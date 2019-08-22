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«Семь „бегемотиков“ в ряд, снимай скорее!»: зачем красноярцы два дня караулили самолеты в аэропорту

«Семь „бегемотиков“ в ряд, снимай скорее!»: зачем красноярцы два дня караулили самолеты в аэропорту

22.08.2019
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Что такое споттинг и как стать споттером

Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами (а также поездами, судами или даже птицами) и ведении их учёта. Почти всегда сопровождается съёмкой. Наблюдение за самолетами — самая массовая разновидность споттинга. Видели у аэропорта людей, которые рассматривают небо в бинокли и объективы, — это и есть споттеры.

Это был мой первый споттинг и я, честно сказать, не ожидала, что это все так серьезно. В нашей группе — в нее входило 50 человек — оказалось много тех, кто подходит к съемке самолетов максимально ответственно. Некоторые даже приехали специально из Абакана, Томска и Норильска. Они следят через специальную программу за тем, какие самолеты должны прилететь в Красноярск, а потом едут в аэропорт, чтобы их снять. На перрон их не пускают, но ребята знают все самые удобные точки для съемки за забором аэропорта.

Споттинг в «Красноярском аэропорту имени Дмитрия Хворостовского» проводится регулярно, иногда даже несколько раз в год. Этим летом организаторы разделили людей на фотографов и блогеров, чтобы они не мешали друг другу.

Для того, чтобы попасть в число счастливчиков и пройти на обычно закрытую территорию, нужно было вовремя заметить объявление на официальном сайте аэропорта и заполнить анкету. Проверка каждого из потенциальных участников споттинга шла 10 дней. После этого в моей почте оказалось долгожданное письмо о том, что я попала в заветный список.

Споттеры рядом с Ил-76
Фото: vk.com/kja.aero

Серьезные птицы

В 4 часа в аэропорту тихо. Первые самолеты прилетят чуть позже, есть время погулять. Первым делом нас привезли к военным самолетам Ил-76.

Семь приземистых «бегемотиков» стоят один за другим, почти касаясь друг друга крыльями.
Наступит утро и они также, один за другим, начнут взлетать, чтобы сбросить воду на горящие леса на севере от Красноярска.
Машина несет дополнительно к собственному весу 42 тонны воды. Кажется, она не сможет взлететь, но через секунды с ревом уходит в небо
Заправка водой проходит тут же. В аэропорту для этого дежурит несколько пожарных машин из Красноярска и поселка Емельяново.

Самые часто встречающиеся самолеты в аэропорту Красноярска — это Boeing и Airbus. Авиакомпании специально для споттинга старались запускать самолеты не со стандартной «ливреей», а с какой-нибудь необычной.

Один из первых таких самолетов — борт S7 c «ёлочкой». После посадки его пилот, как будто специально позируя, медленно заезжает на перрон.
Самолет «Аэрофлота» позирует на фоне нового здания аэровокзала
Посадка лайнера авиакомпании NordWind. На перроне намного холоднее, чем в городе, поэтому холоде кажется, что за тормозящим самолетом тянутся белые «ленты»
NordStar — ATR 42-500. Правда ведь похож на попугая? Такие летают по Красноярскому краю
Взлетающий «Ямал» с белым мишкой на хвосте
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Куда реже теперь встречаются отечественные самолеты. Кроме Ил-76 удалось понаблюдать за взлетом Ту-134 и Як-42.

Ту-134 считается одним из самых шумных самолётов в мире. На пассажирских перевозках он уже не используется — последний рейс был выполнен компанией «Алроса» в мае 2019 года. Большая часть собратьев этого самолета уже стали памятниками.
Самолеты Як-42 создавались как замена Ту-134. В Красноярском крае они используются на региональных маршрутах.
Кто быстрее? Ил-76 идет на посадку, а машина службы безопасности его сопровождает.
Рядом с полосой ждет и пожарный автомобиль.

Для споттера является важным не просто сфотографировать самолет, но и определить его тип и бортовой номер. Себя я конечно к настоящим споттерам причислить не могу — я даже с ходу не смогу отличить один тип самолета от другого. Может быть это придет с опытом, но пока мне просто нравится следить за тем, как с легкостью в небо взмывают эти многотонные громады.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab

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