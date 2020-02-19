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«Мы болеем, мы задыхаемся, мы готовы уехать»: как красноярцы в соцсетях борются с «черным небом»

«Мы болеем, мы задыхаемся, мы готовы уехать»: как красноярцы в соцсетях борются с «черным небом»

19.02.2020
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Красноярск, потонувший в едком «молоке»
Фото: instagram.com/romaneskoo

«Это тихий геноцид!»

Красноярские метеорологи УГМС ввели в городе режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности в прошлую пятницу, 14 февраля. День влюблённых и все последующие выходные красноярцы думали не о том, как сделать второй половинке приятное, а как не задохнуться по пути в кафе.

«Кислорода не хватает, дышать даже дома тяжело»; «Страшнейший приступ аллергии у меня и у сына 5 лет. Сидим на таблетках»; «Очень сильно болит голова»; «Першит в горле после прогулки»; «Мы задыхаемся и уже готовы уехать».

Красноярские дворы окутал непроглядный смог
Фото: Татьяна Заикина
Трудно найти даже свою машину — ничего не видно дальше руки.
Фото: www.facebook.com/clearskykrsk
Ни один район в городе не миновала участь пропасть под белой пеленой.
Фото: www.facebook.com/clearskykrsk
Жителям последних этажей высоток в Красноярске было печальнее всего наблюдать за ужасающей картиной.
Фото: www.facebook.com/clearskykrsk
Красноярцам не удавалось скрыться от НМУ и на природе.
Фото: www.facebook.com/clearskykrsk

Режим «черного неба» сняли только на четвёртый день после его введения, вечером 18 февраля. До этого момента датчики экологических общественников «Красноярск.Небо» зашкаливали во всех районах города, показывая только «красные» и «чёрные» зоны с экстремальным загрязнением.

А мировые статистики поставили Красноярск во главу рейтинга городов с самым ужасным состоянием воздуха.

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Оставим это без комментария. #nebolive #красноярск

Публикация от @ nebo.community 16 Фев 2020 в 11:51 PST

«Знаете, особо цинично выглядят данные по состоянию воздуха, которые выдают официальные ведомства — они показывают, что с воздухом все хорошо! А то, что, реально, дышать невозможно этим воздухом, так нам это кажется.... Простите, но это политика тихого геноцида!» — пишет во Facebook красноярец Сергей Волков.

Где ты, Красноярск?!
Фото из фейсбука Сергея Волкова

Некоторые даже начали сомневаться, что так называемые мобильные лаборатории проверки воздуха, о которых рассказывают в минэкологии края, существуют. Но доказательства всё же нашлись:

«Это эколаборатория. Она реально существует. Когда достал телефон, сотрудники просили не снимать оборудование через окно. Секретное, наверно», — пишет в соцсетях красноярский фотограф Александр Черных.
Фото: www.facebook.com/al2882
Автомобиль мобильной бригады краевых экологов.
Фото: www.facebook.com/al2882

Вонь и дымка не давала покоя и жителям якобы экологически чистого микрорайона.

«Что такое НМУ, а в народе „черное небо“, в Красноярске? Это когда даже в Академгородоке пахнет углем, а над городом сизый туман, окутавший плотно-плотно весь центр... А потом меня спрашивают почему я переехал? Потому что дышать нечем в Красноярске! И еще 7-10 лет назад такого не было», — пишет бывший красноярец Светослав Петров, переехавший жить в Москву.

фото: фейсбук Светослава Петрова

Красноярские блогеры снимали видео и отмечали под ними известных людей, чтобы привлечь внимание к тому, что город буквально задыхается.

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Публикация от Карина Потапова (Гузиковская) (@karishaguzya) 18 Фев 2020 в 4:03 PST

И красноярцев услышали. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал об экологической ситуации в городе стих и опубликовал его в соцсети.

«Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму
...

Ждут, когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая»

Стоп, паника! Едет Росприроднадзор

В минэкологии края в ответ на жалобы красноярцев о «чёрном небе» давали утешительные прогнозы, обещая, что вредные вещества в воздухе скоро рассеются, а режим НМУ связан с переменчивой погодой. Красноярцам посоветовали звонить в ведомство и сообщать об очагах скопления дым. Даже сделали «горячую линию» бесплатной (теперь жаловаться можно по городскому 8(391)21-21-706 и федеральному номерам 8-800-20-11-116).

Губернатор Красноярского края Александр Усс отреагировал на происходящее, написав в своём инстаграме, что 25 февраля в город приедет руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Проинформировал о сложной ситуации в Красноярске на фоне неблагоприятных метеорологических условий, и предложил на месте обсудить дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в краевом центре».

Изменит ли приезд федеральной чиновницы ситуацию с «чёрным небом» в Красноярске — пока неясно. Но горожане подмечают любые улучшения, чтобы успеть «надышаться в запой», до следующей волны дыма.

Кто-то продолжает собирать ужасающие доказательства, что в городе опасно дышать. А некоторые, прячась от полицейских, устраивают одиночные пикеты поближе к городской и краевой администрации. Согласованный митинг против «черного неба», по предварительной информации организаторов, пройдёт 29 марта в 14:00 на Красной площади (дату и время проведения мэрия ещё не одобрила).

Красноярцы просят обратить внимание на смог в Красноярске известного журналиста Юрия Дудя, фотографируясь с плакатами на площади Революции.
Соцсети
А некоторые горожане пылесосят воздух из окна своих квартир и делятся результатами опытов.
Соцсети

Сквозь дым и слезы следящая за всем интернет-газета Newslab

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края

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