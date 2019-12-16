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«Этот конкурс — стимул работать лучше»: в Красноярске в третий раз выбрали лучшего экспортера года

«Этот конкурс — стимул работать лучше»: в Красноярске в третий раз выбрали лучшего экспортера года

16.12.2019
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Конкурс, ставший традицией

Количество участников конкурса «Экспортер года» постоянно растет. Среди критериев оценки компаний — количество контрактов, темпы прироста объёма экспортной продукции, география поставок, количество созданных рабочих мест, эффективность маркетинговой политики, участие в международных и зарубежных выставках и ярмарках.

Конкурс «Экспортер года» прошел в Красноярске в третий раз.
Оценивала конкурсантов комиссия, в которую вошли представители Агентства развития бизнеса и красноярского представительства Российского экспортного центра.
При оценке учитывались объемы реализуемой экспортной продукции, география поставок, количество созданных рабочих мест и участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Дипломы получают не только победители, а все участники конкурса.
Ведущая церемонии объявляет старт награждения лучших экспортеров.

Конкурсанты — это не только производители какой-либо продукции, но и поставщики услуг. Постоянный участник конкурса «Экспортер года» и один из самых опытных экспортеров — туристическая фирма «Полония». Компания уже более 20 лет предлагает туры по Сибири иностранным туристам. В этом году «Полония» завоевала победу в почетной номинации «Гуру экспорта».

«Мы работаем с туристами из разных стран, но Сибирь больше всего любят европейцы. Участие в конкурсе „Экспортер года“ — это наш стимул работать лучше, создавать новые туристические программы и выходить на большие объемы. В нашей работе нас очень хорошо поддерживает Агентство развития бизнеса, которое переводит наши программы и туры на иностранные языки, дает нам возможность участвовать в зарубежных выставках. И это весомая поддержка не только для нас, но и для экономики всего региона, ведь туристы, приезжая к нам, привозят очень хорошие деньги», — прокомментировала директор компании «Полония» Наталья Стрижова.

Генеральный директор Агентства развития бизнеса Александр Граматунов награждает компанию «Полония» за победу в номинации «Гуру экспорта»

Новые возможности бизнеса

По словам генерального директора Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, цель конкурса — поощрить и поддержать уже действующих экспортеров, а также привлечь к покорению зарубежных рынков новых участников. Сейчас у предпринимателей для этого есть все возможности.

«Мы хотим через примеры успешных компаний привлечь больше малых и средних предпринимателей Красноярского края к продвижению своих товаров и услуг на внешние рынки. Для этого мы даем возможность каждому воспользоваться услугами Агентства и существующими мерами государственной поддержки. Причем количество мер господдержки постоянно растет, появляются новые направления. Например, это продвижение товаров через электронные торговые площадки, международная сертификация, патентование. И страна в целом, и Красноярский край, и наше Агентство сегодня заинтересованы в том, чтобы предприниматели имели возможность работать более эффективно», — сказал Александр Граматунов.

Награждение серебряных призеров конкурса — компании «Апрель»
Почетное третье место заняла компания «Скай Технолоджи 2015».
Представители компании «Проростки», которая была отмечена в номинации «Яркий старт».

Качество и удобство предоставления всевозможных мер поддержки тоже постоянно растет. На базе АРБ уже не первый год работает Центр поддержки экспорта, который обеспечил участие предпринимателей в десятках крупнейших международных выставок и бизнес-миссиях. Благодаря этому в прошедшем году 13 компаний края впервые заключили контракты на экспорт, а общая сумма экспортных контрактов составила 2,7 млн долларов.

Кроме этого, 16 декабря на Предмостной площади Красноярска, на улице Матросова, 2, заработал центр «Мой бизнес», где любой предприниматель может получить консультации и все виды услуг для МСБ.

Победителем конкурса «Экспортер года-2019» стала железногорская компания «Русский профиль», которая производит алюминиевые пороги, накладки на ступени, профили для окантовки керамической плитки и светодиодные светильники.
Фото: Юлия Раскова

Качество равно победа

Победитель конкурса «Экспортер года-2019» — компания «Русский профиль» — также активно пользуется существующими мерами. Её руководители постоянно участвуют в международных и зарубежных выставках и учатся новому на курсах для предпринимателей.

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Репортаж со второго конкурса «Экспортер года»

«Наша компания с 2000 года занимается производством алюминиевых порогов для напольных покрытий. Продукцию на экспорт мы поставляем с 2013 года и сейчас работаем с такими странами как Армения, Литва, Молдова, Киргизия, Казахстан, Польша. При производстве мы используем только первичное сырье, что позволяет нам гарантировать отличное качество и поддерживать хороший спрос на нашу продукцию. С каждым годом у нас растет количество и объем поставок, новых контрактов, мы постоянно расширяем перечень стран, с которым сотрудничаем», — прокомментировала менеджер по маркетингу компании «Русский профиль» Наталья Романова.

Конкурс «Лучший экспортер года» проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Конкурс проводится при содействии министерства экономического развития Красноярского края и Российского экспортного центра.
Участники получают не только дипломы и звание «Лучший экспортер», но и ценные призы, полезные для развития бизнеса.
Кроме того, такой конкурс — это возможность пообщаться с коллегами и даже найти новых партнеров по бизнесу.
Но главная цель конкурса — сделать так, чтобы каждый год количество успешных предпринимателей в Красноярском крае росло.

Агентство развития бизнеса
Адрес: Красноярск, пр. Свободный, 75
Тел.: +7 (391)265-44-32
E-mail: info@agpb24.ru
Сайт: agpb24.ru
Центр «Мой бизнес»
Адрес: Красноярск, ул. А. Матросова, 2
Тел.: +7 (391)265-44-32
E-mail: info@agpb24.ru
Сайт: agpb24.ru

Второе место в конкурсе «Экспортер года-2019» заняла компания «Апрель» (завод «Скандинавия»), которая производит холодильное и морозильное оборудование. Третье место досталось компании «Скай Технолоджи 2015», специализирующейся на производстве уф-принтеров, витражного оборудования, станков для резки стекла, тканей, пластика и ПВХ-пленок, а также витражных лаков, краски и уф-полимеров. География поставок компаний включает страны СНГ, Европы, Америки и Азии.

Идея поощрения лучших экспортеров среди малых и средних предприятий продолжит набирать обороты в Красноярском крае. Конкурс «Лучший экспортер года» будет и дальше стимулировать активность бизнеса, а также популяризировать успешный опыт компаний.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной

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