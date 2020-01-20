Многострадальные качели, заснеженные ступени и тёплый туалет: как изменилась правобережная набережная Красноярска

На правом берегу Красноярска благоустроили 700 метров набережной — её ремонтировали с лета и доделали только под Новый год. Горожане уже раздали новому общественному пространству порции похвалы, критики и даже кое-что сломали. Newslab подготовил подробный фоторепортаж с правобережной набережной, чтобы вы могли решить — стоит ли идти туда зимой.

Реконструировать набережную начали еще летом 2019 года. Благоустройством берега Енисея занималась компания ООО СПК «Сфера». Стоимость контракта составила 138,5 млн рублей. Это первый этап работ — в 2020 году ремонт продолжат.

Работы должны были завершить еще к 31 октября 2019 года, как раз к последним относительно теплым осенним прогулкам, но 1 ноября строительство было в разгаре — рабочие еще собирали амфитеатр, детские площадки, зону променада у воды и навесы. Как пояснили в мэрии, затягивание сроков было вызвано проблемами с поставкой гранита из Китая. Закончить набережную удалось только в декабре.

Многим красноярцам набережная понравилась. Хотя в будние дни здесь не особо много людей (даже теплой зимой у Енисея не разгуляешься), выходные горожане приезжают кормить уток, осваивают детские городки и качели, совершают оздоровительные пробежки, прогуливаются с питомцами. В соцсетях полно хороших отзывов, а мэр Красноярска Сергей Ерёмин написал в своём инстаграме, что теперь «правобережку не узнать».

Главная достопримечательность новой набережной — ряд конструкций посредине, на спуске между многоэтажками № 6 и № 8 на ул. Гладкова. Это большой амфитеатр, ступени которого спускаются до самой воды, и двухъярусная смотровая площадка с лодками-качелями, с которой открывается вид на мост, протоку, микрорайон «Белые росы» и городской пляж на острове Отдыха.

Кроме затянувшегося благоустройства, с новой набережной случились еще пара-тройка неприятных историй. Например, горожане заметили, что ветром оторвало металлическое крепление флагштока, тросы качелей назвали ненадежными и опасными (металлические тросы, на которых качели крепились к конструкции, быстро разлохматились). Также кое-где не совпадает рисунок плитки. Под снегом это совсем не заметно, но лето расставит все по своим местам. Вот еще несколько недостатков:

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Несмотря на некоторые недостатки, поздравить с успешной реконструкцией правобережную набережную Красноярска все-таки можно — локация, где кроме лавочек и асфальта не было ничего, стала обитаемой, благоустроенной и замерла в ожидании нового этапа строительных работ.

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