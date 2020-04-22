22 апреля Ачинский глиноземный комбинат компании РУСАЛ отмечает 50-летний юбилей. Полвека назад с АГК на КрАЗ был отправлен первый железнодорожный состав с глиноземом. Уникальное производство сделало комбинат передовым для внедрения инновационных идей и технологий.

Возведение Ачинского глиноземного комбината продолжалось 15 лет, стройка получила статус Всесоюзной ударной комсомольской. АГК стал одним из важнейших звеньев в огромной машине отечественной цветной металлургии, неотъемлемой частью созданного в Красноярском крае энергометаллургического кластера, в который также входят КрАЗ и Красноярская ГЭС.

Сегодня АГК — один из крупнейших поставщиков глинозема РУСАЛа. Его экономическая эффективность обусловлена географической близостью основных потребителей, наличием собственной сырьевой и энергетической базы. Комбинат осваивает современную технику, модернизирует инфраструктуру и оборудование, выполняет масштабные природоохранные мероприятия.

Ежегодные инвестиции РУСАЛа в развитие АГК исчисляются миллиардами рублей. Будущее предприятия связано с развитием сырьевой базы, производством новых видов продукции. Начато освоение нового — Горячегорского месторождения нефелиновой руды, запасов которого хватит как минимум на 60 лет.

АГК занимает ведущие позиции в промышленности Красноярского края, вносит весомый вклад в экономическое развитие города Ачинска и всего региона. В свое время благодаря строительству комбината Ачинск превратился в крупный и современный населенный пункт, а входящая в его состав ТЭЦ обеспечивает город теплом и водой. И сегодня предприятие помогает обустраивать родной город, улучшать социальную инфраструктуру, создавать комфортную среду.

С 2015 года между АГК и Ачинском действует соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, направленное на обновление материальной базы учреждений образования, культуры и спорта. Компания вложила значительные средства в капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием городского Дворца культуры и школы № 8, реконструкцию Парка Победы, благоустройство сквера «Металлург» и улицы Кравченко, проведение городских праздников и др.

В 2020 году РУСАЛ направит на развитие социальной инфраструктуры Ачинска рекордную сумму — более 53 млн рублей. Из них большая часть средств инвестирована в реконструкцию здания для размещения детского технопарка «Кванториум РУСАЛа».

50 лет продолжается безупречный труд многотысячного коллектива высококвалифицированных специалистов. Ачинск не зря считается городом металлургов — на комбинате работает уже третье поколение глиноземщиков. За полвека сложились целые династии, чьи фамилии навсегда вписаны в славную историю предприятия.

50 лет — время новых свершений, и комбинат впишет в историю российской промышленности еще множество ярких страниц и преумножит количество побед, которыми будет гордиться вся страна.

Фото: пресс-служба АГК