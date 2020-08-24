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«Мусорные реки, разбитые берега»: смотрим, как выглядит Кача и ее окрестности

«Мусорные реки, разбитые берега»: смотрим, как выглядит Кача и ее окрестности

24.08.2020
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Кача — хоть и маленькая река, но проходит через большую часть левобережья, а по ее берегам высятся жилые дома и районы. Когда-то очень давно территорию со одной стороны благоустроили — поставили беседки, сделали спуски к воде, установили ограждение.

Но без ухода и уборки берега Качи снова пришли в упадок.

Вот такой вид на Качу открывается в погожий денек. Вроде симпатично, если не присматриваться к деталям...
А «недочеты» здесь сильно искать не надо, их видно сразу. Например, вот такие ржавые и разрушающиеся площадки
Спуски для колясок давно потеряли былое изящество
Низкие мосты — легкая добыча для вандалов
Одна из самых больших проблем — мусор, его здесь не убирают неделями
Прогулка превращается в лавирование между бутылками, прикормленными бродячими собаками и ... трупиками голубей

В районе переулка Речной в 2020 году начали благоустройство. Здесь уложили новый асфальт, поменяли бордюры, сделали заготовки под газоны. Раньше в проекте был мостик через Качу в сквер Юдина, но денег не хватило и идею пришлось отложить до лучших времен. Работы здесь должны завершить до конца сентября, но пока ремонт вызывает больше вопросов, чем ответов...

Сразу видно, где старт «благоустройства»: асфальт на тропинке начинается «внезапно». Как определяли линию — неясно, видимо, по мыслям заказчика, люди будут гулять только до границы нового асфальта
Работа кипит, на участок завезли брусчатку
Не будем излишне заострять внимание на побочные явления вроде куч мусора из-за отсутствия урн
Или наваленных кусков асфальта
Жители гадают, для чего нужны эти квадраты. Что это будет — потенциальная клумба? Дырка под дерево? Искусственная неровность?
Пока выглядит несуразно, как и закатанная в асфальт бОльшая часть территории
И вновь классическая ошибка — газон вровень с тротуаром. В первый же дождь вся земля поплывет на дорожку, превращая ее в месиво грязи. Ну зачем так?

Благоустроить часть Качи от сквера Юдина до Вейнбаума пообещали в 2021 году. Пока нет ни проектов, ни четких планов. Есть только горожане, проголосовавшие за ремонт именно этого участка в городе. Пока же прогулки вдоль Качи сложно назвать приятными... Но выхода у местных жителей особо нет.

Когда-то симпатичные беседки выглядят словно после апокалипсиса
А это, видимо, как любят говорить в мэрии, «точка притяжения». Притяжения художников
Да и вообще плиты — самые лучшие полотна
Немного старины добавляет территории колорита
Кача — прекрасный выбор для свидания. Романтично?
А этот переход под мостом знает каждый местный житель — он и туалет, и столик, и место сна для собак и бездомных
Но сибирских родителей так просто не запугать грязью и разрухой. Ведь они прошли красноярские поликлиники, очереди в садик и местные автобусы
Часть пешеходной зоны владельцы и арендаторы помещений превратили в парковку для своих авто. Ну а почему бы и нет?

Но администрация города не сдается и украшает территорию арт-объектами. 21 августа здесь появилась арт-скамья «Изгиб времени» — этакая принцесса среди нищих в мире качинского упадка. Смотрите сами:

Вот он, арт-объект, призванный скрасить унылый вид Качи
Убирать вокруг? Зачем? Куча земли смотрится органично
Основание под арт-объектом тоже говорящее — что называется из бетона и палок...
«Время — самый ценный ресурс...». Эти слова нужно высекать на лбу у подрядчиков. Может, будут укладываться в сроки

Между тем, территорию Качи и планы по благоустройству активно обсуждают наспех созданные организации. Проводился урбан-форум «Городские реновации», в интернете устраивалось онлайн-голосование по благоустройству. Слышали ли местные жители о проведении чего-то подобного и повлияет ли их мнение на дальнейшую застройку территории — тайна, покрытая мраком...

Пока же все выглядит очень не очень
Грязь, запустение, разбитость
Будет ли здесь лучше? Очень хочется верить

Тем не менее, территория Качи и сквер Юдина — зеленый уголок и место тишины практически в самом центре города. Пока же жители с содроганием ждут, когда мэрия, осуществляя благие намерения, загонит сюда асфальтовые катки, вырубит половину деревьев, установит «малые архитектурные формы» и шкаф для буккроссинга. Ведь именно так, по мнению властей, выглядят скверы, о которых мечтают красноярцы. 

Валя Котляр, специально для интернет-газеты Newslab.
Фотографии Алины Ковригиной

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