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«Пошла „Жара“!»: смотрим лучшие кадры красноярского полумарафона

«Пошла „Жара“!»: смотрим лучшие кадры красноярского полумарафона

27.08.2019
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Вы готовы? На старт, внимание....

Седьмой полумарафон «Жара» прошел (пробежал!) в последние летние выходные лета — 24 и 25 августа. Как и в прошлом году, провести массовый старт помогла золотодобывающая компания «Полюс». Первый день соревнований отметился стартом на 5 км — и в этот же день посостязаться в скорости пришли дети. Самый маленький участник родился всего несколько месяцев назад, но бежал совсем как взрослый — ну и что, что у родителей на руках? Для спорта это не помеха!

На детском забеге совсем не детские эмоции
Первый забег у номера 1. Всем, кто впервые участвовал в соревнованиях, выдали первые номера
Фото: vk.com/krasmarafon
На финиш пришли 399 ребятишек! Для каждого это уже маленькая и своя собственная победа
Фото: vk.com/krasmarafon
Новички преодолевали дистанцию на самокатах, беговелах, колясках и родителях. Главное — дух соревнования!
Фото: vk.com/krasmarafon

Обязательном условием для бегунов «Жары» была справка о состоянии здоровья. Без нее на забег не пускали. Ну а перед самими стартами участников разогрели специальной зарядкой.

Перед стартом важно хорошо размяться и разогреть все необходимые мышцы
Нет, это вовсе не танец маленьких утят — это разминка!

На «Жару» обычно приходят с друзьями, семьями и даже целыми компаниями. Так, уже несколько лет подряд одной из самых многочисленных является команда компании «Полюс». Всех бегунов заранее готовят к стартам. Для участников это особая гордость — пробежать вместе с коллегами в ярко-желтой фирменной футболке.

«Это уже мой пятый забег с 2017 года, а в „Жаре“ я участвую последние пару лет. Очень люблю бег, это мое хобби, но особенно мне нравится представлять свою команду. В этом году пробегу 21 км, с каждым годом нацелена только на улучшение результата. Сейчас хочу уложиться в 2 часа 10 минут», — с гордостью рассказывает Наталья Туржина, ведущий инженер по поддержке патентно-изобретательской работе.

Забеги для «Полюса» уже традиция
И не только корпоративная, а семейная. Глядишь, через пару лет побежит новое поколение
«К» — это команда
Вот такая медаль отправится в копилку Алексея Никитина

В компании только поощряют стремление сотрудников участвовать в забегах. За несколько недель объявляют о подготовке, набирают желающих заниматься. И такая практика действует во всех городах присутствия компании.

«Поначалу все говорят: „Бег — это вообще не моё...“, но потом втягиваются, и за участие в подготовке порой идут нешуточные споры», — говорит руководитель направления по методологии управления персоналом компании «Полюс» и идейный вдохновитель забега Алексей Никитин.

В компании есть и свои флагманы бегового движения. Например, ведущий инженер-программист компании Александр Дёмин за 7 лет существования «Жары» пропустил только один забег.

«Я занимаюсь триатлоном, бегал и бегаю всегда! Сегодня на старт вышли профессионалы, состязаться с ними сложно. Я не так давно пробежал дистанцию Ironman, поэтому сегодня побегу в расслабленном темпе. У нас в „Полюсе“ готовились к этому забегу, занимались специальные тренеры по бегу с несколькими группами. И все идут сами. Это выбор каждого работника, человек хочет — человек занимается», — рассказал Александр Дёмин.

«Беговой» вдохновитель «Полюса» Александр Дёмин. Эта дистанция для него не испытание, а почти разминка

Первый день полумарафона прошел практически при сухой погоде. А вот забеги второго дня проходили под сильным дождем. Но это только помогло кому-то из спортсменов.

«В прошлом году „Жара“ была прямо по-настоящему жаркой: температура под 30 градусов, несмотря на август. А в этом году приятно — дождик и ветерок», — поделилась бегунья Александра.

Организовать один из самых масштабных забегов в городе — задача не из легких.

«Ни один крупный забег или марафон не может проходить без партнеров, так как это все довольно дорого. „Полюс“ поддерживает нас уже три года, и благодаря компании мы растем быстрее, чем могли бы. Этот забег отличается своей душевностью: на „Жаре“ очень семейная атмосфера, люди приходят с детьми, парами. Это единственный забег в городе, где есть старт для детей. Вчера, например, в нем поучаствовали 750 человек. Красмарафон „Жара“ — это большой семейный фестиваль. Мы больше не про спорт, а про то, что люди должны получать удовольствие», — рассказал организатор и директор Красмарафона Николай Трегубов.

Самые сложные дистанции — в 10 и 21 км — пришлись на воскресенье.

Мокрые старты. Даже дождь не помеха тем, кто настроен на победу
Вот такую медаль давали за преодоление дистанции в 10 км. Неплохое украшение на шее
«Слов нет — одни эмоции!»
После такого забега можно и в воздух взмыть
После забега не грех наградить себя красимым селфи
До встречи в следующем году

И вот наконец долгожданный финиш! Поначалу нет даже никаких слов — одни эмоции! Немного отдышавшись, бегуны делятся впечатлениями.

«Бежать вообще нормально было, дождик прям спас! Не было никакой стратегии, просто бежала в своем ритме. Очень довольна, что смогла и преодолела. Это мой первый такой большой забег, хотя бегом занимаюсь с детства. Может, в следующем году отважусь на 21 километр», — говорит один из финалистов.

«Ура! Я смог, я сделал это!», — кричат бегуны и обнимают своих родных и близких.

Заветный финиш совсем близко!

Ну, а после финиша красноярские соцсети буквально взорвались фотовпечатлениями с полумарафона.

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Вот и прошел долгожданный забег Красмарафон *Жара* 2019 Заключительный и главный забег этого лета. Очередные 5км покорились. Далось тяжело. Сумбурный старт прямиком из машины ??. Позабыв про темп и скорость, начал через чур круто. На отметке в 1км понял что все пошло не по плану ?? и в таком темпе я далеко не убегу ??. Вовремя одумался. Постепенно восстановил темп, благо впереди ещё были 4км. По итогу получилось даже улучшить свой результат. 5км. за 00:25:23 Хотелось бы поблагодарить @krasmarafon за отличный праздник бега! Всё как всегда супер! . So the long-awaited race Krasmarafon * Heat * 2019 passed The final and main race of this summer. The next 5km obeyed. It was hard. A chaotic start straight from the car ??. Forgetting about the pace and speed, he started out too cool. At around 1km, I realized that everything went wrong according to plan and at that pace I will not go far ??. He changed his mind in time. Gradually restored the pace, since there were still 4 km ahead. As a result, it turned out to even improve my result. 5km for 00:25:23 I would like to thank @krasmarafon for a great running holiday! Everything is super as always! . . #россия #сибирь #красноярск #крск #sergeysokolov #красмарафон #красмарафон2019 #жара #жара2019 #полюс #лель #спорт #бег #полумарафон #марафон #5км #russia #siberia #krasnoyarsk #krasmarafon #sport #run

Публикация от SERGEY SOKOLOV (@serejaplastik) 26 Авг 2019 в 6:05 PDT

Абсолютную победу в забеге одержал Павел Морозов. Победитель прошлого года Андрей Путинцев пришел вторым. На третьем месте — Тимофей Дадыко.

Давайте еще раз посмотрим, как это было.

Полумарафон "Жара" - 2019

Полумарфон «Жара» разогрел последние летние выходные, несмотря на дожди и ветер. Все результаты можно посмотреть на сайте Красмарафона. Вдруг и вам захочется в следующем году покорить этот забег и разорвать финишную ленту? Вперед!

Интернет-газета Newslab,
фотографии предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

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