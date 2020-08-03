«Ура, нам разрешили бегать!»: как в Красноярске прошел первый в этом году массовый старт

С апреля текущего года в Красноярске и в крае запрещены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Запрет накладывался и на забеги, теоретически он действует до 9 августа. Однако каким-то образом в Красноярске удалось провести всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Как прошло первое массовое мероприятие за несколько месяцев — смотрите в фоторепортаже Newslab.

Полумарфон «ЗаБег.РФ», который прошел в Красноярске 2 августа, изначально планировалось провести еще в мае, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. На пресс-конференции, посвященной полумарафону, организаторы заявляли, что ожидают на мероприятие не менее 2 тысяч человек.

Но... планы поменяли, и сначала поучаствовать разрешили только четырем сотням бегунов. В мэрии сообщили, что в массовом старте бежали более 500 спортсменов. По официальным данным на сайте забега, дистанцию прошли намного больше людей — 825 человек.

Еще одной новинкой забега этого года стал тест на Covid, который нужно было сдать за два дня до старта. Тест проводили бесплатно, в случае положительного результата участника не должны были допускать. Однако, по словам некоторых участников, у них про тест на вирус на старте даже не спрашивали. Что ж, надеемся все бегуны были здоровы.

Всего на забеге можно было выбрать из нескольких дистанций — 21, 10, 5 км или на 1520 метров. Участники стартовали на острове Татышеве, бежали по Виноградовскому мосту, затем по набережной и обратно. Поучаствовать в забеге могли спортсмены любых возрастов.

Для забега можно было выбрать любое время и потом просто предоставить результат. Однако все же был единый массовый старт — в 13:00. По идее, он должен был проходить в масках и с соблюдением 1,5-метровой дистанции. Но как это можно сделать в толпе из полутысячи человек — непонятно.

Несмотря на огрехи организации, массовому мероприятию в Красноярске радовались все. Больше, чем бегуны, были довольны организаторы, волонтеры и все причастные к созданию. И сами спортсмены, по традиции. охотно делились своими фото — с медалью, с подружкой на бренд-волле и во время дистанции.