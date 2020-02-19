«Мы болеем, мы задыхаемся, мы готовы уехать»: как красноярцы в соцсетях борются с «черным небом»

Красноярск снова несколько дней подряд тонул в плотном смоге. С каждым новым объявлением режима «чёрного неба» горожане всё яростнее пытаются привлечь внимание к экологической катастрофе, делают посты в соцсетях с ужасными свидетельствами дымки и жалобами на здоровье, выходят на улицу в защитных масках, снимают видео и рассылают его российским знаменитостям с мольбой о помощи. Newslab собрал самые красноречивые кадры НМУ в Красноярске и выяснил, как к этому относятся власти.

«Это тихий геноцид!»

Красноярские метеорологи УГМС ввели в городе режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности в прошлую пятницу, 14 февраля. День влюблённых и все последующие выходные красноярцы думали не о том, как сделать второй половинке приятное, а как не задохнуться по пути в кафе.

«Кислорода не хватает, дышать даже дома тяжело»; «Страшнейший приступ аллергии у меня и у сына 5 лет. Сидим на таблетках»; «Очень сильно болит голова»; «Першит в горле после прогулки»; «Мы задыхаемся и уже готовы уехать».

Режим «черного неба» сняли только на четвёртый день после его введения, вечером 18 февраля. До этого момента датчики экологических общественников «Красноярск.Небо» зашкаливали во всех районах города, показывая только «красные» и «чёрные» зоны с экстремальным загрязнением.

А мировые статистики поставили Красноярск во главу рейтинга городов с самым ужасным состоянием воздуха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Оставим это без комментария. #nebolive #красноярск Публикация от @ nebo.community 16 Фев 2020 в 11:51 PST

«Знаете, особо цинично выглядят данные по состоянию воздуха, которые выдают официальные ведомства — они показывают, что с воздухом все хорошо! А то, что, реально, дышать невозможно этим воздухом, так нам это кажется.... Простите, но это политика тихого геноцида!» — пишет во Facebook красноярец Сергей Волков.

Некоторые даже начали сомневаться, что так называемые мобильные лаборатории проверки воздуха, о которых рассказывают в минэкологии края, существуют. Но доказательства всё же нашлись:

Вонь и дымка не давала покоя и жителям якобы экологически чистого микрорайона.

«Что такое НМУ, а в народе „черное небо“, в Красноярске? Это когда даже в Академгородоке пахнет углем, а над городом сизый туман, окутавший плотно-плотно весь центр... А потом меня спрашивают почему я переехал? Потому что дышать нечем в Красноярске! И еще 7-10 лет назад такого не было», — пишет бывший красноярец Светослав Петров, переехавший жить в Москву.

Красноярские блогеры снимали видео и отмечали под ними известных людей, чтобы привлечь внимание к тому, что город буквально задыхается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Карина Потапова (Гузиковская) (@karishaguzya) 18 Фев 2020 в 4:03 PST

И красноярцев услышали. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал об экологической ситуации в городе стих и опубликовал его в соцсети.

«Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму

...

Ждут, когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая»

Стоп, паника! Едет Росприроднадзор

В минэкологии края в ответ на жалобы красноярцев о «чёрном небе» давали утешительные прогнозы, обещая, что вредные вещества в воздухе скоро рассеются, а режим НМУ связан с переменчивой погодой. Красноярцам посоветовали звонить в ведомство и сообщать об очагах скопления дым. Даже сделали «горячую линию» бесплатной (теперь жаловаться можно по городскому 8(391)21-21-706 и федеральному номерам 8-800-20-11-116).

Губернатор Красноярского края Александр Усс отреагировал на происходящее, написав в своём инстаграме, что 25 февраля в город приедет руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Проинформировал о сложной ситуации в Красноярске на фоне неблагоприятных метеорологических условий, и предложил на месте обсудить дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в краевом центре».

Изменит ли приезд федеральной чиновницы ситуацию с «чёрным небом» в Красноярске — пока неясно. Но горожане подмечают любые улучшения, чтобы успеть «надышаться в запой», до следующей волны дыма.

Кто-то продолжает собирать ужасающие доказательства, что в городе опасно дышать. А некоторые, прячась от полицейских, устраивают одиночные пикеты поближе к городской и краевой администрации. Согласованный митинг против «черного неба», по предварительной информации организаторов, пройдёт 29 марта в 14:00 на Красной площади (дату и время проведения мэрия ещё не одобрила).

Сквозь дым и слезы следящая за всем интернет-газета Newslab