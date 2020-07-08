Разгар лета, а пляжи Красноярска и края до сих пор не открыты для свободного посещения, вода в реках и озёрах не прошла проверку на безопасность. Купаться Роспотребнадзор не разрешает нигде, но когда это останавливало отчаянных сибиряков? Тем более, отпуск на заграничных курортах в этом году под большим вопросом из-за коронавирусной пандемии. Newslab проверил самые популярные местечки пляжного отдыха у красноярцев. Рассказываем, что там творится.

Уже который год подряд в Красноярском крае повторяется бесконечная эпопея с проверкой пляжей и водоёмов на безопасность. Роспотребнадзор затягивает с решением, можно ли там отдыхать, чуть ли не до осени. Вот и сейчас по состоянию на 7 июля, ведомство не одобрило для купания ни один из водоемов в регионе.

Отдыхать у воды (но не купаться!) официально разрешено лишь на пяти пляжах — три карьера в окрестностях Зеленогорска, озеро Семирадское и пляж в карьере Терентьевский в Березовском районе. Соответственно, в самом Красноярске пока нет ни одного легального для купания места.

На территории городского пляжа на острове Отдыха в Красноярске посетителей пытаются напугать знаками «Купаться запрещено», но это никого не останавливает. Более того, жители Белых рос, например, чтобы поплавать в Абаканской протоке. даже самостоятельно очищают её от мусора и тины.

Больше народа на пляже острова Татышев. Тут за отдыхающими у воды никто не присматривает, но пляж стал почище, чем прошлым летом.

Где действительно мусор бросается в глаза, так это на пляже озера Мясокомбината и на Базаихе. Но даже такие условия не лишают красноярцев энтузиазма.

«Я третий год тут живу и каждое лето купаюсь, вон и дочь в воде барахтается. Никой сыпи, раздражения нет. Дома помылся хорошенько и дело с концом. А куда нам ещё поехать?» — объясняет красноярка с пляжа у водоёма на Мясокомбинате.

Хотя купаться во всех перечисленных местах — и негигиенично. и попросту опасно для здоровья. В воде множество бактерий, которые вызывают различные заболевания. Купание в красноярских водоемах грозит заражением гепатитом А, кишечными инфекциями и вирусами, может вызывать аллергические реакции.

Ситуация с водным отдыхом в Красноярске сейчас сложная. Даже платные открытые бассейны в Красноярске из-за коронавируса работают с запретом на купание. Пока это правило действует до 12 июля. Но вам решать, что дороже — собственное здоровье или час куража в воде? Лучше не рисковать, а в крайнем случае — присмотреться к отдыху на разрешённых озёрах, например, в соседней Хакасии.

Погуляла по городским пляжам и не сунулась в воду Настя Щепетова, интернет-газета Newslab

фотографии Алины Ковригиной