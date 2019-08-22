«Семь „бегемотиков“ в ряд, снимай скорее!»: зачем красноярцы два дня караулили самолеты в аэропорту

День гражданской авиации — 18 августа — в красноярском аэропорту отметили традиционным споттингом — наблюдением за самолетами. 70 человек с фотоаппаратами и сотовыми телефонами два дня подряд следили как садились и взлетали железные «птицы». Смотрите, что у них получилось!

Что такое споттинг и как стать споттером

Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами (а также поездами, судами или даже птицами) и ведении их учёта. Почти всегда сопровождается съёмкой. Наблюдение за самолетами — самая массовая разновидность споттинга. Видели у аэропорта людей, которые рассматривают небо в бинокли и объективы, — это и есть споттеры.

Это был мой первый споттинг и я, честно сказать, не ожидала, что это все так серьезно. В нашей группе — в нее входило 50 человек — оказалось много тех, кто подходит к съемке самолетов максимально ответственно. Некоторые даже приехали специально из Абакана, Томска и Норильска. Они следят через специальную программу за тем, какие самолеты должны прилететь в Красноярск, а потом едут в аэропорт, чтобы их снять. На перрон их не пускают, но ребята знают все самые удобные точки для съемки за забором аэропорта.

Споттинг в «Красноярском аэропорту имени Дмитрия Хворостовского» проводится регулярно, иногда даже несколько раз в год. Этим летом организаторы разделили людей на фотографов и блогеров, чтобы они не мешали друг другу.

Для того, чтобы попасть в число счастливчиков и пройти на обычно закрытую территорию, нужно было вовремя заметить объявление на официальном сайте аэропорта и заполнить анкету. Проверка каждого из потенциальных участников споттинга шла 10 дней. После этого в моей почте оказалось долгожданное письмо о том, что я попала в заветный список.

Серьезные птицы

В 4 часа в аэропорту тихо. Первые самолеты прилетят чуть позже, есть время погулять. Первым делом нас привезли к военным самолетам Ил-76.

Самые часто встречающиеся самолеты в аэропорту Красноярска — это Boeing и Airbus. Авиакомпании специально для споттинга старались запускать самолеты не со стандартной «ливреей», а с какой-нибудь необычной.

Куда реже теперь встречаются отечественные самолеты. Кроме Ил-76 удалось понаблюдать за взлетом Ту-134 и Як-42.

Для споттера является важным не просто сфотографировать самолет, но и определить его тип и бортовой номер. Себя я конечно к настоящим споттерам причислить не могу — я даже с ходу не смогу отличить один тип самолета от другого. Может быть это придет с опытом, но пока мне просто нравится следить за тем, как с легкостью в небо взмывают эти многотонные громады.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab