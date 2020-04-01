Коронавирус в Красноярском крае: заражены 60, вылечены 8, на подтверждении 25, на карантине 4763
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«Одиночество — сволочь»: что творится на улицах закрытого Красноярска

«Одиночество — сволочь»: что творится на улицах закрытого Красноярска

01.04.2020
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«Пусто и мрачно» — привыкай, Красноярск

Первым делом пройдемся на остров Татышев, где в выходные собирается много любителей бега, подтягиваний и велосипедов. Народу здесь не так много, но и погода на выходных была не самая приятная. Непонятно, кто разогнал горожан — ветер со снегом или все же коронавирус.

Рыбаки вообще склонны к самоизоляции. Видимо, сейчас они в самом тренде
Домоседство — это хорошо, но физическую форму никто не отменял
Как и голодных уток
Тренировки по кроссфиту теперь не отдают флэшмобом качков
Общепит скучает больше всех

Но сказать, что остров Татышев совершенно пустой нельзя. Многие вышли на пробежку с друзьями, кто-то пришел покормить птичек на острове, некоторые привели на прогулку детей.

Сухая погода все же «выгоняет» на улицы любителей спорта. Дорожки Татышева не пустуют, несмотря на просьбы и уговоры
Конечно, вдвоем бегать и веселее, и «безопаснее» в нынешнее время
А вот точки общепита закрыты, как и положено
«А мне неплохо и в компании голубей. Сейчас еще и суслики подтянутся»
Для выходного дня машин на Октябрьском мосту не так уж и мало. Надеемся, все едут на работу

В это же время транспортная жизнь города кипела. Например, на Коммунальном мосту поток машин не напоминал о карантине.

У всех нарисовались срочные дела и поездки

Торговые центры в Красноярске долго не хотели закрываться. Некоторые — например, «Леруа Мерлен», пришлось даже закрывать принудительно. Что же происходит с другими ТРЦ города?

Парковка перед ТРЦ «Комсомолл» пуста. Здесь и в обычное время людей было немного
Перед ТРЦ «Июнь» только одинокие авто. Сам комплекс закрыт
А вот в центре города машин, будто в будний некарантинный день
Хотя большинство магазинов не работает
А весь общепит работает только на доставке
Прохожих в центре можно встретить, в основном, только по одному
Некоторые в масках, но большинство все же их не использует

Почти все торговые точки закрылись, но люди все равно находили лазейки, как купить товары не первой необходимости.

Доставка цветов в метре от магазина

Красноярские пенсионеры оказались одним из самых вероломных слоев населения. Их тяга к перемещениям поборола все запреты и даже угрозы здоровью и жизни. Любой, кто выходил в эти дни из дома, скажет — без пенсионера не обходилось ни в магазине, ни в автобусе.

Как оказалось, люди старшего возраста очень любят гулять
И перемещаться на автобусах

Возможно, люди предчувствовали полную самоизоляцию и пытались насладиться последними часами «свободы».

Храмы и церкви долго «держались», прихожане в них были
Эти спутники Покровского собора в центре города тоже никуда не делись

В любом случае, сейчас карантин уходит в прошлое. Ведь на смену ему пришла самоизоляция, а значит даже одиночные выходы без причины — непозволительная роскошь.

Режим «дом — работа — дом» теперь не скучная обыденность, а мечта тысяч красноярцев, заключенных в квартире

Сколько еще красноярцам предстоит самоизолироваться, неизвестно. Возможно, будь в дни карантина на улицах, в магазинах и парках меньше гуляющих, вся страна обошлась бы пресловутыми рекомендациями и не ушла бы на всеобщее заточение. Пока же остается только ждать и соблюдать все предписанные запреты.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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