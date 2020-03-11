«Самый крутой праздник этой зимы!»: лучшие фото из соцсетей красноярцев с Кубка мира по фристайлу

На соревнования участников этапов Кубка мира красноярцы заранее покупали билеты, чтобы занять лучшие места на трибуне — прямо напротив трасс.
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Публикация от Marina (@marinamutovina) 8 Мар 2020 в 9:10 PDT
Но даже те, кто несколько часов провел на ногах, не успевал замерзнуть. В перерывах между выступлениями спортсменов для болельщиков оба дня работали аниматоры и ведущие.
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Публикация от Лариса (@larisashm) 8 Мар 2020 в 6:15 PDT
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Публикация от @kse._.sha 8 Мар 2020 в 9:09 PDT
Радовали гостей и живые хаски.
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Кубок мира FIS по фристайлу. #фристайл #могул #акробатика #кубокмира #хаски #сопка
Публикация от Иван (@ivan_daniluyk) 7 Мар 2020 в 8:35 PST
Болельщики разбирали атрибутику с символикой Кубка мира по фристайлу, чтобы подбадривать спортсменов.
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Публикация от @semark124 8 Мар 2020 в 10:29 PDT
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Публикация от Данила Блинов (@dan_blinov) 8 Мар 2020 в 8:02 PDT
«Этап Кубка мира по фристайлу в Красноярске — это было круто»;
«На трассах акробатика и могул в эти дни было по-настоящему жарко! Проведение спортивного мероприятия на открытом объекте зимой — это не простая задача... Снег, ветер и колебания температурного режима — это испытания для настоящих профессионалов своего дела», — пишут в соцсетях красноярцы.
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Публикация от Katerina’92 (@zhueal) 9 Мар 2020 в 7:07 PDT
Кстати, многие девушки писали в Инстаграме, что провести 8 Марта на соревнованиях по акробатике — прекрасный необычный подарок.
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Публикация от @olesiaservulya 8 Мар 2020 в 4:56 PDT
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Публикация от solomko_ok (@oksana.solomko) 7 Мар 2020 в 8:09 PST
Самой большой удачей было поймать победителей и призеров сразу после соревнований, чтобы сфотографироваться с ними на фоне невероятно красивой «Сопки».
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Публикация от Ksenia Zavadyak / 珺瑶 (@ksusha_15) 8 Мар 2020 в 9:37 PDT
Мало у кого в ленте после выходных на фристайлу осталось всего одно фото, чаще всего это настоящий фоторепортаж!
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Публикация от Владислав Курской (@vladosss1337) 10 Мар 2020 в 8:27 PDT
«Нереальные вещи вчера вытворяли ребята на Кубке мира по фристайлу в дисциплине акробатика, просто ВАУ», — пишут гости соревнований.
И это точно было что-то невероятное. Вы только посмотрите!
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Публикация от Алина Ковригина (@alina.d.kovrigina) 8 Мар 2020 в 10:56 PDT
Болельщиков каждый день встречали и провожали улыбками волонтеры.
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Публикация от Леныч Севцова (@_gull_lena_) 8 Мар 2020 в 9:32 PDT
А для общения с иностранными спортсменами сразу после выступлений почти без перерыва трудилась команда красноярских переводчиков — с английского, французского, китайского и других языков.
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Публикация от Eugenia (@luminous.genie) 9 Мар 2020 в 9:53 PDT
Соревнования по могулу и акробатике завершились ярким фейерверком.
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Публикация от @zevakin777 8 Мар 2020 в 8:20 PDT
Спортсмены со всего мира, наверняка, запомнят не только радость от побед на красноярских трассах, но и прекрасные достопримечательности Красноярска.
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#Repost @krasnoyarsk2019 @download.ins --- Сегодня гости и участники этапов Кубка мира по фристайлу побывали на экскурсии по Красноярску🏞 ⠀ Представители сборных Канады и Беларуси посетили побывали у часовни Параскевы Пятницы, а также насладились видами Енисея на набережной. ⠀ #фристайл2020 #Фристайл #кубокмира2020 #Красноярск #fisfreestyle
Публикация от A-House Hotel 🌟🌟🌟 (@a_house_hotel) 4 Мар 2020 в 5:09 PST
А зрелищная борьба фристайлистов останется навсегда в памяти всех красноярцев и гостей города, которые смогли побывать на трибунах и в фан-зоне. А мы ждем новых спортивных праздников!
Интернет-газета Newslab