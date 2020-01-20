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Многострадальные качели, заснеженные ступени и тёплый туалет: как изменилась правобережная набережная Красноярска

Многострадальные качели, заснеженные ступени и тёплый туалет: как изменилась правобережная набережная Красноярска

20.01.2020
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Реконструировать набережную начали еще летом 2019 года. Благоустройством берега Енисея занималась компания ООО СПК «Сфера». Стоимость контракта составила 138,5 млн рублей. Это первый этап работ — в 2020 году ремонт продолжат.

Работы должны были завершить еще к 31 октября 2019 года, как раз к последним относительно теплым осенним прогулкам, но 1 ноября строительство было в разгаре — рабочие еще собирали амфитеатр, детские площадки, зону променада у воды и навесы. Как пояснили в мэрии, затягивание сроков было вызвано проблемами с поставкой гранита из Китая. Закончить набережную удалось только в декабре.

Благоустройство (точнее — его первый этап) растянулось от Коммунального моста и гостиницы Amax до длиннющей многоэтажки на ул. Гладкова, 8а.
Старые лестницы, по которым можно спуститься к воде — то немногое, что осталось от прошлой правобережной набережной.
Набережная состоит из нескольких ярусов: верхний — с различными спортивными зонами, скамейками, деревьями и дорожкой; средний — с арт-объектами, лавочками, амфитеатром и детскими городками; нижний — ближайший к воде. На фото — нечто около Коммунального моста. Говорят, это арт-объект.
Зоны для отдыха есть на всех ярусах набережной — присесть можно у самой воды, а можно подняться выше, где менее прохладно.
Для людей с повышенными потребностями есть удобные спуски (подъемы).
У красноярского благоустройства (вне зависимости от имени подрядчика) есть определенный почерк — это использование натуральных материалов, параметрическая архитектура, плавные линии и пр.

Многим красноярцам набережная понравилась. Хотя в будние дни здесь не особо много людей (даже теплой зимой у Енисея не разгуляешься), выходные горожане приезжают кормить уток, осваивают детские городки и качели, совершают оздоровительные пробежки, прогуливаются с питомцами. В соцсетях полно хороших отзывов, а мэр Красноярска Сергей Ерёмин написал в своём инстаграме, что теперь «правобережку не узнать».

Набережная и правда изменилась и похорошела — здесь есть локации как для детей, так и для взрослых. Например, шикарный детский городок у дома на Гладкова, 8а (дружно завидуем жильцам).
Корабль с крутящимся штурвалом, небольшой скалодром, платформы на пружинах — неплохое оснащение.
Верхний ярус набережной — ряд снарядов для тренировок на свежем воздухе. Это турники, брусья и уже знакомые горожанам тренажеры.
На каждом — QR-код, с помощью которого можно получить доступ к инструкции и упражнениям.
Еще одно немаловажное приобретение правобережной набережной — теплый туалет. Нет, не так — БЕСПЛАТНЫЙ теплый туалет.
Внутри — оборудованная в том числе и для инвалидов кабина, умывальник, полотенца для рук, туалетная бумага, мыло и металлическое зеркало (вероятно, чтобы не разбили).

Главная достопримечательность новой набережной — ряд конструкций посредине, на спуске между многоэтажками № 6 и № 8 на ул. Гладкова. Это большой амфитеатр, ступени которого спускаются до самой воды, и двухъярусная смотровая площадка с лодками-качелями, с которой открывается вид на мост, протоку, микрорайон «Белые росы» и городской пляж на острове Отдыха.

Издалека конструкция выглядит странно — будто её еще не доделали.
На самом деле, всё готово — и лодки-качели, и лестница в небо, и смотровая.
Есть даже лежанки — летом на них трудно будет найти свободные места.
В хорошую погоду вид сверху — очень даже.
Безопасный спуск-горка.
Рядом с конструкцией — амфитеатр и новые деревья. Будем надеяться, что крупномеры приживутся.

Кроме затянувшегося благоустройства, с новой набережной случились еще пара-тройка неприятных историй. Например, горожане заметили, что ветром оторвало металлическое крепление флагштока, тросы качелей назвали ненадежными и опасными (металлические тросы, на которых качели крепились к конструкции, быстро разлохматились). Также кое-где не совпадает рисунок плитки. Под снегом это совсем не заметно, но лето расставит все по своим местам. Вот еще несколько недостатков:

Правобережную набережную плохо чистят — большинство ступеней погрязли под слоем льда и снега, что делает прогулку небезопасной.
Да и красноярцы не относятся к имуществу бережно — обратите внимание на колокол, язык которого уже исчез.
На берегу — всякий мусор, убирать который, видимо, не собираются. Летом, когда дети покачаются в лодках-качелях, а затем побегут мочить пятки в Енисей, ржавые банки и стекла среди камней могут стать причиной трагедии.
Торчащие из асфальта железяки не похожи на элемента благоустройства — вряд ли они должны были остаться.
Многострадальные качели — теперь они висят на цепях. Выглядит надежно. Будем надеяться, что ремонтировать заново их не придется.
В прошлом году Абаканская протока зацвела — покрылась зелеными водорослями, которые неприятно пахли. Зимой их и прочий мусор прибивает к берегу. Если летом ситуация с буйством растительности повториться, гулять у воды будет не так приятно.
По всей видимости, на новой набережной не хватает горок (пара небольших спросом не пользуются). Подростки раскатывают снежные спуски на набережную и на ледянках, картонках или на своих двоих. Берегись, идущий по дорожке прохожий!

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Несмотря на некоторые недостатки, поздравить с успешной реконструкцией правобережную набережную Красноярска все-таки можно — локация, где кроме лавочек и асфальта не было ничего, стала обитаемой, благоустроенной и замерла в ожидании нового этапа строительных работ.

А вы уже оценили изменения? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Интернет-газета Newslab

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