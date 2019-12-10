«Настоящий праздник спорта»: «Олимпийский патруль» в третий раз побывал в Красноярске

8 декабря в Красноярске в третий раз прошел «Олимпийский патруль» — мероприятие, вдохновляющее юных спортсменов на новые достижения. Красноярские школьники пообщались с чемпионом Евгением Устюговым, узнали больше об истории олимпийского движения, а самые маленькие красноярские хоккеисты даже попали на мастер-класс к тренерам ФХР Андрею Иванову и Александру Кожевникову. Праздник спорта прошел в краевой столице благодаря Олимпийскому комитету России и компании «Норникель». Как это было — смотрите в фоторепортаже Newslab.

Чемпионские советы

Одна из задач «Олимпийского патруля» — дать молодежи в разных городах России возможность встретиться с настоящими чемпионами. Такой пункт обязательно есть в программе спортивного события. 8 декабря воспитанники красноярской спортивной школы «Рассвет» благодаря проекту пообщались с олимпийским чемпионом, биатлонистом Евгением Устюговым. До этого в краевую столицу уже приезжали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и двукратный призер чемпионатов мира по керлингу в дабл-миксте Мария Комарова.

«Я всегда участвую в подобных мероприятиях с большим удовольствием, потому что знаю, что такое общение дорогого стоит. В свое время я бы всё отдал, чтобы пообщаться с олимпийским чемпионом и найти ответы на вопросы, которые ты сам еще не можешь понять для себя», — рассказал Евегний Устюгов перед началом встречи с ребятами.

Школьники узнали от известного спортсмена, как много нужно тренироваться, чтобы стать чемпионом, насколько долгим может быть путь к олимпийской медали и какую роль играют уважение и дружба в спорте. Один такой разговор с кумиром может запросто вдохновить кого-то из ребят, пока не до конца уверенных в себе, на развитие спортивного таланта и более усердные тренировки. Именно по этой причине Олимпийский комитет России и «Норникель» организовывают «Олимпийский патруль» уже далеко не в первый раз.

«Для нас это большое и важное мероприятие, настоящий праздник спорта, который позволяет детям по всей стране мечтать о больших достижениях, и не только мечтать — действовать. Живое общение с олимпийским чемпионом — хороший стимул прийти в большой спорт», — считает заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Андрей Яковлев.

Ребят также подбодрил глава города Сергей Ерёмин: «Я думаю, что часть из вас обязательно станет настоящими профессиональными спортсменами. Невозможного в жизни ничего нет. Но на этом пути очень важно вживую увидеть настоящих олимпийских чемпионов, послушать их истории. Универсиада уже показала нам, как много значит соревноваться не просто внутри себя, испытывая силу в состязаниях между собой, а выйти лицом к лицу с различными континентами».

Клюшку выше, спортсмен!

В этот же день, 8 декабря, Красноярск присоединился ко Всероссийской акции «День любителей хоккея». На стадионе «Рассвет» проходили соревнования по хоккею с мячом, шайбой и даже хоккею в валенках. А Сергей Ерёмин со сцены объявил об открытии городской спортшколы по хоккею с шайбой «Рассвет». Уже с нового года в ней начнут заниматься более 200 ребятишек.

Важное для всего города событие скрасил мастер-класс от «Красной машины», который параллельно с проектом «Олимпийский патруль» организовала в Красноярске компания «Норникель».

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина» дает юным спортсменам возможность узнать на мастер-классах от именитых наставников дополнительные тренировочные элементы, способы улучшения катания, работы с шайбой и развития координации. С маленькими красноярскими хоккеистами провели занятие тренеры ФХР Андрей Иванов и Александр Кожевников.

«Мастер-класс „Красной машины“ — это большой опыт и для ребят, и для меня. Андрей Иванов и Александр Кожевников — это ведь тренеры и гроки сборной! Очень было интересно посмотреть всё, что они показывали. Хоккею с шайбой в Красноярске уделяется всё больше внимания, и мы хотим сказать за это „спасибо“ от всего тренерского коллектива, родителей и наших детей. В городе до этого была всего одна школа хоккея — „Сокол“. Для миллионника это мало. И вот с января заработает отделение хоккея при школе „Рассвет“. Надеюсь, мы составим достойную конкуренцию „Соколу“», — поделилась тренер юных хоккеистов школы «Рассвет» Оксана Лыскова.

Благодаря таким событиям можно с уверенностью сказать, что после Зимней универсиады спортивная жизнь в Красноярске не затухает, а, наоборот, набирает новые и новые обороты. Не исключено, что сегодняшние участники «Олимпийского патруля», мастер-класса «Красной машины» или Дня хоккея в будущем завоюют медали крупнейших соревнований и прославят родной край. Главное, чтобы рядом всегда были те, кто готов помочь спортсменам почувствовать дух Олимпизма и решиться на новые достижения.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab, фотографии Алины Ковригиной