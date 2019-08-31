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«Свалкам бой»: мусорная реформа избавит Красноярск от помоек

«Свалкам бой»: мусорная реформа избавит Красноярск от помоек

31.08.2019
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29 августа сотрудники левобережного регионального оператора вышли на ликвидацию свалки на улице Сады в Октябрьском районе города. По нормативам, вступившим в силу с 1 января, регоператор должен выявлять несанкционированные помойки в зоне своей ответственности и уведомлять собственников земли о том, что мусор необходимо убрать.

Браться за уборку территорий самому регоператору приходится только в тех случаях, если собственник не принимает никаких мер в течение месяца.

Левобережный оператор — Красноярская рециклинговая компания — убирает несанкционированную свалку на ул.Сады, 8а, недалеко от Ветлужанки.
По новым правилам, регоператоры обязаны заниматься каждой такой свалкой в зоне своей ответственности.
Главная задача регоператоров — выявление свалок, составление актов и направление собственникам участков уведомлений о необходимости уборки мусора в течение 30 дней.
Если собственник не принимает мер, тогда за дело берётся оператор. После через суд с собственника будут взысканы расходы.

По остальным свалкам сроки пока не подошли, но регоператор следит за ситуацией. Из 133 выявленных «КРК» свалок на территории левобережья Красноярска находятся 80, ещё 7 обнаружены в Сухобузимском районе, 42 — в Емельяновском, 4 — в Большемуртинском.

Примерный общий объем отходов на этих свалках — более 16 тысяч кубометров. Те 36 помоек, что уже убраны собственниками после получения уведомлений от «КРК», составили 946 кубометров мусора.

«Исходя из этих цифр, можно представить, какой еще массив работ предстоит», — отмечает исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. Однако благодаря начавшейся работе ситуация с несанкционированными свалками в Красноярске и районах края должна заметно улучшиться.

«Раньше эта проблема не решалась централизованно. Этим вопросом занимались администрации районов, и, соответственно, ликвидировались свалки только на муниципальной земле. Теперь регоператоры обязаны выезжать на любую свалку, независимо от того, какая это земля — частная, муниципальная, краевая», — поясняет исполнительный директор «КРК».

Сотрудникам Красноярской рециклинговой компании предстоит убрать около 60 кубометров мусора.
Свалка на Садах — первый случай, когда сотрудникам КРК пришлось самим вывозить мусор. Собственник не принял мер в течение 30 дней, как того требует закон.
До этого более 30 собственников самостоятельно убрали залежи КТО.
Всего левобережный регоператор выявил 133 свалки в Красноярске и трёх районах края общим объемом мусора более 16 тысяч кубометров.

Сообщать о несанкционированных свалках могут и граждане. При этом незаконным скоплением отходов считается накопление мусора объемом более кубометра, которое находится на открытом земельном участке. Представители регоператора выезжают на место, обследуют территорию и принимают меры в соответствии с законодательством.

Важно, что регоператор занимается ликвидацией только свалок твердых коммунальных отходов. Скопления промышленных, строительных и других видов мусора, которые не являются ТКО, не относятся к зоне ответственности региональных операторов.

Ожидается, что благодаря новым правилам свалок в Красноярске и крае станет заметно меньше.
Раньше работа с несанкционированными помойками не была настолько отлаженной и централизованной.
Но и красноярцы должны вносить вклад в очищение города. Та же свалка на Садах явно появилась потому, что сами горожане свозили сюда разный бытовой мусор.

Ну, и не менее важно, что чистота в городе — это и ответственность каждого жителя. Та же свалка на Садах — это мусор, который долгие годы выбрасывали сами красноярцы.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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