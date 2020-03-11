«Самый крутой праздник этой зимы!»: лучшие фото из соцсетей красноярцев с Кубка мира по фристайлу

В Красноярске завершилось очередное спортивное событие международного масштаба. В течение двух мартовских праздничных выходных на трассах кластера «Сопка» сильнейшие фристайлисты из 15 стран сражались за медали в парном могуле и акробатике. Любителей экстремальной красоты на снежных склонах не испугали ни ветер, ни снег. А в Instagram остались сотни постов зрителей о соревнованиях. Newslab собрал лучшие фотокарточки и видео, ищите себя на них!

На соревнования участников этапов Кубка мира красноярцы заранее покупали билеты, чтобы занять лучшие места на трибуне — прямо напротив трасс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina (@marinamutovina) 8 Мар 2020 в 9:10 PDT

Но даже те, кто несколько часов провел на ногах, не успевал замерзнуть. В перерывах между выступлениями спортсменов для болельщиков оба дня работали аниматоры и ведущие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мега супер круто Публикация от Лариса (@larisashm) 8 Мар 2020 в 6:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kse._.sha 8 Мар 2020 в 9:09 PDT

Радовали гостей и живые хаски.

Болельщики разбирали атрибутику с символикой Кубка мира по фристайлу, чтобы подбадривать спортсменов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @semark124 8 Мар 2020 в 10:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Данила Блинов (@dan_blinov) 8 Мар 2020 в 8:02 PDT

«Этап Кубка мира по фристайлу в Красноярске — это было круто»; «На трассах акробатика и могул в эти дни было по-настоящему жарко! Проведение спортивного мероприятия на открытом объекте зимой — это не простая задача... Снег, ветер и колебания температурного режима — это испытания для настоящих профессионалов своего дела», — пишут в соцсетях красноярцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina’92 (@zhueal) 9 Мар 2020 в 7:07 PDT

Кстати, многие девушки писали в Инстаграме, что провести 8 Марта на соревнованиях по акробатике — прекрасный необычный подарок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @olesiaservulya 8 Мар 2020 в 4:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от solomko_ok (@oksana.solomko) 7 Мар 2020 в 8:09 PST

Самой большой удачей было поймать победителей и призеров сразу после соревнований, чтобы сфотографироваться с ними на фоне невероятно красивой «Сопки».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ksenia Zavadyak / 珺瑶 (@ksusha_15) 8 Мар 2020 в 9:37 PDT

Мало у кого в ленте после выходных на фристайлу осталось всего одно фото, чаще всего это настоящий фоторепортаж!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислав Курской (@vladosss1337) 10 Мар 2020 в 8:27 PDT

«Нереальные вещи вчера вытворяли ребята на Кубке мира по фристайлу в дисциплине акробатика, просто ВАУ», — пишут гости соревнований.

И это точно было что-то невероятное. Вы только посмотрите!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Ковригина (@alina.d.kovrigina) 8 Мар 2020 в 10:56 PDT

Болельщиков каждый день встречали и провожали улыбками волонтеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леныч Севцова (@_gull_lena_) 8 Мар 2020 в 9:32 PDT

А для общения с иностранными спортсменами сразу после выступлений почти без перерыва трудилась команда красноярских переводчиков — с английского, французского, китайского и других языков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugenia (@luminous.genie) 9 Мар 2020 в 9:53 PDT

Соревнования по могулу и акробатике завершились ярким фейерверком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zevakin777 8 Мар 2020 в 8:20 PDT

Спортсмены со всего мира, наверняка, запомнят не только радость от побед на красноярских трассах, но и прекрасные достопримечательности Красноярска.

А зрелищная борьба фристайлистов останется навсегда в памяти всех красноярцев и гостей города, которые смогли побывать на трибунах и в фан-зоне. А мы ждем новых спортивных праздников!



Интернет-газета Newslab