«О дивный новый мир»: на что похожа новая набережная Дивногорска

В Дивногорске событие века — набережную наконец благоустроили и открыли для прогулок. Архитектор Антон Шаталов, автор проекта нового общественного пространства, скромничает и не называет открытие официальным, но оценить результаты это не мешает — Newslab прогулялся по свежей набережной под первым снегом и готов показать, как теперь выглядит главное общественное пространство Дивногорска.

Первый этап благоустройства набережной Дивногорска завершили еще в январе 2018 года — установили светильники, урны, лавочки, террасу, два амфитеатра. Работы стоили 7,2 млн рублей — тогда даже президент Владимир Путин ее хвалил. Разработкой проекта занималась команда архитектора Андрея Мякоты. Нынешняя модернизация набережной от «Проектдевелопмент» обошлась в 81,5 млн рублей.

Чтобы вам было понятнее, новую набережную Дивногорска условно можно разделить на несколько частей:

верхний ярус с остатками прошлог о благоустройства - деревянными навесами, народными тренажерами (на которых забавно болтаются дети), аллеей и тротуаром;

нижний ярус с лавочками и спусками к воде;

б ольшая площадь на месте причала — с открытыми террасами, детской площадкой, деревянной объемной надписью «Дивный», лабиринтами на асфальте и другими элементами.

Вот как это всё выглядит:

Площадь у причала — самое красивое место набережной. Позже здесь обещают построить туалет и комнату матери и ребенка, но пока о предназначении некоторых элементов можно только догадываться:

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В двух словах — новая набережная выглядит очень приятно, но пока работы не закончены, поэтому перфекционисты найдут, чему возмутиться. Тут и там копошатся рабочие, разложены стройматериалы и мусор.

Некоторые элементы сделаны не совсем аккуратно — например, резиновое покрытие крошится у края бетонного бортика, ограждения не выглядят надежными, а лестница с нижнего яруса зачем-то спускается в прибрежные заросли, тину и камыши.

К сожалению, дивногорское благоустройство заканчивается ровно там, где и начинается — на набережной. Во дворах, как и год, и 10, и 15 лет назад красоты не встретишь. Разве что местное зодчество — примотанные к стволам деревьев мягкие игрушки, непричесанные газоны, лебеди из покрышек и жующих голубей местных котов.

Хочется верить, что итоговый вид набережной устроит всех — местных жителей, гостей из других городов и редких туристов, приезжающих взглянуть на местные скалы, ГЭС и город гидростроителей.

А еще хочется верить, что со временем благоустройство сибирских городов будет касаться не только общественных пространств, но и закутков, скрытых от глаз большинства — дворов, заброшенных парков и крошечных площадей, от вида которых хочется даже не плакать, а выть.

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab