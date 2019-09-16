«419 мешков мусора за День Енисея»: в Красноярске прошел экосубботник

В Красноярске в девятый раз прошел традиционный экологический праздник «День Енисея». Косу Орлиху пришли убирать 753 волонтера. С берега Енисея в районе Зеленой Рощи вывезено 419 мешков мусора и 41 покрышка. В числе находок шапки, куртки, мебель, кафель, гвозди, мангалы, шампура, и даже надувная лодка. О том, как обычный субботник превратился в праздник, об энтузиазме, необычных находках и антимусорной философии — в фоторепортаже Newslab.

День Енисея прошел в формате экологического квеста: команды волонтеров из различных организаций и учреждений города традиционно соревновались в раздельном сборе мусора. Первое место завоевала самая многочисленная команда Красноярского Аграрного университета, в составе которой пришли убираться 118 человек.

Как обычно, в рамках квеста прошел конкурс необычных мусорных трофеев, а для всех гостей экопраздника работали локации с настольными играми и мастер-классами. Организатором Дня Енисея традиционно выступает компания РУСАЛ. Однако сегодня у экологического марафона много партнеров — экологическая инициатива металлургов объединила государственные органы, экологически ответственные коммерческие и некоммерческие организации всего Красноярска.

С каждым новым мероприятием, а их прошло уже более сотни за эти 9 лет, участников становится все больше и больше.

«Этот праздник мы поддерживаем каждый год. И очень рады, что утром приходили новые команды и присоединялись к уборке, — рассказала директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Елена Южакова. — Люди любят свой город, Енисей и считают, что он должен быть чистым. В некоторых местах проведения субботников мы уже собираем меньше мусора, в том числе и на Орлихе, но тем не менее мусор есть. К сожалению, не все жители такие сознательные, какими нам хотелось их видеть».

МЧС принимает участие в Дне Енисея с момента начала этого экологического движения. 45 пожарных после дежурства пришли на субботник, из них 15 человек командующего состава. «Мы военные люди. Конечно же, большинство пришли сюда по зову сердца, но у военных людей не бывает „не хочу“ и „не буду“. Если надо — значит, надо, — говорит замначальника главного управления МЧС по Красноярскому краю Валерий Терешков. — Для нас это очень важно. Мы всегда с народом, всегда за чистоту берегов».

Участников экосубботника в МЧС поощряют — им объявляется благодарность. Но главное для экологического субботника — это недюжинная сила и сноровка физически подготовленных пожарных. Они таскали тяжелые мешки с мусором, а по окончанию квеста спасатель Роман представил находки отряда пожарных — огромные толстые гвозди, которые под изумленные взоры изогнул руками в фигурки.

Две Надежды (очень символичные имена!) из приюта для животных «ПовоДог» привели на субботник щенков Сферу и Руту.

«Мы занимаемся собаками, забираем собачек на пристрой, стерилизуем их, — рассказала руководитель приюта „ПовоДог“ Надежда Бочкарева. — Мы здесь для того, чтобы побольше людей узнали о нашем приюте. О том, что мы есть, что у нас есть классные собачки разных возрастов и окрасов. Чтобы люди могли приехать, пообщаться забрать животных к себе».

В финале экоквеста волонтеры традиционно представляли свои «находки». На площадке было весело и дарили много призов.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона — загрязнение прибрежной территории Енисея и водных объектов твердыми бытовыми отходами.

Всего за 9 лет деятельности проекта проведено более 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея было вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников акции составило 80 тысяч человек.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab