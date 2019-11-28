25 ноября в «Гранд Холл Сибирь» собрались 1,5 тысячи красноярских предпринимателей, чтобы послушать успешных бизнесменов, экспертов по продвижению в соцсетях, специалистов в маркетинге и франчайзинге. Бесплатный форум «Мой бизнес» стал частью национального проекта по поддержке предпринимательства и позволил не только прокачать навыки, но и получить инструменты для развития, найти партнеров и просто вдохновиться на новые бизнес-свершения. Как прошел форум — смотрите и читайте в фоторепортаже Newslab.

Красноярский край — не исключение

Форум «Мой бизнес» проводится в этом году в 25 пилотных регионах, и Красноярский край — в их числе. Программа насыщенная и полезная, а участие — абсолютно бесплатное. Своим опытом с красноярцами делились генеральный директор лейбла Black star Павел Курьянов, генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский, эксперт в области продвижения в Instagram Инди Гогохия, эксперт № 1 по франчайзингу в России Сергей Дегтярев и многие другие.

«Государство сейчас стимулирует бизнес на уровне федерации, регионов и муниципалитетов. Красноярский край — здесь не исключение. Это делается за тем, чтобы достичь реальных результатов в росте малого и среднего бизнеса. Если специально не стимулировать этот сегмент, то сам по себе он будет развиваться медленнее и труднее. Поэтому национальный проект сосредоточен на том, чтобы компенсировать существующие дефициты и дать доступ к ресурсам, займам, гарантийным обязательствам, консультированию, инструментам выхода на рынки, взаимодействию с государством. И такие форумы, где современные спикеры, успешные бизнесмены делятся своим опытом — тоже часть этой работы», — комментирует министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

Ф орум в режиме нон-стоп

Форум «Мой бизнес» продолжался почти 9 часов. В режиме нон-стоп спикеры один за другим сменяли друг друга. Выступления были полезны как для начинающих, так и опытных предпринимателей. Узнать нужную для себя информацию могли и те, кто пока еще только задумывается о том, чтобы начать свое дело.

«Сегодня я рассказывал про открытие нового бизнеса и делал акцент на франчайзинге, поскольку бизнес, запущенный по готовой модели, по франшизе — это гораздо более выгодная история. Я рассказывал, как выбирать франшизы, чтобы действительно начать зарабатывать», — поделился Сергей Дегтярев, один из лучших экспертов по франчайзингу в России.

По словам Сергея, чтобы франшиза приносила прибыль, нужно: выбрать продукт по душе, оценить опыт и известность компании и результаты работы в разных городах.

Эксперт в области SMM Инди Гогохия рассказала гостям форума о продвижении бизнеса в Instagram:

«Социальные сети — отличный инструмент для развития бизнеса. Будь то классические для инстаграма услуги вроде салонов красоты или виды тяжелой промышленности — в наших силах популяризировать любой бренд, привлечь новый трафик и сделать так, чтобы как можно большее количество людей узнало о продукте. Но сейчас не работают методы рекламы, которые работали 10 лет назад, культура потребления контента изменяется, и современный предприниматель обязан подстраиваться под эту культуру».

Материалы по теме «Главное — относиться к клиентам так же, как к себе»: история успешного сувенирного бизнеса одной красноярской семьи Работа без выходных как хобби

Инди дала несколько советов тем, кто хочет раскрутить свой бизнес через соцсети: проанализируйте аккаунты конкурентов, выберите успешные кейсы, разработайте на их основе стратегию развития, используйте инструменты маркетинга. Таким инструментом, например, может быть покупка рекламы у блогеров, причем сейчас достаточно большой тренд на микро- и нано-инфлюенсеров — блогеров с небольшой аудиторией в 5-10 тысяч подписчиков. Реклама у них гораздо доступнее, чем у блогеров-миллиоников, тренд на которых существовал до этого.

«Задача предпринимателя — использовать все цифровые инструменты, а инстаграм сейчас — это самый дешевый вид трафика», — добавила эксперт.

Впечатлениями от форума «Мой бизнес» поделился красноярский предприниматель, основатель сети детских спортивных центров и проекта MT Academy Михаил Тихонов: «Пришел, потому что стало интересно, чем нас способно удивить государство, которое, по сути, организовало этот форум. И мне понравилось — действительно достойно, на высоком уровне, очень крутые спикеры, которые многого добились в бизнесе, причем в короткие сроки. Я всегда стараюсь посещать такие мероприятия, потому что они реально прокачивают, информация попадает в твою голову, ты вдохновляешься и хочешь делать больше. Вообще предпринимательство — это искусство, когда ты берешь информацию, по-своему её перерабатываешь и делаешь из этого какой-то продукт. Поэтому такие мероприятия нужно проводить как можно чаще».

«Мой бизнес» в Красноярске

Градус интереса к предпринимательской деятельности после форума в Красноярске не упадет, уверен генеральный директор Агентства развития бизнеса Александр Граматунов. Совсем скоро в районе Предмостной площади заработает центр «Мой бизнес», где любой предприниматель сможет получить консультации и любые услуги поддержки.

Агентство развития бизнеса Адрес: Красноярск, пр. Свободный, 75

Тел.: +7 (391)265-44-32

E-mail: info@agpb24.ru

Сайт: agpb24.ru Красноярск, пр. Свободный, 75

Центр «Мой бизнес» Адрес: Красноярск, ул. А. Матросова, 2

Тел.: +7 (391)265-44-32

E-mail: info@agpb24.ru

Сайт: agpb24.ru Красноярск, ул. А. Матросова, 2

«На форум в Красноярске зарегистрировались порядка 3 тысяч человек. Наши предприниматели оценили новый и современный подход к проведению подобного рода обучающих мероприятий. Мы, со своей стороны, с удовольствием возьмем его на вооружение и, надеюсь, будем повторять такой формат каждый год. Основная задача форума — подогреть интерес к бизнесу, к проявлению предпринимательской инициативы. Это знаковое событие, особенно если учесть скорое открытие центра „Мой бизнес“. Теперь наша задача в ежедневном рабочем режиме помогать красноярцам развивать свой бизнес», — сказал Александр Граматунов.

Техническое открытие центра «Мой бизнес» запланировано на 16 декабря. Он будет работать на ул. Матросова,2. До конца текущего года также планируется запустить филиал центра «Мой бизнес» на базе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). В планах на 2020 год — открытие центров «Мой бизнес» в Норильске, Ачинске, Минусинске.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab, фотографии Ирины Егоровой; предоставлены пресс-службой АРБ