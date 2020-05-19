«Кто-то паникует, а кто-то заражает!»: Newslab проверил масочный режим в красноярских маршрутках

Не секрет, что последнюю неделю красноярцев обязали носить защитные маски в общественном транспорте, такси и в закрытых помещениях. Мы уже выходили на контрольные проверки на улицы города, а сегодня решили заглянуть в маршрутки. Давайте узнаем, много ли в Красноярске осталось беспечных «корона-отрицателей» — тех, кто ленится носить маски вопреки закону и здравому смыслу.

«Вот пусть мне выдадут маску — тогда надену!»

С ужесточением режима 13 мая во всех автобусах и троллейбусах расклеили специальные красные плакаты «Внимание! Здесь нужно использовать защитную маску». По факту, угроза заражения новой инфекцией начинается уже с остановки общественного транспорта. Всем следует соблюдать 1,5-метровую социальную дистанцию и заранее облачаться в маски. Понимают это, к сожалению, не все.

Чтобы напомнить о профилактике коронавируса, с нами в рейд отправились сотрудники красноярского департамента транспорта. С собой несколько копий указа губернатора — вручать особенно непонятливым.

«Вы почему же без маски? Нет возможности приобрести её или сшить?» — интересуется главный специалист дептранса у красноярки на остановке «Театр оперы и балета».

Ответ короткий, но принципиальный: «Я носить маску не против, но если мне её выдадут. А так — простите».

В маршрутках картина ещё интереснее. За пару часов, что мы поколесили по городу на транспорте муниципальных перевозчиков (автобусы № 55, 56, троллейбус № 7) и частников (автобусы № 50, 53, 65), ни в одном из них не было пассажиров, которые бы резко отказывались надеть маску или отрицали её необходимость.

«Мы постоянно напоминаем, что при входе в автобус первым делом нужно надеть маску. Это не сложно, если держать её под рукой. Большинство без вопросов соглашаются, кто-то же отвечает „да хоть полицию зовите, не надену“. Такие случаи, скорее, исключение», — рассказывает кондуктор троллейбуса № 7.

Исключение не исключение, а прямо в этот момент в диалог вмешался один из таких не верящих в опасность коронавируса красноярец:

«Вирус! Панику только наводите, нет никакого вируса». После чего, не слушая наших советов надеть маску или хотя бы обработать руки антисептиком, просто выпрыгнул из автобуса на следующей остановке.

«Вот из-за таких людей мы и будем до осени сидеть на самоизоляции. Ходят, а может, даже заражают других, кто их разберёт? Я свою маску за 15 минут сшила. Тут вопрос не в том, что людям денег на неё жалко, им всё равно на своё здоровье, тем более — на здоровье незнакомцев в автобусе», — тут же ответила другая красноярка в маске.

По визуальным наблюдениям, на утренних рейсах при средней наполняемости маршруток в масках, а в некоторых случаях просто повязках и платках на лице — около 80-90 % людей. Это высокий показатель. Наверное, после постоянных замечаний кондукторов, пассажиры стали чуточку внимательнее к себе и другим. В начале апреля ситация была гораздо хуже, отмечают наши спутники из дептранса.

Допустим, я езжу без маски — как меня накажут?

Требования масочного режима носят больше разъяснительный характер, но департамент транспорта начал жёстко следить за его исполнением. Нарушителей обещают не только штрафовать, но и выгонять из маршруток.

«При этом главная наша задача — не наказать как можно больше людей, сейчас и так не самое простое время. Мы предупреждаем о последствиях безмятежности с использованием средств защиты. За статистикой распространения короновируса в крае следят почти все, и нужно понимать, что места массового скопления людей представляют наибольшую угрозу в этом плане», — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Штрафовать за отсутствие масок власти обещают так же, как за нарушение режима самоизоляции:

для физлиц — штраф от 1 до 3 тысяч рублей;

для должностных лиц — штраф от 15 до 30 тысяч;

для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

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Повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Со следующей недели нашу эстафету рейдов в автобусах подхватят специалисты Красноярскгортранса и Роспотребнадзора, тогда от наказания будет уйти сложнее.

На пассажира могут собрать материалы о нарушении, а окончательное решение всё же остаётся за административной комиссией мэрии — оштрафовать человека или ограничиться предупреждением.

Отметим также, по рекомендациям Роспотребнадзора, маски в общественных местах и общественном транспорте должны носить дети, начиная со школьного возраста. Для детей младше вопрос отдаётся на усмотрение родителей.

Берегите себя и близких, и не забывайте про маски — это, пожалуй, меньшее, что можно сделать против заражения инфекцией за порогом вашего дома.

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Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной