>
>
«Ваша козочка — ну просто загляденье!»: лучшие фото сельхозярмарки в Красноярске

«Ваша козочка — ну просто загляденье!»: лучшие фото сельхозярмарки в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
19.08.2019
3
Участники сельскохозяйственной выставки-ярмарки в Красноярске

Краевая сельскохозяйственная выставка-ярмарка по традиции проходит в рамках специализированного мероприятия «День поля», которое объединяет не только праздничную, но и деловую программу, где подводят итоги прошлого года, а также делятся планами на следующий. Губернатор Красноярского края Александр Усс провел здесь расширенное совещание с руководством министерства сельского хозяйства и торговли и представителями агропромышленного комплекса региона. Губернатор напомнил, что аграрии края стабильно добиваются высоких результатов, и прошлый год регион завершил с показателями урожайности выше среднесибирских.

«Ожидаемый объем сельскохозяйственного производства этого года прирастет по сравнению с прошлым годом на 4-4,5 млрд рублей и превысит 81 млрд рублей. Прежде всего, мы рассчитываем прирост по растениеводству, а также по другим отраслям — так, прирост объемов производства молока в этом году составит свыше 14 тыс. тонн, а производство яйца увеличится почти на 26 млн штук», — сказал Александр Усс.

Губернатор Александр Усс и министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов (слева). Министр отметил, что самообеспеченность края по зерну составляет более 100 %, по картофелю — 96,5 %, мясу и мясопродуктам порядка 60 %, по овощам — свыше 50 %.
Один из спикеров «Дня поля» — председатель совета директоров агрохолдинга «Дары малиновки» Василий Герман рассказал, каким должен быть современный фермер и можно ли сегодня заработать в аграрном секторе.
После расширенного совещания Александр Усс прошел по рядам ярмарки.

Праздничная программа включала в себя множество мероприятий — как для обычных зрителей, так и для профессионалов. Так, на презентации молочных коз экспертную оценку животным дали доктора сельскохозяйственных наук — представители Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства из Ставрополья Светлана Новопашина и Всероссийского НИИ племенного дела из Москвы Салауди Хататаев.

Эксперты оценивают козу альпийской породы: «Для своего возраста козочка превосходно развита, — комментирует специалист — выражена холка, длинная шея и крестец, ровная спина, прямые передние и задние конечности. Характерный блеск шерстного покрова, что говорит о сбалансированном питании».
Анастасия (слева) приехала на ярмарку со своим мужем из деревни Старцево Красноярского края, они привезли двух коз чешской породы: «Интересно получить оценку эксперта: узнать, какие есть положительные качества, какие недостатки и к чему стремиться».
Пока одни козы получают оценку, другие по старинке выясняют, кто здесь достоин первого места.
Хозяева со своими питомцами ждут своей очереди на экспертизу.

Один из самых необычных мастер-классов был посвящен стрижке овец. Стригаль (так называют специалиста по стрижке скота) из Хакасии подробно рассказала и показала, как навести красоту этим животным.

В ловких руках стригаля на стрижку овцы уходит 10-15 минут.
Стригаль Татьяна рассказывает, что овец она стрижет уже 7 лет. Рекорд за 12 часов − 120 голов, что под силу далеко не каждому мужчине.
Для стрижки используется специальная машинка — она в два раза больше, чем инструмент в парикмахерской для людей.
Отдельные места на теле овечки требуют стрижки ножницами.

Пока шла оценка коз и стрижка овец, гости выставки осматривали многочисленные павильоны с домашней живностью: свиньи, овцы, гуси, утки, индюки и даже павлины — не каждое деревенское хозяйство может похвастать таким разнообразием.

Сколько насчитаете поросят?
Овцы — стриженные и в «шубе».
Выставка работала в режиме контактного зоопарка: всех животных можно было гладить...
...и кормить.
А также делать вот такие умильные фото.
Кажется, эти участники выставки тоже интересуются происходящим.
Индюк в компании экзотических павлинов.

Одна из участниц выставки приехала из Солонцов, взяв с собой лучших представителей сразу четырех куриных пород. Племенной работой с птицей (маточное поголовье для вывода племенных цыплят и инкубационного яйца) она занимается уже 15 лет — сейчас у нее больше 300 куриц.

«Породы у куриц — как и у всех животных — отличаются по внешнему экстерьеру: перо, окрас, форма тела... Все показатели выдерживаем согласно строгим стандартам, если есть недостатки — отбраковываем», — рассказывает Лариса.

Заводчица породистой домашней птицы Лариса с карликовым кохинхином кучерявым — это редкая в России мясная порода кур родом из Вьетнама.
Петух во всей красе.
Китайская шелковая курица.
Форверк — порода, происходящая из Германии.

Валерий вот уже 30 лет занимается селекцией овец новой породы: сейчас на его ферме, расположенной в 30 км от Красноярска, содержится порядка 450 голов.

«Большинство владельцев коз и овец приобретают животных уже сложившихся пород — я же сам занимаюсь селекцией. Названия у новой породы пока что нет, но она уже на стадии утверждения; думаю назвать ее „Красноярская мясошерстная“: она скороспелая, с отличными мясными качествами и качественной шерстью», — рассказывает Валерий.

Валерия можно принять за американского фермера. Но сам он из Красноярска, и породу овец продвигает местную — возможно, будущую гордость российского овцеводства.

В рамках выставки состоялись и XIX краевые соревнования сельских конников. За ценные призы боролись 11 команд из семи районов края, более 140 лошадей. Победителей определили по 11 видам состязаний: рысистым заездам, гладким скачкам и заездам русских троек призовых пород лошадей.

Бега и скачки вызывают у публики интерес не меньший, чем соревнования гоночных болидов.
На ипподроме «Мустанг» можно было и поболеть, и подкрепиться.
Заезды верхом...
Заезды в спортивных экипажах — качалках...
И даже в тройках.

Обширную площадь выставки занимали ряды с декоративными цветами и дарами огородов, здесь можно было приобрести саженцы, фрукты, овощи, ягоды, домашние заготовки, а также оригинальные композиции из цветов и других природных материалов.

Правильный лозунг для любителей экологически чистой продукции.
Овощи, ягоды и настойки на любой вкус.
Кто сказал, что в Сибири не растут фрукты?
Цветы для любого огорода и букета.
Заодно можно обменяться профессиональными секретами.
Чтобы вырастить вот такие гигантские цветы.

Еще одна точка притяжения — ярмарка ремесленников. Умельцы предлагали изделия из бисера, бересты, керамическую посуду и сувениры, кованые изделия, игрушки и многое другое.

Мягкие игрушки авторской работы.
Копилки, которые не найти в магазине.
И целая армия матрешек.
Тапочки к зиме — хендмейд по-сибирски.

По традиции была организована масштабная выставка сельхозтехники и оборудование для растениеводства и животноводства. Новейшие модели техники представили как российские заводы, так и предприятия стран СНГ.

Вдоль дороги к основным павильонам выставки расположилась техника для полей.
Современные тракторы.
Комбайны.
Под капотом — словно внутренности космического корабля
Техника для уборки сена, похожая на багги.
Сеялка.
Грабли.

Все мероприятия ярмарки сопровождала яркая концертная программа, в которой выступали творческие коллективы из районов края, а также специальный гость праздника — группа «Яхонт».

Интернет-газета Newslab,
фотографии Алины Ковригиной

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края

Рекомендуем почитать