Коронавирус в Красноярском крае: заразились 9 978 (в том числе 99 за сутки в Красноярске). Выздоровели 5 732. Умерли 181 (9 за последние сутки)
>
>
«Тут искупаюсь — дома отмоюсь»: как красноярцы спасаются от жары на запретных пляжах

«Тут искупаюсь — дома отмоюсь»: как красноярцы спасаются от жары на запретных пляжах

08.07.2020
1
Пляжная романтика-2020 на озере Мясокомбината

Уже который год подряд в Красноярском крае повторяется бесконечная эпопея с проверкой пляжей и водоёмов на безопасность. Роспотребнадзор затягивает с решением, можно ли там отдыхать, чуть ли не до осени. Вот и сейчас по состоянию на 7 июля, ведомство не одобрило для купания ни один из водоемов в регионе.

Отдыхать у воды (но не купаться!) официально разрешено лишь на пяти пляжах — три карьера в окрестностях Зеленогорска, озеро Семирадское и пляж в карьере Терентьевский в Березовском районе. Соответственно, в самом Красноярске пока нет ни одного легального для купания места.

На территории городского пляжа на острове Отдыха в Красноярске посетителей пытаются напугать знаками «Купаться запрещено», но это никого не останавливает. Более того, жители Белых рос, например, чтобы поплавать в Абаканской протоке. даже самостоятельно очищают её от мусора и тины.

Остров Отдыха купальщики оккупируют во всех заводях Абаканской протоки, где вода потеплее
Но там же и самая большая опасность запутаться в тине и мусоре.
Больше всего людей на городском пляже на острове Отдыха

Больше народа на пляже острова Татышев. Тут за отдыхающими у воды никто не присматривает, но пляж стал почище, чем прошлым летом.

Народа на острове Татышеве предостаточно, чуть столбики уличных термометров поднимаются за отметку в + 20 градусов.
Ребятня купается без родителей. Видимо, надеется, что за ними присмотрит толпа других отдыхающих
На вышке для спасателей никого нет. Зато это удобная штука для сушки полотенец
Это не самый плотный по количеству купающихся денёк — весь день синоптики пророчили дождь, и кто-то так и не решился выехать на водоём. Отметим, в сравнении с прошлым годом здесь гораздо чище. Мусор выбрасывают в специальные баки по береговой линии, а не себе под ноги
Собираются и на пикники — у моста ...
... и под мостом. Романтично и уединённо.

Где действительно мусор бросается в глаза, так это на пляже озера Мясокомбината и на Базаихе. Но даже такие условия не лишают красноярцев энтузиазма.

Красноярцы спасаются от жары, окунаясь в прохладную воду Базаихи. Вода здесь грязная...
но если нырять с закрытыми глазами, можно хорошо провести время (нет)
Детей на речке предостаточно
Впрочем, как и собак
Кто-то приходит на бережок за солнечными ваннами
А кто-то рыбачит под боком у купающихся

«Я третий год тут живу и каждое лето купаюсь, вон и дочь в воде барахтается. Никой сыпи, раздражения нет. Дома помылся хорошенько и дело с концом. А куда нам ещё поехать?» — объясняет красноярка с пляжа у водоёма на Мясокомбинате.

В рейтинге самых грязных пляжей в черте Красноярска пока лидирует берег озера Мясокомбинат
Мусор не смущает отдыхающих, они смело складывают свои остатки от пикника к старым кучкам
Или прячутся от чужих пакетов с отходами в кустах
Горы мусора на подходе к пляжу разносит к воде ветер, а иногда — собаки
Но от грязи можно уплыть подальше, если есть надувной матрац
Пляж озера Мясокомбинат
Не вы тапок потеряли?

Хотя купаться во всех перечисленных местах — и негигиенично. и попросту опасно для здоровья. В воде множество бактерий, которые вызывают различные заболевания. Купание в красноярских водоемах грозит заражением гепатитом А, кишечными инфекциями и вирусами, может вызывать аллергические реакции.

И да, не глупите — в фонтанах купаться тоже нельзя ни в коем случае!

Ситуация с водным отдыхом в Красноярске сейчас сложная. Даже платные открытые бассейны в Красноярске из-за коронавируса работают с запретом на купание. Пока это правило действует до 12 июля. Но вам решать, что дороже — собственное здоровье или час куража в воде? Лучше не рисковать, а в крайнем случае — присмотреться к отдыху на разрешённых озёрах, например, в соседней Хакасии.

Погуляла по городским пляжам и не сунулась в воду Настя Щепетова, интернет-газета Newslab
фотографии Алины Ковригиной

Рекомендуем почитать