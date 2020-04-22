Коронавирус в Красноярском крае: заразились 574, выздоровели 65. Умерли 7.
>
>
От первых вагонов до новых месторождений: Ачинскому глиноземному комбинату — 50 лет

От первых вагонов до новых месторождений: Ачинскому глиноземному комбинату — 50 лет

Интернет-газета Newslab.ru
22.04.2020
11

Строительная площадка Ачинского глиноземного комбината
Строительство Ачинского глиноземного комбината
Строительство Ачинского глиноземного комбината
Строительство Ачинского глиноземного комбината

Возведение Ачинского глиноземного комбината продолжалось 15 лет, стройка получила статус Всесоюзной ударной комсомольской. АГК стал одним из важнейших звеньев в огромной машине отечественной цветной металлургии, неотъемлемой частью созданного в Красноярском крае энергометаллургического кластера, в который также входят КрАЗ и Красноярская ГЭС.

Ачинский глиноземный комбинат
Ачинский глиноземный комбинат
Первые вагоны с глиноземом

Сегодня АГК — один из крупнейших поставщиков глинозема РУСАЛа. Его экономическая эффективность обусловлена географической близостью основных потребителей, наличием собственной сырьевой и энергетической базы. Комбинат осваивает современную технику, модернизирует инфраструктуру и оборудование, выполняет масштабные природоохранные мероприятия.

Мазульский известняковый рудник, расположенный в нескольких километрах от АГК
Оттуда при помощи большегрузных самосвалов известняк доставляется в производство
В обновление горнотранспортной техники АГК ежегодно инвестирует более 1 миллиарда рублей. В марте 2020 года поступила первая партия техники в составе шести 55-тонных БелАЗов
В сырьевом цехе руда проходит несколько стадий дробления
Одна из двенадцати печей спекания. В них при температуре 1200 градусов спекается нефелин с известняком. Каждая печь имеет длину 185 метров и диаметр 5 метров
Оксид алюминия, больше известный как глинозем. Из него в электролизных ваннах КрАЗа получают алюминий-металл

Ежегодные инвестиции РУСАЛа в развитие АГК исчисляются миллиардами рублей. Будущее предприятия связано с развитием сырьевой базы, производством новых видов продукции. Начато освоение нового — Горячегорского месторождения нефелиновой руды, запасов которого хватит как минимум на 60 лет.

АГК занимает ведущие позиции в промышленности Красноярского края, вносит весомый вклад в экономическое развитие города Ачинска и всего региона. В свое время благодаря строительству комбината Ачинск превратился в крупный и современный населенный пункт, а входящая в его состав ТЭЦ обеспечивает город теплом и водой. И сегодня предприятие помогает обустраивать родной город, улучшать социальную инфраструктуру, создавать комфортную среду.

Ачинский глиноземный комбинат компании РУСАЛ — один из крупнейших и единственный в мире производитель глинозема из нефелиновой руды. Объем производства составляет около 1 млн. тонн глинозема в год. АГК также производит кальцинированную соду и сульфат калия

С 2015 года между АГК и Ачинском действует соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, направленное на обновление материальной базы учреждений образования, культуры и спорта. Компания вложила значительные средства в капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием городского Дворца культуры и школы № 8, реконструкцию Парка Победы, благоустройство сквера «Металлург» и улицы Кравченко, проведение городских праздников и др.

При финансовой поддержке РУСАЛа в Ачинске появилось новое место семейного отдыха — Сквер Металлургов, который стал настоящим центром притяжения для детей, молодежи и взрослых. На бывшем пустыре теперь игровые комплексы, фонтан, детские площадки, спортивные тренажеры и даже амфитеатр, где уже выступали, например, музыканты красноярского симфонического оркестра
На средства РУСАЛа в Ачинске отремонтирована школа № 8

В 2020 году РУСАЛ направит на развитие социальной инфраструктуры Ачинска рекордную сумму — более 53 млн рублей. Из них большая часть средств инвестирована в реконструкцию здания для размещения детского технопарка «Кванториум РУСАЛа».

50 лет продолжается безупречный труд многотысячного коллектива высококвалифицированных специалистов. Ачинск не зря считается городом металлургов — на комбинате работает уже третье поколение глиноземщиков. За полвека сложились целые династии, чьи фамилии навсегда вписаны в славную историю предприятия.

50 лет — время новых свершений, и комбинат впишет в историю российской промышленности еще множество ярких страниц и преумножит количество побед, которыми будет гордиться вся страна.

Фото: пресс-служба АГК

Рекомендуем почитать