В прошедшие выходные в подмосковных Лужках состоялся ежегодный турнир «Кубок Легенд». Уже в шестой раз он объединил ветеранов советского и российского хоккея и отчаянных любителей этого вида спорта, готовых выйти на лед наравне с настоящими мэтрами. В этот раз за Кубок турнира сражались команды ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Крылья Советов». Как проходила борьба за символичное, но такое важное чемпионство, смотрите в фоторепортаже Newslab.

Спортивная традиция

«Кубок Легенд» проводится, начиная с 2011 года, с того времени, когда отечественный хоккей отмечал своё 65-летие. С тех пор каждый год именитые хоккеисты, уже завершившие карьеру, с удовольствием выходят на лед, чтобы вновь ощутить драйв и спортивный азарт. В этом их поддерживают любители хоккея в лице известных людей и общественных деятелей.

«Это праздник для меня, как для любителя хоккея. Круто, что есть возможность поиграть с теми, за кем я следил в своём детстве по телевизору. Конечно, проводить такие турниры важно. Думаю, что и для зрителей это необыкновенное событие, возможность поболеть, сфотографироваться с легендами. Для тех же, кто занимается хоккеем — это возможность поучиться мастерству, каким-то фишкам», — считает Камил Гаджиев, спортивный функционер, общественный деятель, сражавшийся за «Динамо».

«Приятно встретить своих знакомых и понимать, что ты еще можешь что-то показать. Плюс, конечно, спортивная составляющая у нас никуда не делась. Несмотря на то, что скорости не те и руки чуть-чуть забывают, эмоции все-таки остаются самые позитивные», — говорит Виталий Прохоров, известный советский и российский хоккеист («Спартак»).

Главное — настроение!

В первый день турнира своих соперников обыграли московские ЦСКА и «Спартак». Полуфинал «Спартак» — «Крылья Советов» завершился со счетом 7:4. А встреча ЦСКА — «Динамо» со счётом 6:4.

«Эмоции замечательные, встретились с ребятами после стольких лет. А мы ведь все старые друзья-приятели, и кто забил первый — неважно, главное, чтобы была поддержка друг друга. Одним словом, голы сейчас не так важны, главное — настроение!» — поделился российский хоккеист Виктор Гордиюк («Крылья Советов»).

Д елиться опытом с молодежью

В первый день турнира, кроме самих игр, состоялся мастер-класс для юных хоккеистов от известных спортсменов Олега Браташа, Владимира Мышкина, Игоря Ларионова и Александра Кожевникова. Надо сказать, что нынешний «Кубок легенд» проходил при поддержке компании «Норникель», поддерживающей спортивные проекты, и под эгидой Ночной хоккейной лиги, созданной ради популяризации хоккея при участии главы государства и объединяющей сотни команд из многих регионов страны.

«Мастер-класс незабываемый — не каждый день можно увидеть Ларионова и Мышкина. Они нас потренировали, мы поиграли вместе, получили совет, что лучше всего — играть в пас, при любой возможности бросать. Меня похвалил Ларионов, сказал: „Ты очень хорошо играешь, тебя ждёт будущее!“. Хоккеем я занимаюсь третий год. Он мне нравится тем, что тут не как в футболе — тут не может „выходить“ шайба, тут решает мастерство броска, позиция, тактика», — поделился Михаил Ананьев, участник мастер-класса.

Р ешающий матч

Главным событием финального дня стала встреча на льду «Спартака» и ЦСКА. До этого в матче за третье место команда «Динамо» разгромила «Крылья Советов» со счетом 10:4. А вот что до чемпионства, то четыре раза подряд титул завоевывала команда ЦСКА, однако в прошлом году лидерство оказалось за «Спартаком». Легко представить, насколько важной была победа в нынешнем турнире и для тех, и для других.

В итоге со счетом 7:5 ЦСКА победил и в пятый раз завоевал Кубок Легенд. Реванш за поражение в прошлом году был взят. В составе «армейцев» выступали Павел Буре, Сергей Фёдоров, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, а также президент компании «Норникель» Владимир Потанин.

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«Турнир стал традиционным, и мы в нём участвовали в ранге победителя. После прошлогоднего успеха, конечно, хотелось сыграть, показать результат. Но самое главное — то, что мы встречаемся с теми, с кем прожили, наверное, лучшие годы в своей жизни. Встречаемся, радуемся, что живы-здоровы, нам приятно, что мы до сих пор находимся на льду и можем двигаться, играть», — сказал Федор Канарейкин, известный хоккейный тренер, игравший на турнире за «Спартак».

«В „Кубке Легенд“ очень важен спортивный принцип, и эта игра проходила в условиях, приближенных к реальному, настоящему хоккейному матчу чемпионата. Конечно, соперники друг друга щадили, излишней жесткости не включали, но тем не менее борьба была. Но главный итог не в этом. Мы должны сказать „спасибо“ за зрелищность Паше Буре, Валере Каменскому и всем их товарищам, принимавшем участие. Это они создали эту сказку для зрителей, для всех нас», — добавил Владимир Потанин.

А отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать новых лиц в следующем турнире, президент «Норникеля» сказал: «Поживём-увидим. Будут желающие посостязаться с нами — будем приглашать».

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены пресс-службой компании «Норникель»