«Ура, нам разрешили бегать!»: как в Красноярске прошел первый в этом году массовый старт

Полумарфон «ЗаБег.РФ», который прошел в Красноярске 2 августа, изначально планировалось провести еще в мае, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. На пресс-конференции, посвященной полумарафону, организаторы заявляли, что ожидают на мероприятие не менее 2 тысяч человек.
Но... планы поменяли, и сначала поучаствовать разрешили только четырем сотням бегунов. В мэрии сообщили, что в массовом старте бежали более 500 спортсменов. По официальным данным на сайте забега, дистанцию прошли намного больше людей — 825 человек.
Еще одной новинкой забега этого года стал тест на Covid, который нужно было сдать за два дня до старта. Тест проводили бесплатно, в случае положительного результата участника не должны были допускать. Однако, по словам некоторых участников, у них про тест на вирус на старте даже не спрашивали. Что ж, надеемся все бегуны были здоровы.
Всего на забеге можно было выбрать из нескольких дистанций — 21, 10, 5 км или на 1520 метров. Участники стартовали на острове Татышеве, бежали по Виноградовскому мосту, затем по набережной и обратно. Поучаствовать в забеге могли спортсмены любых возрастов.
Для забега можно было выбрать любое время и потом просто предоставить результат. Однако все же был единый массовый старт — в 13:00. По идее, он должен был проходить в масках и с соблюдением 1,5-метровой дистанции. Но как это можно сделать в толпе из полутысячи человек — непонятно.
Несмотря на огрехи организации, массовому мероприятию в Красноярске радовались все. Больше, чем бегуны, были довольны организаторы, волонтеры и все причастные к созданию. И сами спортсмены, по традиции. охотно делились своими фото — с медалью, с подружкой на бренд-волле и во время дистанции.
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В эти выходные прошёл всеросийский полумарафон «Забег». Как приятно вновь быть причастным к большому массовому мероприятию.
Публикация от Константин (@konty86) 2 Авг 2020 в 8:36 PDT
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Как же классно, когда вместе со мной бежит вся Россия! #забегрф2020 Красноярск вперёд!) Мои первые соревнования по бегу. Это было невероятно потрясающе! 🔥🏃‍♀️🤩 Выносливости прибавилось однозначно, тренировки проходят не зря! 💪🚴‍♀️🤸‍♀️
Публикация от Гимбал Ирина (@gimbal_irina) 2 Авг 2020 в 6:48 PDT
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Первый официальный забег, после долгого перерыва из-за #самизнаетечего 🙄 21,1км время 2.08 ну в общем то неплохо 😅 думала будет хуже. . Сегодня было классно 🙌 Спасибо @zabegrf за организацию @zavodzelen за вкусные и освежающие напитки @begodevochki за подбадривание на финише 🥰 @kot.baun за классные фоточки 😘😘😘 . #бегодевочки #всембег#всемспорт #бег #забегрф2020
Публикация от ДаРьЯ (@dasharik86) 2 Авг 2020 в 6:32 PDT
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Марафон !!! От @tatyshev.park до Рег палаты !!! Разминка !!! #спортбегсилакрасота🖤 #спортбег🏃‍♀️ #спортбегжизнь #prilaga #спортбегутром #спортбегсилакрасота🖤👁️ #спортбегсилакрасота💙💛 #спортбегсилакрасота💪💖 #спортбегкрасота #спортбегсилакрасота❤️ #спортбег___женя #спортбегздоровыйобразжизни #спортбег #спортбегсилакрасота❤ #спортбегсилакрасота #спортбеговая #спортбегсилакрасота💜 #спортбегород #спортбеги #спортбегздоровыйобразжизни💪💪💪👊🏻 #спортбегздоровье #спортбегсилакрасота💛💙 #спортбегсила
Публикация от Aleksey Egorov (@aleksey19781978) 1 Авг 2020 в 11:15 PDT
Результаты полумарафона будут известны в течение двух дней, информацию опубликуют на официальном сайте. Но для многих участников само событие — это уже большая победа!
«Откроют» ли массовые мероприятия после 9 августа и снимут ли режим ограничительных мер в городе — неясно. Отразится ли проведение подобных стартов на статистике по заболеваемости коронавирусом — тоже пока непонятно. Одно точно — люди очень соскучились по подобного рода событиям и готовы рисковать здоровьем, бежать в маске, сдавать анализы — лишь бы быть причастным к чему-то живому и интересному.
Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной