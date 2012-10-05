В СФУ пройдет день робототехники с соревнованиями «роботов-усачей»

24 декабря в Музее занимательных наук Сибирского федерального университета пройдёт новогоднее отчётное мероприятие студии технического творчества и робототехники. Ребята, которые на протяжении первого полугодия занимались в лаборатории робототехники, продемонстрируют свои достижения в виде выставки роботов. Кроме того, будут работать интерактивные площадки Музея занимательных наук СФУ, где гости познакомятся с работой 3D-принтера, катушки Тесла, посетят зеркальный лабиринт и увидят новое феерическое научное шоу.

Кульминацией программы станут соревнования «роботов-усачей» (сделанных учениками лаборатории), способных с помощью чувствительных датчиков-усов (подобно насекомым) распознавать препятствия и объезжать их.

Как отметил преподаватель лаборатории робототехники Павел Ковалевич, каждый, кто захочет познакомиться с роботами поближе, сможет это сделать прямо на мероприятии.

«Ребята попробуют с помощью мобильного телефона управлять роботами-миньонами, которых собрали ученики студии, сделать новогоднюю открытку со встроенным светодиодным модулем, создающим эффект свечения объекта», — рассказал он.

Дополнительно будет открыта запись в группы лаборатории робототехники СФУ на следующее полугодие.

Гостей ждут в 15:00 в Музее занимательных наук СФУ, по адресу пр. Свободный, 76Д, общежитие № 22, 4 этаж. Вход свободный.