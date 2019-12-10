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«Настоящий праздник спорта»: «Олимпийский патруль» в третий раз побывал в Красноярске

«Настоящий праздник спорта»: «Олимпийский патруль» в третий раз побывал в Красноярске

10.12.2019
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Чемпионские советы

Одна из задач «Олимпийского патруля» — дать молодежи в разных городах России возможность встретиться с настоящими чемпионами. Такой пункт обязательно есть в программе спортивного события. 8 декабря воспитанники красноярской спортивной школы «Рассвет» благодаря проекту пообщались с олимпийским чемпионом, биатлонистом Евгением Устюговым. До этого в краевую столицу уже приезжали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и двукратный призер чемпионатов мира по керлингу в дабл-миксте Мария Комарова.

«Я всегда участвую в подобных мероприятиях с большим удовольствием, потому что знаю, что такое общение дорогого стоит. В свое время я бы всё отдал, чтобы пообщаться с олимпийским чемпионом и найти ответы на вопросы, которые ты сам еще не можешь понять для себя», — рассказал Евегний Устюгов перед началом встречи с ребятами.

Встреча олимпийского чемпиона, биатлониста Евгения Устюгова с красноярскими школьниками состоялась в это воскресенье в спорткомплексе «Рассвет».
Ребята, которые тоже занимаются различными видами спорта, задали своему кумиру вопросы о восхождении на путь Олимпийской славы.
Встреча проходила в рамках проекта «Олимпийский патруль», организованной Олимпийским комитетом России при поддержке компании «Норникель».
Ребят приветствовал также глава города Сергей Ерёмин. «Я думаю, что часть из вас обязательно станет настоящими профессиональными спортсменами», — сказал мэр.
Начинать мечтать о пьедестале можно в любом возрасте. Главное, чтобы нашелся тот, кто даст тебе верный совет на твоем пути.

Школьники узнали от известного спортсмена, как много нужно тренироваться, чтобы стать чемпионом, насколько долгим может быть путь к олимпийской медали и какую роль играют уважение и дружба в спорте. Один такой разговор с кумиром может запросто вдохновить кого-то из ребят, пока не до конца уверенных в себе, на развитие спортивного таланта и более усердные тренировки. Именно по этой причине Олимпийский комитет России и «Норникель» организовывают «Олимпийский патруль» уже далеко не в первый раз.

«Для нас это большое и важное мероприятие, настоящий праздник спорта, который позволяет детям по всей стране мечтать о больших достижениях, и не только мечтать — действовать. Живое общение с олимпийским чемпионом — хороший стимул прийти в большой спорт», — считает заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Андрей Яковлев.

Продолжением «Олимпийского патруля» стал квиз.
Ребята отвечали на вопросы об истории Олимпийского движения и известных спортсменах.
Были на квизе и шуточные вопросы исключительно на интуицию. Например, школьникам предложили угадать, кто из олимпийских чемпионов популярнее всего в инстаграме.
Азарт, конечно, нешуточный!
Некоторые вопросы всерьез озадачивали юных участников. Но на пути к первой олимпийской медали будущих победителей будут ждать куда более серьезные испытания.

Ребят также подбодрил глава города Сергей Ерёмин: «Я думаю, что часть из вас обязательно станет настоящими профессиональными спортсменами. Невозможного в жизни ничего нет. Но на этом пути очень важно вживую увидеть настоящих олимпийских чемпионов, послушать их истории. Универсиада уже показала нам, как много значит соревноваться не просто внутри себя, испытывая силу в состязаниях между собой, а выйти лицом к лицу с различными континентами».

Клюшку выше, спортсмен!

В этот же день, 8 декабря, Красноярск присоединился ко Всероссийской акции «День любителей хоккея». На стадионе «Рассвет» проходили соревнования по хоккею с мячом, шайбой и даже хоккею в валенках. А Сергей Ерёмин со сцены объявил об открытии городской спортшколы по хоккею с шайбой «Рассвет». Уже с нового года в ней начнут заниматься более 200 ребятишек.

8 декабря Красноярск присоединился ко Всероссийской акции «День любителей хоккея».
Поклонники этого вида спорта со всего города съехались на стадион «Рассвет».
Здесь представители хоккея и с шайбой, и с мячом. Точнее — прекрасные представительницы!
Главным событием дня стала новость о скором запуске в Красноярске еще одной муниципальной школы по хоккею с шайбой.
Уже с нового года более 200 ребят начнут тренироваться на базе спорткомплекса «Рассвет».

Важное для всего города событие скрасил мастер-класс от «Красной машины», который параллельно с проектом «Олимпийский патруль» организовала в Красноярске компания «Норникель».

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина» дает юным спортсменам возможность узнать на мастер-классах от именитых наставников дополнительные тренировочные элементы, способы улучшения катания, работы с шайбой и развития координации. С маленькими красноярскими хоккеистами провели занятие тренеры ФХР Андрей Иванов и Александр Кожевников.

Наконец, завершающим событием насыщенного спортивного дня стал мастер-класс по стандартам «Красной машины» — национальной программы подготовки хоккеистов.
На лед вышли совсем начинающие хоккеисты. Некоторые из них впервые взяли клюшку в руки всего полгода назад.
Секреты мастерства красноярским детям раскрывали тренеры ФХР Андрей Иванов и Александр Кожевников.
Такая тренировка — уникальный шанс для будущих звезд хоккея.

«Мастер-класс „Красной машины“ — это большой опыт и для ребят, и для меня. Андрей Иванов и Александр Кожевников — это ведь тренеры и гроки сборной! Очень было интересно посмотреть всё, что они показывали. Хоккею с шайбой в Красноярске уделяется всё больше внимания, и мы хотим сказать за это „спасибо“ от всего тренерского коллектива, родителей и наших детей. В городе до этого была всего одна школа хоккея — „Сокол“. Для миллионника это мало. И вот с января заработает отделение хоккея при школе „Рассвет“. Надеюсь, мы составим достойную конкуренцию „Соколу“», — поделилась тренер юных хоккеистов школы «Рассвет» Оксана Лыскова.

Тренер Оксана Лыскова со своими подопечными.
В Красноярске надеются, что пристальное внимание к хоккею с шайбой поможет выйти этому виду спорта на новый уровень.
Не исключено, что среди этих ребят есть те, кто через несколько лет прославит родной край на весь мир.

Благодаря таким событиям можно с уверенностью сказать, что после Зимней универсиады спортивная жизнь в Красноярске не затухает, а, наоборот, набирает новые и новые обороты. Не исключено, что сегодняшние участники «Олимпийского патруля», мастер-класса «Красной машины» или Дня хоккея в будущем завоюют медали крупнейших соревнований и прославят родной край. Главное, чтобы рядом всегда были те, кто готов помочь спортсменам почувствовать дух Олимпизма и решиться на новые достижения.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab, фотографии Алины Ковригиной

Устюгов Евгений Романович
Устюгов Евгений Романович
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону

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