Вот еще несколько видеороликов о последствиях происшествия для мирных жителей:
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Так выглядит все происходящее на сегодняшний день, это 3-4 км. от эпицентра... Но переодически взрывы слышны информация на 20:00 🕗 06.08.2019 Вопреки слов Администрации, что пожар потушен. Даже не представляю как там в Каменке и М. Улуе #чп #чпачинск #пожарывсибири #последствияпожаров #взрывывачинске
Публикация от Денис Тараканов (@denis_tarakanov_600) 6 Авг 2019 в 9:21 PDT
Те, кто остались в городе, боялись, что взрывы будут не умолкать несколько дней.
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Очень странное чувство, когда рядом с тобой гремят взрывы. Всего 6 км отделяло меня от этого ада. На данный момент я дома и все хорошо, но взрывы за окном гремят до сих пор, и скорее всего это продлится не один день. До сих пор звенит в ушах после двух самых мощных взрывов, это, кстати, один из них. Как только он прогремел я спрятался за бетонную стену и ощутил силу ударной волны, у забора чуть дальше оторвало облицовку, а у меня заложило уши. Отдельное спасибо @nordhorizon за обработку фотки. Т.к. мой лайтрум решил не запускаться.
Публикация от Dima-loh (@loh_chiliysky) 5 Авг 2019 в 8:45 PDT
Рефлексировали и сообщали о случившемся очевидцы, региональные журналисты и федеральные СМИ. Посты появлялись и в международных медиа — например, вот что написали коллеги в инстаграме Radio Free Europe:
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Thousands of people were evacuated after massive explosions at an ammunition depot in Russia’s Krasnoyarsk region. Shells were sent flying for many kilometers, and it’s still too dangerous for residents to return home. To find out more about what happened, check out IGTV 📺 • • • • 📸Dimitry Dub (AP) • • • • #explosion #boom #bomb #ammunition #krasnoyarsk #russia #siberia #emergency #blast #evacuation #disaster
Публикация от RFE/RL (@rfe.rl) 6 Авг 2019 в 6:57 PDT
Лето 2019 года для Красноярского края выдалось богатым на неприятные новости. Пожары в лесах, затопленный Канск, взрывы на складе под Ачинском — череда событий, которые обсуждали и будут обсуждать в соцсетях. Будем надеяться, что на этом цепочка происшествий прервется, виновных накажут, а остаток лета и года пройдет без печальных новостей.
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