16-17 августа в поселке Емельяново, на ипподроме «Мустанг» прошла ежегодная краевая сельскохозяйственная выставка-ярмарка. В этом году в ней участвовали больше восьми тысяч человек со всего региона. Для гостей выставки работало множество площадок: там можно было увидеть сельскохозяйственных животных и птиц редких пород, приобрести растения и семена для своего огорода, отведать фермерских продуктов и узнать, например, как правильно стричь овец. Newslab побывал на празднике и пообщался с его участниками.

Краевая сельскохозяйственная выставка-ярмарка по традиции проходит в рамках специализированного мероприятия «День поля», которое объединяет не только праздничную, но и деловую программу, где подводят итоги прошлого года, а также делятся планами на следующий. Губернатор Красноярского края Александр Усс провел здесь расширенное совещание с руководством министерства сельского хозяйства и торговли и представителями агропромышленного комплекса региона. Губернатор напомнил, что аграрии края стабильно добиваются высоких результатов, и прошлый год регион завершил с показателями урожайности выше среднесибирских.

«Ожидаемый объем сельскохозяйственного производства этого года прирастет по сравнению с прошлым годом на 4-4,5 млрд рублей и превысит 81 млрд рублей. Прежде всего, мы рассчитываем прирост по растениеводству, а также по другим отраслям — так, прирост объемов производства молока в этом году составит свыше 14 тыс. тонн, а производство яйца увеличится почти на 26 млн штук», — сказал Александр Усс.

Праздничная программа включала в себя множество мероприятий — как для обычных зрителей, так и для профессионалов. Так, на презентации молочных коз экспертную оценку животным дали доктора сельскохозяйственных наук — представители Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства из Ставрополья Светлана Новопашина и Всероссийского НИИ племенного дела из Москвы Салауди Хататаев.

Один из самых необычных мастер-классов был посвящен стрижке овец. Стригаль (так называют специалиста по стрижке скота) из Хакасии подробно рассказала и показала, как навести красоту этим животным.

Пока шла оценка коз и стрижка овец, гости выставки осматривали многочисленные павильоны с домашней живностью: свиньи, овцы, гуси, утки, индюки и даже павлины — не каждое деревенское хозяйство может похвастать таким разнообразием.

Одна из участниц выставки приехала из Солонцов, взяв с собой лучших представителей сразу четырех куриных пород. Племенной работой с птицей (маточное поголовье для вывода племенных цыплят и инкубационного яйца) она занимается уже 15 лет — сейчас у нее больше 300 куриц.

«Породы у куриц — как и у всех животных — отличаются по внешнему экстерьеру: перо, окрас, форма тела... Все показатели выдерживаем согласно строгим стандартам, если есть недостатки — отбраковываем», — рассказывает Лариса.

Валерий вот уже 30 лет занимается селекцией овец новой породы: сейчас на его ферме, расположенной в 30 км от Красноярска, содержится порядка 450 голов.

«Большинство владельцев коз и овец приобретают животных уже сложившихся пород — я же сам занимаюсь селекцией. Названия у новой породы пока что нет, но она уже на стадии утверждения; думаю назвать ее „Красноярская мясошерстная“: она скороспелая, с отличными мясными качествами и качественной шерстью», — рассказывает Валерий.

В рамках выставки состоялись и XIX краевые соревнования сельских конников. За ценные призы боролись 11 команд из семи районов края, более 140 лошадей. Победителей определили по 11 видам состязаний: рысистым заездам, гладким скачкам и заездам русских троек призовых пород лошадей.

Обширную площадь выставки занимали ряды с декоративными цветами и дарами огородов, здесь можно было приобрести саженцы, фрукты, овощи, ягоды, домашние заготовки, а также оригинальные композиции из цветов и других природных материалов.

Еще одна точка притяжения — ярмарка ремесленников. Умельцы предлагали изделия из бисера, бересты, керамическую посуду и сувениры, кованые изделия, игрушки и многое другое.

По традиции была организована масштабная выставка сельхозтехники и оборудование для растениеводства и животноводства. Новейшие модели техники представили как российские заводы, так и предприятия стран СНГ.

Все мероприятия ярмарки сопровождала яркая концертная программа, в которой выступали творческие коллективы из районов края, а также специальный гость праздника — группа «Яхонт».

Интернет-газета Newslab,

фотографии Алины Ковригиной