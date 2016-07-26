Президент «Норникеля» назван персоной года в сфере экологии

«Норникель» намерен из загрязнителя стать образцовым экологически чистым предприятием, что обойдется компании в 13–14 млрд долларов. Об этом «Ведомостям» рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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«Решение экологического вопроса обязательно, оно назрело и для самой компании, и для регионов присутствия. Необходима комплексная модернизация производства. Закрытие Никелевого завода стало важным этапом на этом пути — мы существенно снизили выбросы в Норильске. Чтобы закрыть Никелевый завод, была проведена глубокая реконструкция Надеждинского металлургического завода, которая позволила предприятию принять на переработку дополнительное сырье. Дальнейшее решение вопроса экологии — это улавливание серы, основного компонента наших выбросов в атмосферу. Для этого потребуется изменить технологические процессы на Медном заводе с переносом ряда переделов на Надеждинский. На Кольской ГМК мы закрыли агломерационную фабрику, и это тоже существенно снизило выбросы SO2. Но для этого потребовалось доработать и запустить линию брикетирования концентрата», — рассказал Потанин.

По его словам, «Норникель» рассматривает возможность закрытия плавки в поселке Никель на Кольском полуострове после 2019 года — как это было сделано с Никелевым заводом в Норильске.

«Нужно с местными властями посмотреть, что будет, предложить людям другую работу, разработать программу социальной адаптации. Иными словами, работы по модернизации нужно синхронизировать с работами по решению экологической проблемы, иначе это будет неразумно затратно. Венцом комплексной программы станет так называемый серный проект — он позволит в разы снизить выбросы серы не только в самом Норильске, но и на других предприятиях Таймырского полуострова», — отметил Владимир Потанин.

В планах «Норникеля» — создать несколько кластеров. В результате новой конфигурации образуется Талнахский узел, где после запуска третьей очереди Талнахской фабрики будет производиться большой объем руды. Это будет самый крупный обогатительный комплекс в мире. Дальше — Надеждинский завод, который уже является самым крупным, самым молодым и самым современным плавильным заводом. Таким образом, создается современный комплекс, который будет включать рафинировку в Кольской компании. Талнах плюс Кольская ГМК — это самодостаточное ядро «Норникеля», которое будет основой развития и роста за пределами 2025 года.

Быстринский проект выделен в отдельный кластер в силу географической обособленности и товарной линейки. «Норникель» называет его окном на китайский рынок.

«Есть еще Южный кластер на Таймыре — это все, что не Талнах. Там на 70 % выработаны ресурсы, но есть обогатительная фабрика, мощности и есть резерв металлургических мощностей. Есть план развить их, чтобы они могли перерабатывать до 7 млн т руды и техногенного сырья, как карьерным, так и подземным способом. Это поменяло бы экономику процесса. То же самое можно говорить о Кольском полуострове, где после оптимизации появится современное обогащение, появится концентрат, который можно плавить в разных вариантах. Его можно частично вывозить в Заполярный филиал обратно — мы сейчас опробуем на первых 150 000 т. Делаем логистические центры в Мурманске и Норильске, чтобы можно было переваливать его. На Кольской ГМК недостаточно объемов добываемой руды, чтобы строить большие, эффективные, современные печи. Кольская компания будет представлять самостоятельный кластер, в чем-то ориентирующийся на европейский рынок», — заключил Потанин.

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Отметим, общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», подводя итоги 2016 года, назвала Владимира Потанина персоной года в сфере экологии за закрытие Никелевого завода в Норильске и последовательную экологическую модернизацию производства.

Также компания была отмечена Национальной экологической премией имени В. И. Вернадского. «Норникель» победил в номинации «Глобальная экология» за «Комплексный проект закрытия Никелевого завода в Норильске».