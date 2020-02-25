«Я никогда этого не забуду!»: лучшие снимки красноярцев с первенства мира по кёрлингу

В Красноярске завершилось первенство мира по кёрлингу среди юниоров. Каждый соревновательный день подарил массу эмоций спортсменам, почетным гостям игр и волонтёрам. Newslab собрал самые красочные снимки и истории болельщиков из соцсетей.

На трибунах «Кристалл арены» можно было встретить болельщиков не только из различных городов России, но и стран. Зрители внимательно следили за игроками, чтобы не пропустить ничего интересного.

А на каждый заброшенный в центр дома камень поднимали флажки повыше, заряжая спортсменов на дальнейший успех.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @_yourtrolleys_ 19 Фев 2020 в 10:04 PST

«Болеть всем сердцем и снимать не получается. Но немножко для истории вам классной победы», — пишут красноярцы в перерывах между играми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от InnaKalina (@innkalina) 17 Фев 2020 в 9:16 PST

В залах ледового дворца организовали множество развлекательных зон для болельщиков. Больше всего пользовались популярностью мини-дорожка для кёрлинга и настольная игра с камнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФОТОГРАФ КРАСНОЯРСК (@kuli_baba) 19 Фев 2020 в 8:52 PST

Здорово справлялись со своей задачей и волонтёры. По их словам, общение с иностранными спортсменами — тот опыт, что точно запомнится на всю жизнь.

«Быть волонтёром — это получать улыбку в ответ на улыбку. Когда ты идёшь по городу, светишься от внутреннего света и хочешь поделиться им с горожанами, лишь редкие прохожие улыбнутся в ответ. Всё меняется, когда ты волонтёришь. Общаться со своими товарищами, гостями и спортсменами. Каждая нация уникальна. У всех разные традиции. И взаимоотношения возникают особые. На кёрлинге ведётся „охота“ за значками от канадцев, например», — рассказала красноярка, работавшая на первенстве волонтёром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАРТА ЖЕЛАНИЙ КРАСНОЯРСК (@frau_pabst) 19 Фев 2020 в 5:26 PST

Жители и гости Красноярска успели обзавестись на спортивном турнире зарубежными друзьями, а также новыми кумирами среди спортсменов.

А как вам такое фото на память?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от зовите Ане4кой💕 (@bbyann_) 19 Фев 2020 в 1:39 PST

«1000 метров кабеля и 360 минут ежедневного прямого эфира — всё это о телетрансляции первенства мира по кёрлингу», — пишет руководитель Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов в своём инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Уразов (@urazov_max) 18 Фев 2020 в 4:18 PST

Керлинг — это семейный вид спорта, во многих командах играют родственники. И болеть за спортсменов красноярцы приходили целыми семьями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгения Андреева (@evgeniya_andreevs) 16 Фев 2020 в 7:39 PST

Безусловно, самым незабываемым для всех гостей и участников первенства стал его финал 22 февраля. После награждения участников соревнований заработанными медалями, на льду «Кристалл арены» устроили грандиозное шоу. Постановщиком церемонии закрытия, как и во время Зимней универсиады-2019, стал серебряный призер зимних Олимпийских игр по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух.

Посмотреть эту публикацию в Instagram thank you @krasnoyarsk2019 #wjcc2020 #керлинг2020 Публикация от Daria Terekhova (@datpizzalover) 22 Фев 2020 в 4:11 PST

Выступали танцоры и циркачи, порадовал зрителей и певец Тимур Родригез.

Можно с уверенностью сказать — первенство стало одним из ярчайших событий в спортивной истории Красноярского края. Ждем всех на следующих крупных соревнованиях — Кубке мира по фристайлу, который стартует в Красноярске уже совсем скоро!

Интернет-газета Newslab