С 30 марта в Красноярске объявили о закрытии всех общественных мест, а горожан попросили провести время дома, не выходя на улицу. Newslab пробежался по опустевшим площадям и проездам (конечно, в маске и перчатках) и подсмотрел, как город переживает карантин. Смотрите фотоподборку скучающих жителей.

Первым делом пройдемся на остров Татышев, где в выходные собирается много любителей бега, подтягиваний и велосипедов. Народу здесь не так много, но и погода на выходных была не самая приятная. Непонятно, кто разогнал горожан — ветер со снегом или все же коронавирус.

Но сказать, что остров Татышев совершенно пустой нельзя. Многие вышли на пробежку с друзьями, кто-то пришел покормить птичек на острове, некоторые привели на прогулку детей.

В это же время транспортная жизнь города кипела. Например, на Коммунальном мосту поток машин не напоминал о карантине.

Торговые центры в Красноярске долго не хотели закрываться. Некоторые — например, «Леруа Мерлен», пришлось даже закрывать принудительно. Что же происходит с другими ТРЦ города?

Почти все торговые точки закрылись, но люди все равно находили лазейки, как купить товары не первой необходимости.

Красноярские пенсионеры оказались одним из самых вероломных слоев населения. Их тяга к перемещениям поборола все запреты и даже угрозы здоровью и жизни. Любой, кто выходил в эти дни из дома, скажет — без пенсионера не обходилось ни в магазине, ни в автобусе.

Возможно, люди предчувствовали полную самоизоляцию и пытались насладиться последними часами «свободы».

В любом случае, сейчас карантин уходит в прошлое. Ведь на смену ему пришла самоизоляция, а значит даже одиночные выходы без причины — непозволительная роскошь.

Сколько еще красноярцам предстоит самоизолироваться, неизвестно. Возможно, будь в дни карантина на улицах, в магазинах и парках меньше гуляющих, вся страна обошлась бы пресловутыми рекомендациями и не ушла бы на всеобщее заточение. Пока же остается только ждать и соблюдать все предписанные запреты.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной