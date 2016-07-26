«Красноярская региональная энергетическая компания» отчиталась в Заксобрании

22 декабря на сессии Законодательного Собрания края с отчетом об основных результатах деятельности АО «Красноярская региональная энергетическая компания» выступил генеральный директор компании Николай Зуев.

Он сообщил, что за последние два года, со времени смены руководства, переименования и изменения организационной формы бывшего «КРЭК» (теперь «КрасЭКО» является акционерным обществом, 100% акций которой принадлежит краю, и имеет статус социально значимого предприятия), компания добилась улучшения ряда ключевых показателей — снижения тарифов до 22%, сокращения потерь электроэнергии на 25% и уменьшения на треть количества технологических нарушений.

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«Два года назад компания находилась практически в предбанкротном состоянии, — напомнил нынешний руководитель „КрасЭКО“. — Кредитный лимит в размере 2 млрд был практически исчерпан, была задолженность заработной платы, на отдельных котельных отсутствовало топливо, на стройках работа была остановлена, некоторые были законсервированы. На сегодняшний день мы завершили строительство всех питающих центров и ввели в эксплуатацию два из них — подстанции „Город“ и „Содружество“, завершаем строительную часть по подстанции в Емельяново. Сдали промпарк, котельную в Краснотуранске, закончили свою часть на объектах водоснабжения в Дудинке и Игарке. Также мы занимаемся строительством объектов в рамке подготовке к Универсиаде, и делаем это опережающими темпами».

«Сегодня мы выстраиваем свою деятельность на двух основных принципах: эффективность и социальная ответственность», — отметил Зуев. В рамках работы по повышению эффективности в этом году «КрасЭКО» произвела сокращение персонала на 200 человек, из них 50 — из управленческого состава. Количество филиалов одновременно сократилось с 15 до 7.

В каждом муниципальном образовании, где присутствуют предприятия «КрасЭКО», созданы советы потребителей, которые состоят из местных депутатов, представителей органов власти, предпринимателей и рядовых потребителей. «Это для нас инструмент обратной связи, по которому мы получаем сведения по нашей работе, технологическому присоединению, качеству электро- и теплоснабжения, по соблюдению сроков устранения технологических нарушений», — добавил генеральный директор.

«Мы единственная компания в Красноярском крае, которая системно снижает тарифы, — подчеркнул Зуев. — На Железногорской ТЭЦ с нашим приходом впервые за пять лет тариф снизился на 22%, и в этом году мы еще ожидаем снижение. В итоге в 2015-2016 годах по итогам нашей деятельности экономия бюджетных средств по субсидиям составила 700 млн рублей».

Среди перспективных проектов «КрасЭКО» Зуев назвал планы по участию в разработке и реализации схемы теплоснабжения Красноярского края, реализации единого теплового узла в Железногорске и Сосновоборске и планы по работе в Эвенкии, что может обеспечить экономию выделяемых этой территории бюджетных субсидий. Запланирована также реконструкция котельной Кодинска, которая будет работать на отходах деревопереработки, и достройка котельной в ЗАТО Солнечный.

Депутаты поинтересовались, планирует ли «КрасЭКО» принимать на свой баланс бесхозные электросети в муниципалитетах. Николай Зуев ответил, что работа в этом направлении ведется. Николай Креминский спросил, когда жители получат пульты к автоматизированным приборам учета электроэнергии. Руководитель пояснил, что в перспективе все подобные приборы будут обеспечены пультами, но жители уже сейчас могут узнавать показания приборов на сайте энергокомпании, также желающим рассылаются такие смс-сообщения.

Алексей Клешко задал вопрос, ведет ли компания благотворительную работу и как выстраивает отношения с органами местного самоуправления. Руководитель «КрасЭКО» сообщил, что работа с муниципалитетами выстроена достаточно эффективно, налажены конструктивные отношения с главами территорий. На благотворительность компания выделяет 7-10 млн рублей в год, решение о направлении которых на те или иные цели принимает совет директоров.

Спикер Заксобрания Александр Усс заявил, что снижение тарифов действительно является значительным. «Типичной характеристикой динамики тарифной политики является ежегодное увеличение. То, что при всех недостатках — это же огромное хозяйство — мы имеем такие интегральные показатели, говорит о том, что собственники принимают правильные кадровые решения», — отметил он.

«С управленческой точки зрения за достаточно короткий срок компания из постоянного источника скандалов, уголовных дел превратилась в стабильно работающее предприятие. Видно, что порядок наводится. Я не могу припомнить, чтобы в последний десяток лет хоть одна сетевая или ресурсоснабжающая организация снижала тарифы на серьезную сумму», — высказал мнение Владислав Зырянов.

Руководитель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов поблагодарил Николая Зуева и от лица Законодательного Собрания поздравил компанию с днем энергетика. «За два года удалось кардинально изменить обстановку в этом предприятии, — отметил депутат. — Так как оно обслуживает практически весь Красноярский край, есть жалобы и замечания к работе, но надеюсь, что руководство отнесется к ним правильно».

Креминский Николай Анатольевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва