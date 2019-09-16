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«419 мешков мусора за День Енисея»: в Красноярске прошел экосубботник

«419 мешков мусора за День Енисея»: в Красноярске прошел экосубботник

16.09.2019
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На конечной 83-го автобуса стоял указатель, куда нужно идти – вниз, на косу Орлиху.

День Енисея прошел в формате экологического квеста: команды волонтеров из различных организаций и учреждений города традиционно соревновались в раздельном сборе мусора. Первое место завоевала самая многочисленная команда Красноярского Аграрного университета, в составе которой пришли убираться 118 человек.

Как обычно, в рамках квеста прошел конкурс необычных мусорных трофеев, а для всех гостей экопраздника работали локации с настольными играми и мастер-классами. Организатором Дня Енисея традиционно выступает компания РУСАЛ. Однако сегодня у экологического марафона много партнеров — экологическая инициатива металлургов объединила государственные органы, экологически ответственные коммерческие и некоммерческие организации всего Красноярска. 

На старте экологического субботника ребята-студенты радуются встрече друг с другом.
Енисейские просторы на Орлихе — места отдыха, так полюбившиеся красноярцам.
В синих футболках в субботниках участвует команда «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».
Мусоровоз, предоставленный Красноярской рециклинговой компанией.
Участники ансамбля «Тебе поемъ» также пришли поубираться. «У нас зов души. Когда Енисей в кучах мусора — у нас душа болит. Мы даже летом собираем бутылки на всех озерах. Когда с детьми приезжаем покупаться, берем с собой большой мешок и сначала собираем то, что другие люди оставили. Потом купаемся и уезжаем», — рассказала руководитель ансамбля Татьяна Завьялова.
Руководитель красноярского молодежного отделения РГО Сергей Бурлаченко угощает всех волонтеров вкусным и полезным чаем на сибирских травах, собранных в Ергаках. А еще один представитель Русского географического общества Владислав Власов (слева) с утра сдал в донорском центре кровь и сразу приехал на субботник.
Здесь можно было отправить почтовую открытку в любую точку России. 28-летняя библиотекарь Ася из Дивногорска вспоминает адрес друзей из Северо-Енисейска.
Школьники из Трудового отряда отдыхают рядом, но каждый в своем виртуальном мире.

С каждым новым мероприятием, а их прошло уже более сотни за эти 9 лет, участников становится все больше и больше.

«Этот праздник мы поддерживаем каждый год. И очень рады, что утром приходили новые команды и присоединялись к уборке, — рассказала директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Елена Южакова. — Люди любят свой город, Енисей и считают, что он должен быть чистым. В некоторых местах проведения субботников мы уже собираем меньше мусора, в том числе и на Орлихе, но тем не менее мусор есть. К сожалению, не все жители такие сознательные, какими нам хотелось их видеть».

МЧС принимает участие в Дне Енисея с момента начала этого экологического движения. 45 пожарных после дежурства пришли на субботник, из них 15 человек командующего состава. «Мы военные люди. Конечно же, большинство пришли сюда по зову сердца, но у военных людей не бывает „не хочу“ и „не буду“. Если надо — значит, надо, — говорит замначальника главного управления МЧС по Красноярскому краю Валерий Терешков. — Для нас это очень важно. Мы всегда с народом, всегда за чистоту берегов».

Участников экосубботника в МЧС поощряют — им объявляется благодарность. Но главное для экологического субботника — это недюжинная сила и сноровка физически подготовленных пожарных. Они таскали тяжелые мешки с мусором, а по окончанию квеста спасатель Роман представил находки отряда пожарных — огромные толстые гвозди, которые под изумленные взоры изогнул руками в фигурки.

Роману даже вручили специальный приз за эти гвозди.
Сам берег Енисея был чище, чем в прошлые годы, но все же кое-где был еще мусор.
Команда-победитель Красноярского аграрного университета в составе 118 человек даже не вместилась полностью на фотографию, однако радость победы в экологическом субботнике налицо.
Замначальника главного управления МЧС по Красноярскому краю Валерий Терешков и директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Елена Южакова.
Одна из мусорных находок — сумка на колесиках. Кстати, неплохой был бы реквизит...
Волонтеры одного из приемных пунктов мусора.
А это уже на другом пункте приема мусора выстроилась очередь.
Девушки из волонтерского центра «Доброе дело» в зеленых жилетах принимают мусор.
Представитель команды РЖД 25-летняя Екатерина Овсянникова работает инженером. «Сегодня мы командой от РЖД в составе 7 человек пришли сюда, чтобы прибраться и провести хорошо время. У нас не было приказа выходить на субботник, это именно команда энтузиастов. Нас было бы больше, но несколько человек вызвали сегодня на работу», — признается Екатерина.
Ребята из Речфлота очень активно собирали мусор.
Осветитель и главный инженер, Игорь и Алексей, представляют культурное заведение — ДК Свердловский.

Две Надежды (очень символичные имена!) из приюта для животных «ПовоДог» привели на субботник щенков Сферу и Руту.

«Мы занимаемся собаками, забираем собачек на пристрой, стерилизуем их, — рассказала руководитель приюта „ПовоДог“ Надежда Бочкарева. — Мы здесь для того, чтобы побольше людей узнали о нашем приюте. О том, что мы есть, что у нас есть классные собачки разных возрастов и окрасов. Чтобы люди могли приехать, пообщаться забрать животных к себе».

Эти четырехмесячные щенки Сфера и Рута ищут своих хозяев. Две Надежды привели собачек из приюта «ПовоДог» на экологическую акцию.
«Мы просто утопаем в мусоре. Если человек будет мусорить, у него в голове будет бардак. Я не знаю, что можно сказать человеку, который мусорит там, где он живет...», — огорчается представитель «Дома кино» Борис Бородушкин.
Встретившиеся совсем юные ребята из волонтерского центра «Доброе дело», отвечая на мои вопросы, сказали гениальную фразу, что у волонтеров нет возраста: «У нас есть и школьники, и студенты, и взрослые. Нам просто хочется помогать, это зов души».
А после уборки всех волонтеров угостили вкусной гречневой кашей и раздали травяной чай в подарок «Зайчик передал».
Сотрудники Красноярской рециклинговой компании грузят собранный мусор

В финале экоквеста волонтеры традиционно представляли свои «находки». На площадке было весело и дарили много призов.

Ребята из студенческого отряда Аграрного университета в прошлом году ездили на Диксон, а в этом году работали в Краснодарском крае — собирали с плантаций яблоки и груши.
Студенты делят приз — огромный пирог со сладкой начинкой.
Этот сотрудник МЧС получил приз за прыжки. На бис он выполнил самое настоящее сальто!
Студенческий отряд сплотил ребят: они не только ударно убирались, но и весело отдыхали после субботника.
Команда молодежного центра спасателей нашла старые санки и придумала целую сценку спасения человеческой жизни.
А здесь волонтеры представляют найденную старую надувную лодку.
Волонтеры центра «Доброе дело» очень обрадовались награждению.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона — загрязнение прибрежной территории Енисея и водных объектов твердыми бытовыми отходами.

Всего за 9 лет деятельности проекта проведено более 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея было вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников акции составило 80 тысяч человек.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab

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