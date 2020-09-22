Агентство развития бизнеса уже третий год подряд устраивает для мам Красноярского края тренинг-интенсив. Всех желающих открыть своё дело учат разрабатывать бизнес-план, знакомят с деловой средой и (что самое главное!) — дают возможность выиграть грант. В финале проекта «Мама-предприниматель» участницы защищают свои бизнес-идеи перед жюри, а победительница забирает главный приз — 100 тысяч рублей. Как это было — смотрите в фоторепортаже Newslab!

«Мама-предприниматель» — федеральный проект для женщин, которым не достаточно быть домохозяйками. У каждой из них есть свое любимое дело, на котором они хотят и могут зарабатывать. Такой тренинг-интенсив, направленный на поддержку мам-предпринимательниц, организовало в Красноярске Агентство развития бизнеса, он проходит с 2018 года и собирает десятки желающих.

Кроме Красноярского края, проект реализуется более чем в 60 регионах России. В 2019 году программа «Мама-предприниматель» вошла в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На федеральном уровне проект реализуется акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее», «Опорой России», банком «Открытие».

В этом году заявки подали более 100 женщин из разных городов и районов края, 21 из них прошла обучение. Участницы все очень разные, но всех объединяет желание открыть свое дело и добиться успеха и независимости. Бизнес-проекты, представленные на суд жюри, отличались яркостью, смелостью и оригинальностью: среди заявленных идей были студия керамики, мастерская по шитью трикотажных вещей, гостиница для собак, семейная пекарня, домашние полуфабрикаты и многое другое.

Церемония награждения проходила в радостном предвкушении и волнительном ожидании для участниц. Всех женщин поздравляли организаторы и спонсоры проекта.

«Самое главное, что вы получили от проекта — дальнейшее желание работать, творить и созидать. Вы все подружились, познакомились с замечательными специалистами. Мы всегда будем рады вас видеть с вашими идеями, предложениями и запросами», — подчеркнул генеральный директор Агентства развития бизнеса Александр Граматунов.

В проекте выбирали не только самую лучшую лучшую бизнес-идею, но и победителей в категориях «Самый креативный бизнес», «Многодетная мама», «Иногородний бизнесмен», «Социальный бизнес».

Главным событием финала стал выбор победительницы, которая получит сертификат в 100 тысяч рублей на развитие собственного дела. В этом году жюри выбрало Марину Маркидонову, создательницу эко-лавки «Большая шишка». Она делает сладости из природных ингредиентов — меда, орехов, ягод.

«Я хочу поблагодарить всех — организаторов, девочек, жюри — за поддержку. Это были сумасшедшие пять дней. Когда я сюда ехала, то думала, что еду за победой, но на самом деле еще в середине проекта я поняла, что получила колоссальную энергию, мотивацию и знания. У меня буквально выросли крылья за спиной только от того, что я находилась здесь, среди девчонок, в этой атмосфере. Всем огромное спасибо, я потрачу эти деньги максимально эффективно, чтобы вы увидели мою продукцию на полках магазинов в Красноярске», — сказала Марина Маркидонова.

К слову, в 2019 году победил проект Екатерины Катышевой. Идея молодой мамы — выездные мастер-классы по созданию керамической посуды. Свой грант девушка потратила на покупку гончарного круга.

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Многие участницы проекта «Мама-предприниматель» признавались, что главное для них — это не призы, а знания и навыки, которые им удалось приобрести в процессе обучения. Работа с бизнес-тренерами, истории успеха реальных предпринимателей, знакомство с производством и технологией дали им сильный заряд в профессиональном и творческом плане.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной