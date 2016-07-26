Дайджест Newslab.ru: Животные страсти

Красноярские зоозащитники заявили сегодня об издевательствах над собаками в платной гостинице для животных. Активисты, разместившие накануне информацию в соцсетях, утверждают, что организатор приюта не кормил животных и издевался над ними. Позже появилось и видео очевидца: слабонервным такое лучше не смотреть.

Почем новогодний стол? Если вы собираетесь в новогоднюю ночь пировать за праздничным столом, то держите карман пошире — за него придется выложить несколько тысяч рублей. А чтобы вы знали, как менялись новогодние бюджеты последних трех лет, мы заручились данными Красстата и сделали для вас почти съедобные инфографики.

Эдхам Акбулатов: «Красноярск станет дружелюбнее и комфортнее». Кто и какие дороги будет строить? Куда пойдут полмиллиарда рублей, выделенные городу на благоустройство? Будет ли организовано трамвайное движение по левому берегу? Эти и другие актуальные для города вопросы Newslab.ru задал главе Красноярска Эдхаму Акбулатову.

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