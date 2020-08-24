«Мусорные реки, разбитые берега»: смотрим, как выглядит Кача и ее окрестности

Сезон благоустройства в Красноярске подходит к своему завершению. По отчетам мэрии, в 2020 году отремонтировали (или отремонтируют) более десятка общественных пространств. В их список входит и часть набережной реки Качи, пока только в районе переулка Речной. Newslab прогулялся вокруг нового ремонта и заглянул чуть дальше по берегам речки. Как выглядит одно из главных мест для прогулок — смотрите в фоторепортаже.

Кача — хоть и маленькая река, но проходит через большую часть левобережья, а по ее берегам высятся жилые дома и районы. Когда-то очень давно территорию со одной стороны благоустроили — поставили беседки, сделали спуски к воде, установили ограждение.

Но без ухода и уборки берега Качи снова пришли в упадок.

В районе переулка Речной в 2020 году начали благоустройство. Здесь уложили новый асфальт, поменяли бордюры, сделали заготовки под газоны. Раньше в проекте был мостик через Качу в сквер Юдина, но денег не хватило и идею пришлось отложить до лучших времен. Работы здесь должны завершить до конца сентября, но пока ремонт вызывает больше вопросов, чем ответов...

Благоустроить часть Качи от сквера Юдина до Вейнбаума пообещали в 2021 году. Пока нет ни проектов, ни четких планов. Есть только горожане, проголосовавшие за ремонт именно этого участка в городе. Пока же прогулки вдоль Качи сложно назвать приятными... Но выхода у местных жителей особо нет.

Но администрация города не сдается и украшает территорию арт-объектами. 21 августа здесь появилась арт-скамья «Изгиб времени» — этакая принцесса среди нищих в мире качинского упадка. Смотрите сами:

Между тем, территорию Качи и планы по благоустройству активно обсуждают наспех созданные организации. Проводился урбан-форум «Городские реновации», в интернете устраивалось онлайн-голосование по благоустройству. Слышали ли местные жители о проведении чего-то подобного и повлияет ли их мнение на дальнейшую застройку территории — тайна, покрытая мраком...

Тем не менее, территория Качи и сквер Юдина — зеленый уголок и место тишины практически в самом центре города. Пока же жители с содроганием ждут, когда мэрия, осуществляя благие намерения, загонит сюда асфальтовые катки, вырубит половину деревьев, установит «малые архитектурные формы» и шкаф для буккроссинга. Ведь именно так, по мнению властей, выглядят скверы, о которых мечтают красноярцы.

Валя Котляр, специально для интернет-газеты Newslab.

Фотографии Алины Ковригиной