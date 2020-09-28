«Подарок всему городу»: на «Столбах» появилась новая спортивная площадка

В Красноярске в эти выходные отметили День туризма. В самых популярных местах города — на «Столбах», в «Гремячей гриве», на Торгашинском хребте — прошли мероприятия, связанные с отдыхом на природе. В этот же день отмечали 95-летие «Столбов». В честь юбилея в красноярском нацпарке представили обновленную спортивную площадку «Перевал», которую «Столбам» и всему городу подарила компания «Полюс». Проект реализован при поддержке Агентства по туризму Красноярского края. Newslab побывал на открытии и покажет вам самые яркие кадры праздника.

Место в районе «Перевала» известно всем, кто хотя бы раз бывал на «Столбах». Туристы останавливаются здесь, чтобы передохнуть после нелегкого подъема, выпить чаю или согреться в туристическом центре.

С 2011 года здесь размещались лавочки, качели, турники, однако со временем уличное оборудование поизносилось и начало приходить в негодность. Тогда было принято решение обновить площадку. На помощь «Столбам» пришла компания «Полюс».

В эти же выходные Красноярск отмечал 95-летие «Столбов». В национальном парке собралось особенно много горожан — как обычных гостей и туристов, так и столбистов, часто бывающих в этих местах. Все они приняли участие в церемонии открытия площадки.

Работы по устройству площадки начались в августе. На месте убрали устаревшие объекты и установили новые игровые комплексы, уличные тренажеры, качели и лавочки, адаптированные для маломобильных людей. Также на «Перевале» появился навес — теперь здесь можно заниматься йогой или укрываться от дождя.

Для юных посетителей установили детскую зону, где можно поиграть.

«Компания „Полюс“ всегда с радостью откликается на предложения, касающиеся благоустройства нашего города и региона в целом. Ведь на территории Красноярского края находится наша флагманская производственная единица — Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат. И многие наши сотрудники из Красноярска здесь живут и работают. Потому создание комфортных условий в городе и крае —одна из наших ключевых задач как социально ответственного бизнеса», — подчеркнул Александр Токаренко

Ежегодно «Столбы» посещают около миллиона туристов, поэтому очень важно, что на территории национального парка появляются подобные локации. По словам директора «Столбов» Вячеслава Щербакова, новая площадка не только не испортила существующий ландшафт и природу, а наоборот — дополнила ее.

Реконструкция локаций на территории «Столбов» продолжится и в 2021 году. Напомним, первый этап реконструкции завершился в 2019 году — тогда специалисты очистили и укрепили берег ручья Моховой, сделали площадки для туристов, проложили экотропу.

Сейчас идут работы на территории Восточного входа — там строят визит-центр. Также для приезжих оборудуют парковку на 130 мест.

С каждым годом нацпарк «Столбы» преображается. В силах красноярцев сохранить то разнообразие, которое есть на территории, и бережно относиться к флоре и фауне парка. Обустроенные локации позволят соблюсти порядок и уменьшить нагрузку на природную часть парка.

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены компанией «Полюс»