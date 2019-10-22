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«О дивный новый мир»: на что похожа новая набережная Дивногорска

«О дивный новый мир»: на что похожа новая набережная Дивногорска

22.10.2019
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Первый этап благоустройства набережной Дивногорска завершили еще в январе 2018 года — установили светильники, урны, лавочки, террасу, два амфитеатра. Работы стоили 7,2 млн рублей — тогда даже президент Владимир Путин ее хвалил. Разработкой проекта занималась команда архитектора Андрея Мякоты. Нынешняя модернизация набережной от «Проектдевелопмент» обошлась в 81,5 млн рублей.

Чтобы вам было понятнее, новую набережную Дивногорска условно можно разделить на несколько частей:

  • верхний ярус с остатками прошлого благоустройства - деревянными навесами, народными тренажерами (на которых забавно болтаются дети), аллеей и тротуаром;
  • нижний ярус с лавочками и спусками к воде;
  • большая площадь на месте причала — с открытыми террасами, детской площадкой, деревянной объемной надписью «Дивный», лабиринтами на асфальте и другими элементами.

Вот как это всё выглядит:

Несколько стоек на верхнем ярусе набережной — взял кофе и пьешь, согреваешься, смотришь на горы. Будем надеяться, что стойку не превратят в барную.
Горка, лесенка, скамейки — красиво, хотя раскрошенные бордюры и потрескавшийся от времени бетон хорошо бы тоже заменить.
Местное население высоко оценило благоустройство, хотя не обошлось без критики.
Удобные спуски с верхнего на нижний ярус — для тех, кто с коляской или не решиться съезжать с горки.
Наклонный скалодром — интересное решение, но тоже вызывает вопросы.

Площадь у причала — самое красивое место набережной. Позже здесь обещают построить туалет и комнату матери и ребенка, но пока о предназначении некоторых элементов можно только догадываться:

Объемные буквы «Д», «И», «В», «Н», «Ы» и «Й», складывающиеся в народное имя города на Енисее.
Странная конструкция — то ли загон для будущего продавца чего-нибудь, то ли заготовка под туалет, то ли беседка для сушки рыбы.
Лежаки и навесы, которые не защитят от дождя, но от солнца — вполне.
Пространство для покатушек и детских развлечений. Искусственные пригорочки и разметка задают геометрию.
Крутые лавочки для компаний и тех, кто хочет посидеть отдельно.
Огромный детский городок.

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В двух словах — новая набережная выглядит очень приятно, но пока работы не закончены, поэтому перфекционисты найдут, чему возмутиться. Тут и там копошатся рабочие, разложены стройматериалы и мусор.

Некоторые элементы сделаны не совсем аккуратно — например, резиновое покрытие крошится у края бетонного бортика, ограждения не выглядят надежными, а лестница с нижнего яруса зачем-то спускается в прибрежные заросли, тину и камыши.

Работы на набережной идут, поэтому пока о лоске и речи нет — сварка, стук молотка, снующие рабочие повсюду.
Больше всего нареканий вызвала горка, соединяющая верхний и нижние ярусы набережной. Она ведет непонятно куда (в железный забор), покрытие у края бетонной платформы крошится. Провода и мусор — как символ незавершенного благоустройства.
Ведущие к лохматым кустам лестницы — странное благоустройство. Кормить уток, конечно, удобно, но для чего ступени — непонятно.
Рыбакам новая набережная нравится — с нее удобно ловить обитателей реки на крючок.
Остатки роскоши свалены в кучу.
А вот с стенд с информацией о городе — прилег отдохнуть на новой набережной.
Конструкции прошлогоднего благоустройства больше всего нравятся птицам — на лавочку не сядешь. Повсюду помёт.
А вот и источник помёта.

К сожалению, дивногорское благоустройство заканчивается ровно там, где и начинается — на набережной. Во дворах, как и год, и 10, и 15 лет назад красоты не встретишь. Разве что местное зодчество — примотанные к стволам деревьев мягкие игрушки, непричесанные газоны, лебеди из покрышек и жующих голубей местных котов.

Унылый двор Дивногорска — как бы его переделали, будь у города деньги?
Кот ест голубя, дивногорцы улыбаются — жизнь идет.
Покрышки, таз и ведро краски — двор готов.
Есть версии, что это за арт-объект?
Кот на дереве мечтает жить поближе к набережной, хотя его дом — в первой линии.
Шах и мат, урбанисты!

Хочется верить, что итоговый вид набережной устроит всех — местных жителей, гостей из других городов и редких туристов, приезжающих взглянуть на местные скалы, ГЭС и город гидростроителей.

А еще хочется верить, что со временем благоустройство сибирских городов будет касаться не только общественных пространств, но и закутков, скрытых от глаз большинства — дворов, заброшенных парков и крошечных площадей, от вида которых хочется даже не плакать, а выть. 

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab

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