«Открыли новых героев»: в Зеленогорске прошел турнир по настольному теннису

В Зеленогорске прошел XI Открытый турнир по настольному теннису «Кубок Зеленогорска», посвященный памяти генерального директора ЭХЗ Анатолия Шубина. Традиционно турнир проводят весной, но из-за карантинных ограничений его неоднократно переносили. И вот наконец-то теннисисты смогли встретиться и посоревноваться в скорости, реакции и навыках. Как прошел «Кубок Зеленогорска» — смотрите в следующем фоторепортаже.

«Кубок Зеленогорска» ежегодно собирает в одной из неофициальных теннисных столиц края более сотни региональных звезд спорта. Обычно он проходит весной, но в этом году его пришлось несколько раз переносить. До последнего момента стоял вопрос отмены, но было принято решение не прерывать ежегодную традицию и дать возможность зеленогорским спортсменам «встряхнуться» после коронавирусного «застоя». Но при соблюдении жестких ограничительных мер.

В турнире заявились около 60 теннисистов (в том числе — два мастера спорта и более десяти кандидатов в мастера спорта). Приятным сюрпризом стало участие мастера спорта Степана Багияна, который переехал из Зеленогорска в Барнаул, но дружеских связей с городом не разорвал.

Главными действующими лицами на турнире стала молодежь — воспитанники спортшколы «Юность». Как сказал старший тренер отделения настольного тенниса Олег Гученко, для ребят Кубок Зеленогорска стал «подводящим этапом» для подготовки к чемпионату Красноярского края и первенству Сибирского федерального округа.

В 2020 году дети были лишены соревнований и только осенью смогли первый раз получить игровую практику — в конце сентября в Бердске, на Всероссийском турнире, посвященном памяти МС Арарата Рштуни. И вот в Зеленогорске второй этап...

Кстати, Олег Гученко впервые после долгого перерыва сам принял участие в соревнованиях. По его мнению, воспитанники лучше усваивают материал, когда видят тренера «в работе» и имеют возможность сыграть с ним в паре. Работает принцип «делай как я».

На открытии участники и гости турнира почтили минутой молчания память Анатолия Шубина.

В первый игровой день определились победители в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин.

У мужчин в игре за третье место Олег Гученко победил эмоционального Евгения Юдина. В финале заводчанин Никита Рашкин смог дожать Алексея Удельных и впервые завоевал кубок.

Степан Багиян подключился к соревнованиям в парном разряде. Вместе с Никитой Рашкиным они победили Олега Гученко и Алексея Удельных. Третьей стала пара Сергей Калинин — Евгений Юдин.

Дарья Лобашкова завоевала три золотых медали во всех разрядах — одиночном, парном и смешанном. Даша прогрессирует. Например, в Бердске она смогла занять высокое восьмое место, при том, что в турнире участвовали ведущие мастера страны. Надеемся, что она сможет достойно выступить и на ноябрьском «взрослом» чемпионате края.

В финале Дарья победила Валерию Мозговую и также как Никита Рашкин впервые завоевала кубок. Третьей стала Полина Удалова.

В парах Дарья и Полина смогли одолеть Валерию Мозговую и Елизавету Старицину. Третье место занял дуэт Александра Потапкина — Ульяна Юдина.

Завершился турнир играми в смешанном разряде. Здесь воспитанники «Юности» Дарья Лобашкова и Алексей Удельных выиграли в финале у Никиты Рашкина и Полины Удаловой. Олег Гученко в паре с Елизаветой Старицыной заняли третье место.

В 2021 году Кубок Зеленогорска пройдет традиционно в марте, всем многолетним партнерам из других регионов пришлют приглашения. Также всех желающих пригласили участвовать в городских «лигах» по настольному теннису, которые после перерыва также возобновились в ежемесячном формате.

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены организаторами турнира