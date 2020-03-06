«Сюрприза в скафандре я точно не ожидала!»: краснояркам устроили космическое поздравление

Накануне 8 Марта красноярских девушек и женщин прямо в центре города поздравил космонавт. Всем прекрасным дамам раздали небольшие сюрпризы, чтобы порадовать с наступающим весенним праздником и подарить хорошее настроение — пусть и не в самый погожий день! Делимся с вами яркими фотокарточками с необычной акции на проспекте Мира.

Ты просто космос!

В эту пятницу возле памятника Поздееву на проспекте Мира (проспект Мира, 83) развернулось необычное действо. «Национальная космическая компания» придумала неординарный подарок для красноярок с Международным женским днём. Ровно в полдень на улице появился человек в костюме космонавта, чтобы поздравить всех представительниц прекрасного пола.

Сказать, что дамы были удивлены — ничего не сказать. Вы бы и сами удивились, если бы внезапно встретили человека в скафандре в самом центре города!

Космонавт подарил краснояркам 500 имбирных пряников ручной работы, специально изготовленных к празднику. На них изображена ракета, чтобы легче было ставить невероятные, просто космические цели — и так же быстро их достигать.

«Я уже чувствовала, что с сегодняшнего дня начнутся поздравления, но чтобы такое! Очень приятно! Вообще считаю, что делать приятное всем вокруг, не только девушкам, нужно почаще. Ещё и сладкий сюрприз — я очень довольна!», — поделилась своими впечатлениями Анна.

Девушки старались сделать как можно больше интересных фото с космонавтом, тем более, что у него были для этого специальные таблички с надписями: «Ты просто космос» или «Счастье в космосе».

«Я, пожалуй, расскажу сейчас коллегам, что тут такие интересности творятся. Пусть сходят, тоже порадуются. С праздником, девочки, желаю нам почаще удивляться хорошим вещам», — поздравила всех красноярка Юлия.

Тема космоса всегда кажется чем-то неизведанным, недоступным. «Национальная космическая компания» занимается развитием частной космонавтики, осваивает современные технологии и даже проектирует настоящие ракеты. А ещё нередко устраивает подобные мероприятия для популяризации этой сферы.

Все красноярки, которым посчастливилось оказаться на проспекте Мира в полдень, точно продолжили свой день в хорошем настроении и с космическими эмоциями.

Интернет-газета Newslab,

фотографии Александра Гребенникова