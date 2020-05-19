Коронавирус в Красноярском крае: заразились 3 847 (в Красноярске +136 за сутки), выздоровели 834. Умерли 29.
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«Кто-то паникует, а кто-то заражает!»: Newslab проверил масочный режим в красноярских маршрутках

«Кто-то паникует, а кто-то заражает!»: Newslab проверил масочный режим в красноярских маршрутках

19.05.2020
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Типичный кондуктор в маршрутке Красноярска

«Вот пусть мне выдадут маску — тогда надену!»

С ужесточением режима 13 мая во всех автобусах и троллейбусах расклеили специальные красные плакаты «Внимание! Здесь нужно использовать защитную маску». По факту, угроза заражения новой инфекцией начинается уже с остановки общественного транспорта. Всем следует соблюдать 1,5-метровую социальную дистанцию и заранее облачаться в маски. Понимают это, к сожалению, не все.

Чтобы напомнить о профилактике коронавируса, с нами в рейд отправились сотрудники красноярского департамента транспорта. С собой несколько копий указа губернатора — вручать особенно непонятливым.

«Вы почему же без маски? Нет возможности приобрести её или сшить?» — интересуется главный специалист дептранса у красноярки на остановке «Театр оперы и балета».

Ответ короткий, но принципиальный: «Я носить маску не против, но если мне её выдадут. А так — простите».

Не всегда напоминание о профилактике коронавируса звучит убедительно для красноярцев, которые не готовы тратиться на средства защиты для себя самого.
На остановках почти все красноярцы ждут автобусы в масках — готовятся заранее.
По привычке многие ещё становятся близко друг к другу.
Угадайте, сколько здесь человек в масках?

В маршрутках картина ещё интереснее. За пару часов, что мы поколесили по городу на транспорте муниципальных перевозчиков (автобусы № 55, 56, троллейбус № 7) и частников (автобусы № 50, 53, 65), ни в одном из них не было пассажиров, которые бы резко отказывались надеть маску или отрицали её необходимость.

«Мы постоянно напоминаем, что при входе в автобус первым делом нужно надеть маску. Это не сложно, если держать её под рукой. Большинство без вопросов соглашаются, кто-то же отвечает „да хоть полицию зовите, не надену“. Такие случаи, скорее, исключение», — рассказывает кондуктор троллейбуса № 7.

Исключение не исключение, а прямо в этот момент в диалог вмешался один из таких не верящих в опасность коронавируса красноярец:

«Вирус! Панику только наводите, нет никакого вируса». После чего, не слушая наших советов надеть маску или хотя бы обработать руки антисептиком, просто выпрыгнул из автобуса на следующей остановке.

Почти все, кого мы замечали в маршрутках без маски, отвечали одно и то же «Ой, я забыла/забыла, но она у меня с собой, сейчас при вас надену». Почему это просто не взять за правило?
Разъясняли правила профилактики каждому пассажиру, который решил её не соблюдать.
Все кондукторы оказались «отличниками» масочного режима

«Вот из-за таких людей мы и будем до осени сидеть на самоизоляции. Ходят, а может, даже заражают других, кто их разберёт? Я свою маску за 15 минут сшила. Тут вопрос не в том, что людям денег на неё жалко, им всё равно на своё здоровье, тем более — на здоровье незнакомцев в автобусе», — тут же ответила другая красноярка в маске.

По визуальным наблюдениям, на утренних рейсах при средней наполняемости маршруток в масках, а в некоторых случаях просто повязках и платках на лице — около 80-90 % людей. Это высокий показатель. Наверное, после постоянных замечаний кондукторов, пассажиры стали чуточку внимательнее к себе и другим. В начале апреля ситация была гораздо хуже, отмечают наши спутники из дептранса.

Допустим, я езжу без маски — как меня накажут?

Требования масочного режима носят больше разъяснительный характер, но департамент транспорта начал жёстко следить за его исполнением. Нарушителей обещают не только штрафовать, но и выгонять из маршруток.

Заместитель руководителя департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко

«При этом главная наша задача — не наказать как можно больше людей, сейчас и так не самое простое время. Мы предупреждаем о последствиях безмятежности с использованием средств защиты. За статистикой распространения короновируса в крае следят почти все, и нужно понимать, что места массового скопления людей представляют наибольшую угрозу в этом плане», — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Этот кондуктор на 65-м маршруте даже не снимает перчатки. Пожалуй, лучший пример всем пассажирам на сегодня
Если у вас нет маски, прикрывайте лицо хотя бы платком или косынкой, как этот предприимчивый парень.
И не забывайте очищать руки антисептиками в салоне автобусов. Если не найдёте таких дозаторов, жалуйтесь в дептранс — перевозчиков попросят их установить.
Вот такие плакаты-предупреждения о масочном режиме появились в красноярских маршрутках.

Штрафовать за отсутствие масок власти обещают так же, как за нарушение режима самоизоляции:

  • для физлиц — штраф от 1 до 3 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — штраф от 15 до 30 тысяч;
  • для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
Материалы по теме
В Красноярске ввели масочный режим. Как правильно выбрать маску и сколько она стоит?
Штрафы, виды масок и цены на них

Повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Со следующей недели нашу эстафету рейдов в автобусах подхватят специалисты Красноярскгортранса и Роспотребнадзора, тогда от наказания будет уйти сложнее.

На пассажира могут собрать материалы о нарушении, а окончательное решение всё же остаётся за административной комиссией мэрии — оштрафовать человека или ограничиться предупреждением.

Отметим также, по рекомендациям Роспотребнадзора, маски в общественных местах и общественном транспорте должны носить дети, начиная со школьного возраста. Для детей младше вопрос отдаётся на усмотрение родителей.

Берегите себя и близких, и не забывайте про маски — это, пожалуй, меньшее, что можно сделать против заражения инфекцией за порогом вашего дома.

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Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной

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