«О дивный новый мир»: на что похожа новая набережная Дивногорска

Первый этап благоустройства набережной Дивногорска завершили еще в январе 2018 года — установили светильники, урны, лавочки, террасу, два амфитеатра. Работы стоили 7,2 млн рублей — тогда даже президент Владимир Путин ее хвалил. Разработкой проекта занималась команда архитектора Андрея Мякоты. Нынешняя модернизация набережной от «Проектдевелопмент» обошлась в 81,5 млн рублей.
Чтобы вам было понятнее, новую набережную Дивногорска условно можно разделить на несколько частей:
- верхний ярус с остатками прошлого благоустройства - деревянными навесами, народными тренажерами (на которых забавно болтаются дети), аллеей и тротуаром;
- нижний ярус с лавочками и спусками к воде;
- большая площадь на месте причала — с открытыми террасами, детской площадкой, деревянной объемной надписью «Дивный», лабиринтами на асфальте и другими элементами.
Вот как это всё выглядит:
Площадь у причала — самое красивое место набережной. Позже здесь обещают построить туалет и комнату матери и ребенка, но пока о предназначении некоторых элементов можно только догадываться:
В двух словах — новая набережная выглядит очень приятно, но пока работы не закончены, поэтому перфекционисты найдут, чему возмутиться. Тут и там копошатся рабочие, разложены стройматериалы и мусор.
Некоторые элементы сделаны не совсем аккуратно — например, резиновое покрытие крошится у края бетонного бортика, ограждения не выглядят надежными, а лестница с нижнего яруса зачем-то спускается в прибрежные заросли, тину и камыши.
К сожалению, дивногорское благоустройство заканчивается ровно там, где и начинается — на набережной. Во дворах, как и год, и 10, и 15 лет назад красоты не встретишь. Разве что местное зодчество — примотанные к стволам деревьев мягкие игрушки, непричесанные газоны, лебеди из покрышек и жующих голубей местных котов.
Хочется верить, что итоговый вид набережной устроит всех — местных жителей, гостей из других городов и редких туристов, приезжающих взглянуть на местные скалы, ГЭС и город гидростроителей.
А еще хочется верить, что со временем благоустройство сибирских городов будет касаться не только общественных пространств, но и закутков, скрытых от глаз большинства — дворов, заброшенных парков и крошечных площадей, от вида которых хочется даже не плакать, а выть.
Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab