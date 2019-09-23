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«Мусорная» плитка, секреты следопыта и корабль из кабачка: лучшие фото экофестиваля «Территория идей»

«Мусорная» плитка, секреты следопыта и корабль из кабачка: лучшие фото экофестиваля «Территория идей»

Интернет-газета Newslab.ru
23.09.2019
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Один из арт-объектов на территории парка Юннатов, где традиционно проходит экофестиваль «Территория идей»

В этом году на фестивале работало 15 локаций, где проходили самые разные мастер-классы по сохранению окружающей природы, на которых можно было узнать о вторичном использовании бытовых и хозяйственных отходов. Кроме того, в парке Юннатов расположилось множество развлекательных и познавательных площадок.

Гости фестиваля создавали арт-объекты из вторсырья, изготавливали посуду и горшки на гончарном кругу, лепили безвредные игрушки — «лизуны», рисовали экокартины, знакомились с экологичными материалами для строительства, кормили питомцев контактного зоопарка на территории центра «Юннаты», изучали следы и голоса животных государственного заповедника «Столбы».

Мастер-класс от студентов СФУ по изготовлению безопасных «лизунов» — популярных липких игрушек.
Основы химии и экологии — в одной пробирке!
Еще одна популярная площадка, где студенты Красноярского института искусств обучали всех желающих гончарному делу.
Поделки, собственноручно украшенные детьми.
А это мастер-класс для юных следопытов: на песке — следы животных и птиц, обитающих на территории заповедника «Столбы».

На одной из площадок фестиваля, посвященной раздельному сбору мусора, можно было познакомиться с устройством современного мусоровоза, предоставленного одним из организаторов фестиваля — «Красноярской рециклинговой компанией» — региональным оператором по работе с ТКО.

«Наша компания уже второй раз участвует в экофестивале „Территория идей“. Для нас это возможность внести свой вклад в экологическое просвещение, ведь немногие горожане, выбрасывая мусор, задумываются над тем, что с ним потом происходит: как его сортируют, вывозят, перерабатывают и хранят, — говорит исполнительный директор „Красноярской рециклинговой компании“ Игорь Ким. — Мы рассказываем и показываем, как работает современная техника для сбора твердых коммунальных отходов, и это вызывает большой интерес у гостей экофестиваля. Уверен, что экологическое воспитание нужно начинать даже не со школы, а уже с детского сада, чтобы наши дети выросли с осознанным отношением к окружающей среде и, в свою очередь, передавали это знание своим детям. Только так мы сможем добиться улучшения экологической обстановки».

Вот так выглядит современный мусоровоз «Красноярской рециклинговой компании».
13-летний Илья — один из гостей экофеста, как и многие мальчишки, увлекается техникой, но особенно интересуют его грузовые автомобили: «Вживую я видел грузовики с кабиной повыше, чем у этого мусоровоза, но эта техника круче любого КамаАЗа: сам бы с удовольствием на такой работал!».

Наталья и Евгений пришли на фестиваль с двумя детьми 5 и 6 лет: «Были на этом фестивале еще два года назад, и с тех пор его не пропускаем. Интересен сам формат: каждая локация — на тему, которая способна увлечь не только детей, но и взрослых. Сегодня всей семьей делали букеты и поделки из листьев, изучали следы зверей и разбирались в сортировке мусора».

Конкурс экологического плаката.
И необычные поделки из овощей и растений.
Мини-биосфера.
Переработанная древесина.
Маска Ктулху тоже сделана из экологически чистого материала — картона, который можно переработать.

На площадке «Экоцех» можно было проследить всю технологическую цепочку переработки выброшенного пластика. Здесь работало уникальное оборудование, созданное екатеринбургскими и красноярскими инженерами по чертежам голландского дизайнера — на средства президентского гранта: шредер, два экструдера — вертикальный и горизонтальный, а также печь.

Измельчитель — минишредер — перерабатывает пластиковые бутылки и банки.
Получается вот такая разноцветная стружка.
Стружку можно поместить в печь, внутри которой используется механизм прессования. Пластик спекается в своеобразное тесто.
Готовая экоплитка из переработанного пластика может быть любой формы. Сгодится для чего угодно: от напольного покрытия до черепицы.

«Арт-объекты и картины из пластика, изготовленные с помощью этой техники, сегодня можно увидеть на выставках в Красноярске: в Доме кино, кинотеатре „Мечта“ и Музее художника Бориса Ряузова, — рассказала Ольга Вчерашняя, общественный деятель, председатель организации „Природное наследие“. — Этот процесс превращения из бесполезного в полезное чрезвычайно интересен детям: достаточно лишь один раз показать, а дальше они уже сами собирают пластик, сортируют его и делают из него что-нибудь необычное».

Если раньше импрессионисты рисовали кистью и красками, то сегодня они могут использовать переработанный пластик

Также в рамках фестиваля прошел итоговый смотр-конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» — 2019, а участники конкурса «Фермер-24» представили реализованные бизнес-планы производства и продажи цветочных культур, овощной, плодово-ягодной продукции, продукции пчеловодства и животноводства.

«С каждым годом в экофестивале участвует всё больше организаций: школ, детских образовательных учреждений — если в прошлом году было 15 участников, то в этом — уже 25, включая территории Красноярского края. Мы приглашаем к участию всех, начиная с 6-летнего возраста, и ждем на следующем фестивале «Территория идей», — отметила Светлана Ловцевич, директор краевого центра «Юннаты».

Интернет-газета Newslab.ru

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