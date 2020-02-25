«Я никогда этого не забуду!»: лучшие снимки красноярцев с первенства мира по кёрлингу

На трибунах «Кристалл арены» можно было встретить болельщиков не только из различных городов России, но и стран. Зрители внимательно следили за игроками, чтобы не пропустить ничего интересного.
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Первенство мира по кёрлингу... 🥌 🥌 🥌 Primacy of the world in curling #керлинг #первенствомира #красноярск
Публикация от Sports Of Siberia (@sports_of_siberia) 14 Фев 2020 в 8:42 PST
А на каждый заброшенный в центр дома камень поднимали флажки повыше, заряжая спортсменов на дальнейший успех.
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Публикация от @_yourtrolleys_ 19 Фев 2020 в 10:04 PST
«Болеть всем сердцем и снимать не получается. Но немножко для истории вам классной победы», — пишут красноярцы в перерывах между играми.
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Публикация от InnaKalina (@innkalina) 17 Фев 2020 в 9:16 PST
В залах ледового дворца организовали множество развлекательных зон для болельщиков. Больше всего пользовались популярностью мини-дорожка для кёрлинга и настольная игра с камнями.
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Ходили первый раз на #Керлинг 🙃 Первенство мира среди юниоров. Очень интересно наблюдать вживую 😁👍🏼 Ребята из России хорошо играли! 18.02.2020 #Красноярск
Публикация от Lubashik (@mademoaselle) 19 Фев 2020 в 9:19 PST
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Публикация от ФОТОГРАФ КРАСНОЯРСК (@kuli_baba) 19 Фев 2020 в 8:52 PST
Здорово справлялись со своей задачей и волонтёры. По их словам, общение с иностранными спортсменами — тот опыт, что точно запомнится на всю жизнь.
«Быть волонтёром — это получать улыбку в ответ на улыбку. Когда ты идёшь по городу, светишься от внутреннего света и хочешь поделиться им с горожанами, лишь редкие прохожие улыбнутся в ответ. Всё меняется, когда ты волонтёришь. Общаться со своими товарищами, гостями и спортсменами. Каждая нация уникальна. У всех разные традиции. И взаимоотношения возникают особые. На кёрлинге ведётся „охота“ за значками от канадцев, например», — рассказала красноярка, работавшая на первенстве волонтёром.
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Публикация от КАРТА ЖЕЛАНИЙ КРАСНОЯРСК (@frau_pabst) 19 Фев 2020 в 5:26 PST
Жители и гости Красноярска успели обзавестись на спортивном турнире зарубежными друзьями, а также новыми кумирами среди спортсменов.
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I’ll never forget you😍🤗😭 #атташе#атташемедиа#wjcc2020#curling2020#керлинг2020#моякоманда#wcf#wcfmedia @krasnoyarsk2019 @worldcurling
Публикация от Valeria Gorban (@lera.amor) 22 Фев 2020 в 11:30 PST
А как вам такое фото на память?
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Публикация от зовите Ане4кой💕 (@bbyann_) 19 Фев 2020 в 1:39 PST
«1000 метров кабеля и 360 минут ежедневного прямого эфира — всё это о телетрансляции первенства мира по кёрлингу», — пишет руководитель Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов в своём инстаграме.
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Публикация от Максим Уразов (@urazov_max) 18 Фев 2020 в 4:18 PST
Керлинг — это семейный вид спорта, во многих командах играют родственники. И болеть за спортсменов красноярцы приходили целыми семьями.
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Публикация от Евгения Андреева (@evgeniya_andreevs) 16 Фев 2020 в 7:39 PST
Безусловно, самым незабываемым для всех гостей и участников первенства стал его финал 22 февраля. После награждения участников соревнований заработанными медалями, на льду «Кристалл арены» устроили грандиозное шоу. Постановщиком церемонии закрытия, как и во время Зимней универсиады-2019, стал серебряный призер зимних Олимпийских игр по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух.
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thank you @krasnoyarsk2019 #wjcc2020 #керлинг2020
Публикация от Daria Terekhova (@datpizzalover) 22 Фев 2020 в 4:11 PST
Выступали танцоры и циркачи, порадовал зрителей и певец Тимур Родригез.
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Очень красивое шоу было на церемонии награждения 👍😊 #керлинг #керлинг2020 #ильяавербух #ильяавербухшоу
Публикация от Tamara Kazanskaya (@tamriko_sk) 22 Фев 2020 в 9:00 PST
Можно с уверенностью сказать — первенство стало одним из ярчайших событий в спортивной истории Красноярского края. Ждем всех на следующих крупных соревнованиях — Кубке мира по фристайлу, который стартует в Красноярске уже совсем скоро!
Интернет-газета Newslab