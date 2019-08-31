«Свалкам бой»: мусорная реформа избавит Красноярск от помоек

Региональные операторы по обращению с ТКО отвечают не только за вывоз мусора, в зону их ответственности входят также несанкционированные свалки. С 1 января выявлять и ликвидировать стихийные скопления отходов начали и в Красноярске. Newslab на примере «Красноярской рециклинговой компании» узнал, как происходит эта работа.

29 августа сотрудники левобережного регионального оператора вышли на ликвидацию свалки на улице Сады в Октябрьском районе города. По нормативам, вступившим в силу с 1 января, регоператор должен выявлять несанкционированные помойки в зоне своей ответственности и уведомлять собственников земли о том, что мусор необходимо убрать.

Браться за уборку территорий самому регоператору приходится только в тех случаях, если собственник не принимает никаких мер в течение месяца.

По остальным свалкам сроки пока не подошли, но регоператор следит за ситуацией. Из 133 выявленных «КРК» свалок на территории левобережья Красноярска находятся 80, ещё 7 обнаружены в Сухобузимском районе, 42 — в Емельяновском, 4 — в Большемуртинском.

Примерный общий объем отходов на этих свалках — более 16 тысяч кубометров. Те 36 помоек, что уже убраны собственниками после получения уведомлений от «КРК», составили 946 кубометров мусора.

«Исходя из этих цифр, можно представить, какой еще массив работ предстоит», — отмечает исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. Однако благодаря начавшейся работе ситуация с несанкционированными свалками в Красноярске и районах края должна заметно улучшиться.

«Раньше эта проблема не решалась централизованно. Этим вопросом занимались администрации районов, и, соответственно, ликвидировались свалки только на муниципальной земле. Теперь регоператоры обязаны выезжать на любую свалку, независимо от того, какая это земля — частная, муниципальная, краевая», — поясняет исполнительный директор «КРК».

Сообщать о несанкционированных свалках могут и граждане. При этом незаконным скоплением отходов считается накопление мусора объемом более кубометра, которое находится на открытом земельном участке. Представители регоператора выезжают на место, обследуют территорию и принимают меры в соответствии с законодательством.

Важно, что регоператор занимается ликвидацией только свалок твердых коммунальных отходов. Скопления промышленных, строительных и других видов мусора, которые не являются ТКО, не относятся к зоне ответственности региональных операторов.

Ну, и не менее важно, что чистота в городе — это и ответственность каждого жителя. Та же свалка на Садах — это мусор, который долгие годы выбрасывали сами красноярцы.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной