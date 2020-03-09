«Фристайл завоевал наши сердца!»: как в Красноярске прошел финал Кубка мира по акробатике

В Красноярске прошел финальный этап Кубка мира по фристайлу в акробатике. Кубок мира в этой дисциплине состоит из семи этапов, и именно в нашем городе подвели итоги сезона, и спортсмены получили хрустальные глобусы. Как прошел финал — смотрите в фоторепортаже Newslab.

8 марта днем на трассе кластера «Сопка» проходил отбор фристайлистов для участия в финальной части соревнований. После квалификации и у мужчин, и у женщин борьбу за медали продолжили 12 спортсменов. В суперфинале встретились 6 сильнейших мужчин и 6 сильнейших женщин.

Посмотреть на невероятные прыжки акробатов пришло очень много зрителей. Погода 8 марта не подвела — шел снег, а ветер был не таким обжигающим, как накануне. Красноярцы вдоволь налюбовались выступлениями фристайлистов, побывали на интересных локациях и получили заряд отличного настроения.

«Приятно видеть сегодня здесь много красноярцев в прекрасном настроении. Фристайл — относительно новый вид спорта для нашего города, но, как мне кажется, он уже успел завоевать сердца горожан. Буквально за три месяца жители краевой столицы смогли увидеть четыре крупных события мирового масштаба. И самое главное, они уже относятся к этому, как к обыденному делу. Это означает одну простую вещь — Красноярск, как спортивный город, стал заметен не только на карте России, но и на карте мира»«, — подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.

Среди женщин фристайлисток победу одержала Лора Пил из Австралии, которая набрала за весь сезон 469 баллов.

«Я очень рада! Все это время я чувствовала некоторое давление, но после победы могу расслабиться. Трасса в Красноярске мне очень понравилась», — поделилась впечатлениями спортсменка.

Во время финальной программы соревнований среди мужчин болельщикам выдалась возможность поддержать сразу трех российских спортсменов — Павла Кротова, Максима и Илью Буровых.

Среди мужчин сильнейшим стал фристайлист из Швейцарии Ноэ Рот. Вторую ступень пьедестала занял россиянин Павел Кротов, а замкнул тройку лидеров соревнований Льюис Ирвинг из Канады.

«Мы к этим стартам готовились очень серьезно. Хорошо, что и погода позволила нам все сделать достойно. Отзывы и о трассе могула, и о трассе акробатики — прекрасные. Международная федерация лыжного спорта и иностранные спортсмены тоже очень высоко оценили организацию соревнований и инфраструктуру кластера „Сопка“. Мы предоставили участникам возможность тренироваться в батутном зале и открыли для них тренажерные залы, хотя обычно на других этапах Кубка мира такой возможности у них не было. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в подготовке соревнований», — заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«Еще совсем недавно многие не знали, где находится Красноярск. Но год назад здесь прошла Зимняя универсиада-2019, которая открыла новые возможности для края и дала нам повод гордиться нашим городом. С тех пор во всем мире знают, что Красноярск — столица большого прекрасного края, столица Енисейской Сибири. Надеюсь, что в нашем городе будет еще больше крупных международных событий, чтобы Красноярск окончательно получил статус мирового центра по зимним видам спорта», — подвел итоги этапов Кубка мира по фристайлу руководитель Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов.

На два дня Красноярск превратился в мировую столицу фристайла. В город съехались лучшие спортсмены со всего мира, чтобы показать класс в этом виде спорта. Красноярск впервые принимал соревнования такого высокого уровня и показал полную готовность.

Интернет-газета Newslab. Фотографии Алины Ковригиной