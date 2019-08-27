«Пошла „Жара“!»: смотрим лучшие кадры красноярского полумарафона

Красноярцы завершили это лето красиво и спортивно, приняв участие в последнем сезонном полумарафоне «Жара». Не отпугнул любителей бега ни сильный дождь, ни ветер. В этом году число участников «Жары» побило все рекорды — преодолеть дистанции в 5, 10 и 21 километр заявились 2300 человек. Newslab побывал на «жарком» забеге и готов показать вам самые яркие кадры полумарафона.

Седьмой полумарафон «Жара» прошел (пробежал!) в последние летние выходные лета — 24 и 25 августа. Как и в прошлом году, провести массовый старт помогла золотодобывающая компания «Полюс». Первый день соревнований отметился стартом на 5 км — и в этот же день посостязаться в скорости пришли дети. Самый маленький участник родился всего несколько месяцев назад, но бежал совсем как взрослый — ну и что, что у родителей на руках? Для спорта это не помеха!

Обязательном условием для бегунов «Жары» была справка о состоянии здоровья. Без нее на забег не пускали. Ну а перед самими стартами участников разогрели специальной зарядкой.

На «Жару» обычно приходят с друзьями, семьями и даже целыми компаниями. Так, уже несколько лет подряд одной из самых многочисленных является команда компании «Полюс». Всех бегунов заранее готовят к стартам. Для участников это особая гордость — пробежать вместе с коллегами в ярко-желтой фирменной футболке.

«Это уже мой пятый забег с 2017 года, а в „Жаре“ я участвую последние пару лет. Очень люблю бег, это мое хобби, но особенно мне нравится представлять свою команду. В этом году пробегу 21 км, с каждым годом нацелена только на улучшение результата. Сейчас хочу уложиться в 2 часа 10 минут», — с гордостью рассказывает Наталья Туржина, ведущий инженер по поддержке патентно-изобретательской работе.

В компании только поощряют стремление сотрудников участвовать в забегах. За несколько недель объявляют о подготовке, набирают желающих заниматься. И такая практика действует во всех городах присутствия компании.

«Поначалу все говорят: „Бег — это вообще не моё...“, но потом втягиваются, и за участие в подготовке порой идут нешуточные споры», — говорит руководитель направления по методологии управления персоналом компании «Полюс» и идейный вдохновитель забега Алексей Никитин.

В компании есть и свои флагманы бегового движения. Например, ведущий инженер-программист компании Александр Дёмин за 7 лет существования «Жары» пропустил только один забег.

«Я занимаюсь триатлоном, бегал и бегаю всегда! Сегодня на старт вышли профессионалы, состязаться с ними сложно. Я не так давно пробежал дистанцию Ironman, поэтому сегодня побегу в расслабленном темпе. У нас в „Полюсе“ готовились к этому забегу, занимались специальные тренеры по бегу с несколькими группами. И все идут сами. Это выбор каждого работника, человек хочет — человек занимается», — рассказал Александр Дёмин.

Первый день полумарафона прошел практически при сухой погоде. А вот забеги второго дня проходили под сильным дождем. Но это только помогло кому-то из спортсменов.

«В прошлом году „Жара“ была прямо по-настоящему жаркой: температура под 30 градусов, несмотря на август. А в этом году приятно — дождик и ветерок», — поделилась бегунья Александра.

Организовать один из самых масштабных забегов в городе — задача не из легких.

«Ни один крупный забег или марафон не может проходить без партнеров, так как это все довольно дорого. „Полюс“ поддерживает нас уже три года, и благодаря компании мы растем быстрее, чем могли бы. Этот забег отличается своей душевностью: на „Жаре“ очень семейная атмосфера, люди приходят с детьми, парами. Это единственный забег в городе, где есть старт для детей. Вчера, например, в нем поучаствовали 750 человек. Красмарафон „Жара“ — это большой семейный фестиваль. Мы больше не про спорт, а про то, что люди должны получать удовольствие», — рассказал организатор и директор Красмарафона Николай Трегубов.

Самые сложные дистанции — в 10 и 21 км — пришлись на воскресенье.

И вот наконец долгожданный финиш! Поначалу нет даже никаких слов — одни эмоции! Немного отдышавшись, бегуны делятся впечатлениями.

«Бежать вообще нормально было, дождик прям спас! Не было никакой стратегии, просто бежала в своем ритме. Очень довольна, что смогла и преодолела. Это мой первый такой большой забег, хотя бегом занимаюсь с детства. Может, в следующем году отважусь на 21 километр», — говорит один из финалистов.

«Ура! Я смог, я сделал это!», — кричат бегуны и обнимают своих родных и близких.

Ну, а после финиша красноярские соцсети буквально взорвались фотовпечатлениями с полумарафона.

Абсолютную победу в забеге одержал Павел Морозов. Победитель прошлого года Андрей Путинцев пришел вторым. На третьем месте — Тимофей Дадыко.

Давайте еще раз посмотрим, как это было.

Полумарфон «Жара» разогрел последние летние выходные, несмотря на дожди и ветер. Все результаты можно посмотреть на сайте Красмарафона. Вдруг и вам захочется в следующем году покорить этот забег и разорвать финишную ленту? Вперед!

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены пресс-службой компании «Полюс»