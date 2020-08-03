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«Ура, нам разрешили бегать!»: как в Красноярске прошел первый в этом году массовый старт

«Ура, нам разрешили бегать!»: как в Красноярске прошел первый в этом году массовый старт

03.08.2020
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Традиционная «коза» перед стартом
Фото: администрация Красноярска

Полумарфон «ЗаБег.РФ», который прошел в Красноярске 2 августа, изначально планировалось провести еще в мае, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. На пресс-конференции, посвященной полумарафону, организаторы заявляли, что ожидают на мероприятие не менее 2 тысяч человек.

Но... планы поменяли, и сначала поучаствовать разрешили только четырем сотням бегунов. В мэрии сообщили, что в массовом старте бежали более 500 спортсменов. По официальным данным на сайте забега, дистанцию прошли намного больше людей — 825 человек.

На входе всем измеряли температуру
И выдавали маски, если их не было
Вот так довольно пустынно выглядела главная площадка проведения забега в этом году
Бежать и получать призы тоже нужно было в средствах индивидуальной защиты

Еще одной новинкой забега этого года стал тест на Covid, который нужно было сдать за два дня до старта. Тест проводили бесплатно, в случае положительного результата участника не должны были допускать. Однако, по словам некоторых участников, у них про тест на вирус на старте даже не спрашивали. Что ж, надеемся все бегуны были здоровы.

Развлекательные локации на месте были запрещены, но несмотря на это, чем-то, кроме разминки и бега, все же можно было заняться
Например, сделать на медали гравировку с результатом...
...попрыгать на батуте
...«набить» временное тату
Или расслабиться в массажном кресле
Болельщиков на стартовую площадку не пускали — поддерживали из-за забора

Всего на забеге можно было выбрать из нескольких дистанций — 21, 10, 5 км или на 1520 метров. Участники стартовали на острове Татышеве, бежали по Виноградовскому мосту, затем по набережной и обратно. Поучаствовать в забеге могли спортсмены любых возрастов.

Вот так вместе с родителями бежали ребятишки
Каждому на финише давали памятную медаль
В конце прошло официальное награждение обладателей лучших результатов
«Рукопожатие» в новых реалиях

Для забега можно было выбрать любое время и потом просто предоставить результат. Однако все же был единый массовый старт — в 13:00. По идее, он должен был проходить в масках и с соблюдением 1,5-метровой дистанции. Но как это можно сделать в толпе из полутысячи человек — непонятно.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин тоже пришел поучаствовать в забеге
Мэр стойко прошел свою дистанцию
Фото: vk.com/krsksportgid
Вот он — главный старт забега
Некоторые бегут в масках, как положено
Но в целом — соблюдать подобную меру во время бега очень сложно

Несмотря на огрехи организации, массовому мероприятию в Красноярске радовались все. Больше, чем бегуны, были довольны организаторы, волонтеры и все причастные к созданию. И сами спортсмены, по традиции. охотно делились своими фото — с медалью, с подружкой на бренд-волле и во время дистанции.

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Марафон !!! От @tatyshev.park до Рег палаты !!! Разминка !!! #спортбегсилакрасота🖤 #спортбег🏃&zwj;♀️ #спортбегжизнь #prilaga #спортбегутром #спортбегсилакрасота🖤👁️ #спортбегсилакрасота💙💛 #спортбегсилакрасота💪💖 #спортбегкрасота #спортбегсилакрасота❤️ #спортбег___женя #спортбегздоровыйобразжизни #спортбег #спортбегсилакрасота❤ #спортбегсилакрасота #спортбеговая #спортбегсилакрасота💜 #спортбегород #спортбеги #спортбегздоровыйобразжизни💪💪💪👊🏻 #спортбегздоровье #спортбегсилакрасота💛💙 #спортбегсила

Публикация от Aleksey Egorov (@aleksey19781978) 1 Авг 2020 в 11:15 PDT

Результаты полумарафона будут известны в течение двух дней, информацию опубликуют на официальном сайте. Но для многих участников само событие — это уже большая победа!

«Откроют» ли массовые мероприятия после 9 августа и снимут ли режим ограничительных мер в городе — неясно. Отразится ли проведение подобных стартов на статистике по заболеваемости коронавирусом — тоже пока непонятно. Одно точно — люди очень соскучились по подобного рода событиям и готовы рисковать здоровьем, бежать в маске, сдавать анализы — лишь бы быть причастным к чему-то живому и интересному.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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